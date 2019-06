Idet Frp pakket sammen, dukket Folkeaksjonen mot bompenger opp

«Er det Aina Stenersen? Ja, det er det. Hu' må jeg ta en prat med.»

Tone Melvær, nyinnmeldt medlem i relativt nyoppstartede Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Oslo, går bort til Frps førstekandidat i Oslo for å veksle noen ord.

Klokka nærmere seg 12 lørdag formiddag, og de tre Frp-erne som har holdt ut helt siden klokka ni på morgenkvisten er litt våte og litt kalde.

Idet de er i ferd med å rulle sammen "Nei til bompenger"-banneret sitt, kommer den nye vinen: Nok er nok-gjengen, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

Den nye metallkontruksjonen for bompengeinnkreving ved Østre gravlund på Helsfyr strekker seg over begge løpene av Østensjøveien, og ser litt ut som en galge der en kan henge folk begge veier, så og si.

Frp har demonstrert mot bompenger langs Østensjøveien fra Helsfyr. FNB er enige i sak, men vil gjøre det på sin måte. De krysser veien og stiller seg langs veien mot Helsfyr.

– Som i gettoer

– Bompengepartiet har bare én sak. De står høyt i kurs akkurat nå, men med Frp får du bedre balanse i politikken, sier Tore Wiik i Østensjø Frp til Dagsavisen.

Han og kollega Bjørn Heidenreich Raa fra lokallaget i Bjerke, står i hver sin ende av Frp-banneret mot bompenger. Og joda, han er litt redd for at FNB skal stjele Frps velgere i hovedstaden.

– De tar en del fra Frp, og jeg er redd for at de skal ta stemmer fra oss. Men jeg er mest redd for at det vil skape kaos i politikken, sier han.

Overfor Dagsavisen holder ikke Melvær i FNB noe igjen da hun kommenterer de nye bomstasjonene som er satt opp over hele hovedstaden.

– Det er veldig synd, det er veldig urettferdig. Folk sperres inne som om de skulle bodd i gettoer. Alle sier de vil ha integrasjon, men det blir jo ikke noe integrasjon nå, sier hun.

– Bomstasjonene som ble skrudd på i dag er jo bare en oppfølging av Oslopakke 3 som det ble enighet om i 2016. Flere skal være med å betale, men over halvparten av dem som har betalt til nå, får lavere bompengeutgifter. Er ikke det bra?

– Det er ikke godt nok. At folk må betale bompenger er ikke en god ting i det hele tatt. Alle skulle vært med å betale for veiene, og dette burde vi tatt over skatteseddelen, sier Melvær, før hun skynder seg over veien med «Stem FNB»-skiltet på skulderen, og stiller seg opp med de andre.

– FNB på Vestlandet har jo virkelig vind i seilene, og har virkelig tatt for seg av tidligere Frp-velgere på meningsmålinger fra Bergen. Tror du på det samme i Oslo?

– Å ja, jeg regner med det. De går ned, og vi kommer til å etablere oss til høsten, sier hun, og minner om at Oslo-avdelingen av anti-bompengepartiet ble stiftet så sent som i april i år.

– Jeg er mot

En time tidligere er Taxi 2-sjåføren Omar Mohamud på vei fra Oslo sentrum til Helsfyr med en journalist i baksetet.

– Jeg er mot.

– Hvorfor det?

– Jeg kan ikke jobbe, det blir for dyrt.



Taxisjåfør Omar Mohamud frykter en større bompengeregning etter innføringen av 52 nye bomstasjoner i hovedstaden, men sier han ikke er helt oppdatert på rabattordningene. Foto: Bjørn S. Kristiansen

Mohamud, som bor i Oslo og jobber på kryss og tvers av hovedstaden, har regnet på bompengekostnadene sine per måned. Med mange passeringer gjennom bomringen, betaler han omlag 3500 kroner måneden.

De månedene med færrest bompasseringer, er utgiftene nede i mellom 2000 og 2500. Dersom utgiftene med de nye bomstasjonene øker, er han redd at det kan ende med påslag i prisen til kundene.

Utenfor vinduet passerer vi brått tre Frp-ere som holder opp et "Nei til bompenger"-banner og vifter med tommelen opp. Samtidig passerer vi under det nye bompunktet på Østensjøveien, men må snu i første rundkjøring og kjøre tilbake. Dermed passerer vi det nye bompunktet motsatt vei også.

Etter å ha snudd i lyskrysset ved Helsfyr skjer det samme enda en gang før vi får gjort oss ferdig med spørsmål og bilder, og får stanset bortenfor den vesle Frp-forsamlingen. Fire bompasseringer til tross - to av de tre bomringene i hovedstaden har en felles timeregel som gjør at du kan passere flere ganger i begge bomringene i løpet av en time, men bare betale én gang. Samtidig er det sånn at mange som bor innenfor bygrensa får billigere bompasseringer enn de har hatt fram til nå.

Mohamud er ikke helt oppdatert på den nye bompengeordningen, og konstaterer at han må holde et våkent øye med bompengeutgiftene de neste månedene før han kan konkludere på om regningen blir høyere eller lavere.

– Kommer du i så fall til å stemme på Frp til høsten, da eller?

– Er de mot bomringen? Da skal vi velge dem, sier Mohamud.

83 bommer i hovedstaden

Natt til lørdag ble det åpnet 52 nye bomstasjoner i Oslo. Til sammen er det dermed 83 bomstasjoner i hovedstaden.

Frps førstekandidat foran høsten spennende oslovalg er ved godt mot der hun har stått i småregnet siden morgenkvisten. Det er vanskelig å skape inntrykk av et folkeopprør når man bare er tre stykker, men Frps fylkeslag i hovedstaden har over 50 personer tilstede ved tilsammen åtte av de nye bomstasjonene, forteller Stenersen.

Rett som det er tuter det fra bilene som passerer. Frp-ere svarer med tommelen opp, og får i mange tilfeller tommelen tilbake. Frp har mange i ryggen i kampen mot bompenger, mener Stenersen.



Først var de fem, så ble de tre, men Aina Stenersen, Bjørn Heidenreich Raa og Tore Wiik holdt ut i småregnet og markerte sin bompengemotstand i skyggen av én av de 52 nye bompunktene, ved Østre Gravlund på Helsfyr.

– Frykter dere konkurransen fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger foran høstens valg?

– Nei, vi frykter ikke konkurransen. Vi synes det er fint at flere har begynt å ta til orde mot bompenger, og ønsker alle velkommen til en god debatt. Så har dette vært vår fanesak i mange år, og vi står veldig trygt og sterkt på den.

Oslo Frp har krympet

Stenersen sier at de 52 nye bomstasjonene som er kommet opp, «opprører veldig mange».

– Det er fordi det er usosialt. Og da er dette en bra dag å markere at vi er mot bompenger. Jeg har fått veldig mange reaksjoner på sosiale medier og fra folk på gata. Vi ønsker å redusere bompengeandelen så mye som mulig som vi kan. Vi kommer til å stille veldig sterke krav om gjennomslag på bompenger ved et eventuelt byrådssamarbeid, sier hun.

At 98 prosent av inntektene fra bomringen i Oslo går til andre formål enn vei, er særlig upopulært, påpeker hun.

Mens hun snakker om denne urettferdige fordelingen, passerer det biler som tuter og gir Frp-erne langs veien tommelen opp. Det kan partiet saktens trenge mer av.

På en oslomåling i april fikk Frp, fylkeslaget der både partinestor Carl I. Hagen og partileder Siv Jensen hører hjemme, smålåtne 3 prosent. Stenersen tror at bompengesaken, godt hjulpet av de 52 nye bomstasjonene som nå er skrudd på, skal hjelpe partiet opp i månedene mot kommunevalget.

"Staten skal betale mer"

Stenersen sier at Oslo Frp ønsker å nedskalere samferdselssatsingen i hovedstaden for på den måte å redusere bompengetrykket, og åpnet nylig for å skrote Fornebubanen, en viktig del av Oslopakke 3. På nasjonalt plan peker hun på at Frp vil øke den statlige andelen av bompengene – altså at staten tar en større del av regningen i forhold til bilistene.

– Vi har foreslått at staten skal betale inntil 80 prosent av store samferdselsprosjekter. Vi så at under den rødgrønne regjeringen bevilget staten 30 prosent. Vi har økt den til 50 prosent, og nå ønsker vi at den skal videre opp til 80. Og så ønsker vi at kommunen skal ta sin del av ansvaret.

– Du er ikke alene om å ville øke statens bidrag. Arbeiderpartiet vil ha den statlige andelen opp til 70 prosent. Mange av dere politikere sier at staten skal betale mer. Hvem er staten?

– Det er de til enhver tid styrende.

– Hvem finansierer staten?

– Det er en investeringskostnad og en satsing som vi er nødt til å ta.

– Jeg skal være litt mer presis: Om vi holde petroleumsinntektene utenfor, er mer enn 9 av 10 kroner inn på statsbudsjettet skatter og avgifter. Altså skattebetalernes penger. Så når dere vil øke den statlige andelen av bompengene, kan det være god Frp-politikk, da?

– Jeg tenker at det heller ikke er god politikk at en liten del av bilistene betaler for kollektivtrafikk for alle Oslos innbyggere. Jeg tenker at det er et løft som alle innbyggere bør være med og ta. Og da er det for eksempel interessant å se på, som noen har vært inne på, å ta bompenger over skatteseddelen. Det kan man se på. Men jeg mener det er urettferdig og usosialt at noen bilister, helt uavhengig av inntekt, skal være med å finansiere så mye av kollektivtilbudet. NAF har vist at det er dem med dårligst råd som blir hardest rammet av økte bompenger. Det er en usosial ordning, for hvis du har et skattesystem så blir du skattet rettferdig. Men her blir du jo ikke det.

En godt stykke borti veien har én langt seg på hornet allerede, og holder det inne mens han nærmer seg bompengeprotesten til Oslo Frp. De tre i veikanten gjør tomlene klare til å motta dagens mest høylytte hyllest, men trekker hendene til seg i det bilen passerer i høy fart.

Han bak rattet holdt opp en helt annen finger.

Kanskje var sjåføren blant de 46 prosentene i en nylig undersøkelse i regi av Oslo kommune, som sa seg «stort sett positive» til å få bilene ut av den innerste sentrumskjernen i hovedstaden.