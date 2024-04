Taktikeren bak utsolgt Ullevaal: - Vi hadde en plan, vi ville ha Vålerenga hjemme først

Uansett resultat mellom Lyn og Vålerenga lørdag kveld, vil kampen bli en historisk kuriositet.

Det vil bli den best besøkte seriekampen i Norge, uansett divisjon, dette året og den vil få tidenes høyeste publikumstall for en kamp på nest øverste nivå.

Ideen kom raskt

I den grad man skal finne hjernen bak dette er det Lyns avtroppende daglige leder, Bjørn Gohn Jønsberg, som antakelig er nærmest. Han kaller seg nå operativ leder rundt A-laget, mens vi i Dagsavisen har omtalt han som manager.

Før han ble daglig leder i Lyn da de var i 3. divisjon, satt han blant annet åtte år i styret i supporterklubben Bastionen.

Han har pendlet mellom Kringsjå og Ullevaal stadion de siste ukene, men ideen om å spille denne kampen på nasjonalarenaen kom før jul i fjor.

Da VIF rykket ned

For 10. desember i 2023 skjedde det nesten utenkelige. Vålerenga tapte kvalifiseringskampen om å bli i Eliteserien. Kristiansund vant straffesparkkonkurransen på Intility Arena. Uka før hadde Lyn vunnet den avgjørende kvalifiseringskampen mot Hødd om opprykk fra 2. divisjon, en kamp som ble spilt i Ålesund.

Og vips, i stedet for to divisjoners forskjell, skulle Lyn og Vålerenga spille på samme nivå i 2024.

20. april møtes lagene på Ullevaal stadion, over 25.000 billetter er solgt, men det vil være litt færre på plass på grunn av noen bygningsarbeider som pågår.

– Det morsomme i dag var jo at vi fikk solgt ut stillas-plassene også, der ingen kan sitte. Det var 1100 plasser der som sponsoren vår, it.no, tok for en billig penge på 50 kroner plassen slik at vi kunne bikke den magiske grensa på 25.000 solgte, sier han i det han besøker Dagsavisens provisoriske studio i podkasten Trikkeligaen i klubbhuset på Kringsjå.

– Jeg får x antall mail daglig fortsatt som handler om å skaffe seg billetter. Jeg tuller ikke når jeg sier vi kunne solgt 40.000 billetter til denne kampen. Det viser hvor mye disse oppgjørene er savnet, sier Gohn Jønsberg.

Det er fire tbane-stopp på veien fra Kringsjå til Ullevaal.

Seriekabalen

Når lagene er klare for en ny sesong begynner Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball ganske raskt med å lage skisser til serieoppsett. Og da kan klubbene komme med innspill og ønsker hvis det eksempelvis er kamper som skiller seg ut, klubber som jubilerer eller andre begivenheter som dukker opp.

Lyn har egentlig Bislett som hjemmebane, men den er aldri klar til seriestart. I fjor leide Lyn Nadderud stadion til enkelte hjemmekamper, akkurat som i år.

– Vi tenkte at Vålerenga sikkert ville få 16. mai-kampen hjemme, så den kunne vi glemme. Da tenkte vi at vi kunne få gulrot nummer to, å få Vålerenga hjemme først. Så vet vi jo at Bislett ikke egner seg til å håndtere to store supportermiljøer, så da var både vi og Oslo kommune interessert i å finne en annen løsning, forteller han.

Så da tok han kontakt med det som heter Ullevaal stadion A/S og etter mye om og men ble man enige.

– Det er ikke billig å leie landets råeste arena for å arrangere fotballkamper, men vi fikk landet en avtale, og det er vi glade for nå.

Billig billettstrategi

Det var litt skrekkblandet fryd rundt det, for man skulle selge ganske mange billetter for at dette skulle gå i pluss.

– Og vi ønsket ikke å skru opp prisen for denne spesielle kampen, vi ville at alle som ville skulle ha råd til å se denne kampen. Så vi holdt oss til prisstrategien i OBOS-ligaen. Samtidig ga vi gode tilbud til Osloklubber fordi vi ønsket dette som et familiearrangement med mange barn til stede også, sier han.

– Hvor mange frivillige må dere ha på kampdagen?

– Vi betaler fire lag i Vålerenga en hyggelig sum for at de stiller på dugnaden, så det kommer 200 derfra. Ullevaal stadion sørger for billetthåndtering og innslipp, jeg tipper vi har 600 mennesker i sving som ikke har billett, men som er involvert i arrangementet, sier han.

Og det er mange folk, selv for en klubb som Lyn.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Vålerenga, NFF Oslo og OBOS, og det blir sikkert slik foran returkampen på Intility også, sier han.

Vil få god effekt

– Vi har truffet en åre, det blir kanskje tidenes største derby i Norge. Jeg må jo også få nevne Joachim Westher Andersen (Lyns mediesjef på 2000-tallet) og Håkon Dahl om PR-arbeidet opp mot denne kampen. Jeg tror vi var smarte, at vi satte en lanseringsdato rett etter påske. Måten vi har kommunisert med VIF på der sesongkortholderne fikk kjøpe litt før alle andre var også viktig.

– Også hadde vi en strategi på ikke å gi ut en eneste gratisbillett, med unntak av Røde Kors som fikk ti stykker og Gatelaget 99 billetter. Vi klarte å skape en rift, og så har det bare tatt av.

– Har svartebørs vært et problem?

– Vi har non tilfeller, men slik blir det jo når noe blir utsolgt. Jeg ser noe selges på Finn, det er alltid noen som prøver å utnytte systemet. Så sier vi til dem som kjøper at de må forsikre seg at de får ekte billetter.

– Er det dristig med kampstart så sent som klokka 18?

– Det tror jeg ikke spiller så stor rolle. Det har vel ikke vært så mye sikkerhet rundt en kamp i Norge før. Da det ble bråk under cupkampen mot Våleenga på Bislett for tre år siden, arrangerte vi kampen på fem dagers varsel, og politiet tok selvkritikk etterpå. Denne gang har politimesteren sendt ut mail til alle ansatte og bedt dem holde av dagen. Vi har ansatt egen sikkerhetssjef. Men så vet man jo aldri hva som skjer på kampdagen, men det er droner i lufta for å overvåke det som skjer og begge supporterklubbene har vært involvert i forberedelsene.

– Hva frykter du kan skje?

– At det blir litt drittslenging ligger jo der. Det er synd hvis noen veldig få hvis skal få skal ødelegge for så mange. Men jeg tror dette skal gå fint. Alle gleder seg.

– Og hva håper du blir effekten?

– At det blir enda større oppmerksomhet rundt Oslofotballen. Det er mange som får en a-ha opplevelse. Dette kan ha ringvirkninger for publikumsinteressen i andre kamper enn denne også, avslutter han.

PS. Lyn – Vålerenga har kampstart klokka 18.00 og den sendes ikke på noen åpne TV-kanaler, men streames på TV2 Play.

