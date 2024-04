Bastionen gleder seg til derbykamp: – Vi er forberedt

I takt med at Lyn gikk konkurs og måtte starte opp igjen langt nede i divisjonssystemet, forsvant også mange av de som var med på å fylle Ullevaal da lagene dro 15.000-20.000 midt på 2000-tallet. Sakte, men sikkert har Bastionen vokst seg større og går nå inn i en ny æra med nye VIF-oppgjør i ligaen.

– Det er selvfølgelig mange hos oss som ikke har opplevd disse kampene før, siden det er 15 år siden forrige gang i ligaen. I så måte er det litt en ny æra både for Lyn, men også for oss. Nå har vi akkurat fått på plass en supporterkoordinator, og i stedet for at alle kjenner alle blir vi en 10.000-15.000, sier Christian Falkenberg til Dagsavisen.

Samhold mellom klubb og fans

Han er leder for Lyns supportergruppering, Bastionen, og sier alle gleder seg noe enormt til å fylle Ullevaal med sang, Tifo og god stemning til det som blir årets største fotballkamp i Norge.

– Vi snakker ofte om oppgjørene midt på 2000-tallet, men det har aldri vært smekkfullt på Ullevaal før. Tre dager tok det før vi solgte ut, og vi kunne fint solgt 15.000 billetter til. Det viser hvor mye disse oppgjørene har vært savnet, og det kommer til å bli fantastisk gøy, forteller Falkenberg og fortsetter:

– Disse kampene lever sitt eget liv, både på og utenfor banen. Vi er godt forberedt til kampen på tribunen, og stiller med ny Tifo og skal gjøre det beste ut av det. Det er uvirkelig at vi for to år siden spilte mot Grorud 2 og nå fyller vi Ullevaal og skal møte Vålerenga til ligakamp, sier Falkenberg.

I likhet med hvordan det har vært for Lyn som klubb, har også Bastionen vært med på den reisen laget har hatt de siste par årene.

– Oppbyggingen av både klubben og Bastionen har skjedd gradvis. Det vi har gjort riktig er at vi har fått til en revitalisering av klubbfølelsen. Da vi spilte på Frogner i sjette divisjon var det 2000 tilskuere som alle elsket Lyn, og vi har bygget opp fanskaren og klubben på en organisk måte. Det har ført til en spesiell samhandling mellom klubb og spillere, der det ikke er så stor distanse mellom klubb og spiller. I fremtiden må vi holde på den sunne og fornuftige utviklingen av klubben og ikke bli et kjøpelag igjen, mener Bastionen-sjefen.

– Klubbsjela må bestå

Supporterlederen mener fansen har spilt en helt avgjørende rolle i måten klubben har utviklet seg på.

– Hadde ikke Lyn hatt Bastionen de siste fem-seks siste årene hadd vi kanskje vært en breddeklubb på linje med Årvoll og Heming. Det mener jeg oppriktig, sier Falkenberg og fortsetter:

– Det viktigste nå er ikke på død og liv at Lyn holder seg i Obos, men at klubben reiser seg på en trygg og god måte. Jeg tar mer enn gjerne ett opprykk til, men det viktigste er forståelsen av at det er det kollektive som er viktig når du skal bygge klubb. Det nytter ikke å kjøpe seg til suksess, hvis det går på bekostning av miljøet i klubben og forholdet til supporterne. Her både håper og tror jeg at Bastionen kan gjøre sitt for å holde klubben på rett spor.

Så er målet både for Bastionen og Lyn at de skal rykke opp og ta nye steg mot toppen av norsk fotball. Da innser også Falkenberg at det blir vanskelig å holde på den samme dynamikken, med langt flere supportere og langt større krav til Lyn som klubb.

– I takt med at klubben tar ytterligere steg mot toppen blir det mer og mer spissing, og en større grad av kommersialisering som er nødvendig også hos oss. Det vil tvinge frem en del brutale valg, som vil føre til at folk kommer og folk går, men det viktigste er at klubbsjela består. Lyn som klubb skal være fremoverlent, og ikke gubbete. Det er superviktig for neste generasjon som skal løfte pokaler, og for at klubben skal ta neste steg og bli ledende i Oslo-regionen. Det har vi alle muligheter til nå, og da er det vinduet her veldig viktig å beholde, sier Falkenberg.

Vender hjem til Ullevaal

Supporterlederen er lei av at Stabæk og Vålerenga har sopt opp de største talentene og stukket fra sportslig, slik de har gjort de siste 10-15 årene.

– For en klubb som Lyn er det der man taper, da det koster mye å drifte breddeavdelingen og ikke få noe igjen for det når de største talentene velger andre klubber å spille for. Det kan vi endre på nå, sier Falkenberg og fortsetter:

– Her mener jeg Glenn (Hartmann) er en nøkkelperson. Han har styrt det sportslige de siste årene uten å gå berserk med midlene som har kommet inn. Vi har fått inn en del penger på emisjoner, og da er det lett å tenke at siden vi fikk inn 10-15 millioner kroner kan vi bruke de opp med en gang, siden vi bare kan få inn mer. Her er Glenn utrolig viktig for at vi bygger stein på stein og får fundamentet på plass slik at vi kan vokse ordentlig, mener Falkenberg.

Alt det hører fremtiden til. Først nå er det byderby mot Vålerenga, på Lyns opprinnelige hjemmebane.

– Det er jo veldig kjekt at Lyn vender hjem til Ullevaal. Da jeg vokste opp var det hjemmebanen vår, og selv om de tidene ikke kommer igjen, så viser lag som KFUM Oslo hva som kan skje hvis du bygger noe over tid. Det er helt sprøtt det vi har gjort de siste årene, men også veldig gøy, sier en engasjert leder for Bastionen, Christian Falkenberg.

