Lustü rangerer VIF-seirene høyest av alt: – Det var en utrolig tid

Da Lyn signerte Steven Lustü i 2002 hadde han vunnet serien i Danmark, fått debuten på det danske landslaget og var en del av den danske VM-troppen det samme året. I Lyn-perioden ble det åtte nye landskamper, en tapt cupfinale og over 100 kamper for Lyn. I 2009 la han opp, som også er forrige gang Lyn og Vålerenga møttes til en seriekamp. Nå skjer det igjen, foran et utsolgt Ullevaal.

– Det er egentlig helt utrolig at det oppgjøret er tilbake igjen etter så lang tid, og at kampen blir spilt på et utsolgt Ullevaal. Jeg har bare gode minner fra min tid i Lyn, og siden vi heller aldri tapte for Vålerenga, bare gode minner fra de kampene på Ullevaal. Det var en utrolig kjekk tid i mitt liv, som jeg ser tilbake på med glede, forteller Steven Lustü på telefon fra Danmark.

Har fulgt godt med på Lyn

Stopperbautaen kommer for første gang tilbake på lørdag for å se sitt kjære Lyn, som han har fulgt godt med på siden han forlot Lyn og Norge tilbake i 2007.

– Helt fra de rykket ned fra Tippeligaen og gikk konkurs året etter, så har jeg prøvd å følge med så godt som jeg kan fra Danmark. Det har vært vanskelig å se så mange kamper, da kamptidspunktene ofte har kollidert med forpliktelser på jobb eller familie, men jeg har hatt lyst til å dra over mange ganger. Denne kampen blir spilt på et helt fantastisk tidspunkt, og jeg tenkte med en gang den ble satt opp at denne blir jeg bare nødt til å se, sier Lustü.

Han forteller at det ikke er alt med fotballkarrieren han savner, men akkurat det å spille oppgjørene mot Vålerenga på Ullevaal, det er noe han savner.

– Det var en helt utrolig stemning i byen hver gang. Du merket det på alle du snakket med, og kjente på kroppen at byen sydet av liv. Jeg opplevde at byen sto på hodet hver gang vi møttes, og det er fantastisk at også den nye generasjonen får oppleve lignende oppgjør foran et utsolgt Ullevaal, sier 53-åringen.

Største i karrieren

Da Lustü utkjempet sine byderbyer for Lyn delte klubben hjemmebane med Vålerenga på Ullevaal. Det gjorde oppgjørene ekstra spesielle minnes dansken.

– Du kan sammenligne det litt med Inter og Milan som spiller på samme hjemmebane i Milano. Sånn var det for oss også, da vi kjempet om retten til å være herrer i vårt eget hus. Selv om man egentlig var bortelag ga det litt ekstra å være best på Ullevaal, og det var utrolig viktige for oss at vi aldri skulle tape for Vålerenga på VÅR bane, sier Lustü.

Det gjorde han heller aldri, og om det hersker noen tvil om hvor mye kampene betød for han, har han et synlig bevis på det på kontoret sitt hjemme i Danmark.

– Jeg har vunnet det danske mesterskapet, spilt landskamper og vært med i VM, og spilt cupfinale for Lyn. Men de oppgjørene mot Vålerenga på Ullevaal er det største jeg har opplevd i min karriere. Fortsatt har jeg bestemannspremien jeg fikk da jeg ble kåret til banens beste i april 2006 stående på kontoret, forteller Lustü.

Steven Lustü har stort sett bare gode minner fra oppgjørene mot Vålerenga, som han aldri tapte mot. Her i duell med Tobias Grahn i 2002. (Arash A. Nejad/NTB)

– Skulle ønske det var meg

Den 17. april 2006 snudde Lyn til en 2-1-seier etter scoringer fra Henrik Dahl og Ahmad Elrich, og Lustü spilte med blant andre Tommy Berntsen, Kristian Flittie Onstad, Stefan Gislason, Tomasz Sokolowski, Jo Tessem og Magnus Powell.

På lørdag er det en helt ny generasjon med Lyn-spillere som skal sette Vålerenga på plass.

– Det er ingen av dem som har spilt foran et utsolgt Ullevaal, så bare det i seg selv blir unikt. Spillerne skal vite at det betyr veldig mye for tilskuerne som kommer, og at de må gi det beste de har. Uten at jeg skal legge masse press på dagens spillere, vil jeg også si at de må nyte kampen og sette pris på rammene rundt. Jeg må innrømme at jeg skulle ønske det var meg som løp ut på Ullevaal lørdag, sier Lustü.

Selv om det ikke blir som spiller, får vi en opptreden på Ullevaal-matta fra Steven Lustü likevel. Dansken har vært æresmedlem i Bastionen nesten siden han forlot Lyn, men lørdag skal han endelig få det håndfaste beviset under en seremoni i pausen.

– Det er en kjempestor ære for meg, og kommer til å bli et veldig emosjonelt øyeblikk. Lyn betyr veldig mye for meg, og det er bare en stor glede og veldig kult å bli satt pris på på den måten. Jeg får gåsehud bare av tanken, sier Lustü.

– En supporters drøm

Bastionen-leder Christian Falkenberg har flust av gode minner om sin danske hærfører og kaptein.

– Han er et forbilledlig eksempel på en supporters drøm. Han spilte alltid med hjertet utenfor drakta, og var en bra person som alltid ga alt for laget. Han var en lagspiller, og en som var flink til å fyre opp også. Alle husker da han hengte seg opp i tverrliggeren, og det er stort at han nå tar turen og at vi kan hedre han som han fortjener, forteller Falkenberg til Dagsavisen.

Lustü takker for alle de gode ordene, men sier at han ikke kan love noen reprise av det berømte bildet.

– Siden jeg la opp har jeg nok ikke holdt den fysikken like godt ved like, som jeg hadde den gangen. Jeg har også blitt en eldre mann enn den gangen jeg gjorde det, så det spørs vel om jeg hadde fått det til i dag, sier Lustü og ler.

TIPPELIGAEN VÅLERENGA - LYN Vålerenga mot Lyn på Ullevaal stadion i 2005. Lyn vant 1-0, men Vålerenga vant seriegullet, foreløpig for siste gang. (Tor Richardsen/NTB)

På skandinavisk nivå

Mandag kveld sto Lyn for en ganske stor overraskelse, da laget tok sesongens første seier borte mot Aalesund. Lustü synes klubben i hans hjerte har fått en god start på sesongen, og sier at det er ingenting ting som tilsier at den gode starten ikke kan fortsette mot Vålerenga.

– Jeg synes de har fått en ganske fornuftig start, og at de har spilt godt. Det er ingen tvil om at det er tøft å være et nyopprykket lag på det nivået de har kommet seg opp på nå, men jeg tror absolutt at de kommer til å nå deres eget mål med å berge plassen. Gjør Lyns spillere sitt beste ut fra det de har lært, kommer det til å gå bra, sier Lustü.

Han gleder seg som en unge til lørdagens kamp, og mener oppgjørene mellom Lyn og Vålerenga ikke står noe tilbake for andre hovedstadsderby i Skandinavia.

– Det er et oppgjør mange har savnet i mange år, selv om vi har fått noen smakebiter gjennom cupkampene de siste årene. Det gjør at lørdagens kamp blir ekstra spesiell, siden det er så mange år siden sist. Jeg vil si at det absolutt er på nivå med København-oppgjørene mellom FCK og Brøndby, som også har fantastiske rammer, men som heller ikke de alltid er utsolgt. Hvis begge lagene kan rykke opp og vi får gjentatte oppgjør slik vi hadde da jeg spilte, ville det vært fantastisk, avslutter Lustü.

