Lyn mot Vålerenga på 2000 tallet: 16 seriekamper - en eneste VIF-seier

Byderbyene mellom Lyn og Vålerenga, da begge lag hadde Ullevaal stadion som hjemmebane, fikk en legendarisk status før Lyn rykket ned og gikk senere konkurs.

Vålerenga holdt seg på øverste nivå helt til nedrykket i desember i fjor, og ettersom Lyn presterte to opprykk på rad, møtes de endelig på samme nivå. De har bare møttes i tidlige cuprunder siden 2009 og de kampene har Vålerenga gått seirende ut av, alle sammen.

Rivalisering til nytt nivå

Men i det som het Tippeligaen for over 20 år siden, kjempet begge lag om medaljer. Og interessen var deretter. Men det er et interessant faktum at ingen av kampene samlet det tilskuertallet de vil oppleve kommende lørdag. Kun to av de seksten oppgjørene samlet mer enn 20.000 tilskuere.

Mange fikk smaken av byrivaliseringen i de kampene. Flere av dagens VIF- og Lyn-spillere opplevde oppgjørene som måpende barn fra tribunen.

Toppårene var i 2004 og 2005 da begge lagene kjempet om seriegull. Det endte med sølv og gull til Vålerenga i de to årene, men heller ikke da klarte laget å slå Lyn.

Lyns Kristian Onstad (f.v.), Tommy Berntsen og Steven Lustü jubler etter 1-0 seieren over VIF i 2003. Vålerengas Jørgen Jalland t.h. (Erlend Aas/NTB)

- Vi ble stadig mer irritert over at vi aldri vant de kampene, sier Petter Myhre, som var VIFs assistenttrener da og er VIFs assistenttrener nå.

Ingen av dagens spillere var med den gangen, men i den siste kampen i 2009 startet en ung Stefan Strandberg for Vålerenga. Han kunne vært med lørdag hvis han ikke var blitt stoppet av en livsfarlig blodpropp på tampen av fjoråret.

På lagte spilte også Amin Nouri (i dag i KFUM Oslo) og hos Lyn spilte Jo Inge Berget, som i dag er i Sarpsborg 08.

Berntsen var klippen

En kar som som fikk mange av disse duellene med seg var Lyns kaptein og midtstopper Tommy Berntsen. Han var ikke med i 2009 og gikk dermed ubeseiret gjennom disse kampene. Han ble regnet som klippen i Lyn og var en av hovedårsakene til at laget aldri tapte.

- Hva kan du forklare det med i dag?

- Jeg tror det var en litt sånn selvforsterkende effekt. At det festet seg mentalt hos VIF-spillere at dette skulle ikke gå. Det var intense kamper og veldig mye snakk foran disse kampene, sier Tommy Berntsen til Dagsavisen i dag.

Paradoksalt nok har han jobbet i Vålerenga i mange år etter at den aktive karrieren var over. Nå er han i LSK Kvinners trenerapparat og skal faktisk møte Lyn på Kringsjå fredag kveld.

Lørdag er han på plass på Ullevaal sammen med nesten 25.000 andre.

- Ja, det er en kamp jeg gjerne vil ha med meg, sier han. Han scoret også et mål i en av kampene, 2-1 seieren i 2006.

Av dagens Lyn-spillere er det bare Ibba Laajab som har spilt på Ullevaal. Men han spilte to kamper for Vålerenga der i 2012, det året var han også med på å slå Lyn ut av cupen.

Nå er han Lyn-spiller og 38-åringen spilte 71 minutter i cupen mot Heming og kom inn som innbytter i seriekampen oer Aalesund sist mandag.

---

FAKTA

Dette er seriekampene mellom Lyn og VIF da de var i øverste liga etter 2002. Målscorere og tilskuertall.

2002:

Vålerenga - Lyn 1-2: VIF: David Hansen (40). Lyn: Ole Bjørn Sundgot (14), Jonny Hansen (86). 18.374 tilskuere.

Lyn - Vålerenga 1-0. Lyn: Helgi Sigurdsson (60). 12.868 t.

2003:

Lyn - Vålerenga 1-1. Lyn: Ole Bjørn Sundgot (23). VIF: David Hansen (86). 14.156 t.

Vålerenga - Lyn 0-1. Lyn: Per Egil Swift (56). 16.639 t.

2004:

Lyn - Vålerenga 1-1. Lyn: Henrik Dahl (75), VIF: Tom Henning Hovi (64). 16.014 t.

Vålerenga - Lyn 1-2. VIF: Freddy dos Santos (straffe 39). Lyn: Peter Markstedt (53, 89). 20.477 t.

2005:

Lyn - Vålerenga 1-1. Lyn: Keijo Huusko (90). VIF: Christian Grindheim (71). 15.268 t.

Vålerenga - Lyn 0-1. Lyn: Tomasz Sokolowski (5). 17.888 t.

2006:

Lyn - Vålerenga 2-1. Lyn: Henrik Dahl (6), Ahmad Elrich (73). VIF: Allan Jepsen (3). 16.049 t.

Vålerenga - Lyn 1-2. VIF: Jan Derek Sørensen (87). Lyn: Tommy Berntsen (31), Espen Hoff (37). 11.855.

2007:

Vålerenga - Lyn 0-0. 19.468 t.

Lyn - Vålerenga 3-1. Lyn: Magne Simonsen (32), Odion Ighalo (56), Kim Holmen (86). VIF: Christian Grindheim (12). 20.152 t.

2008:

Lyn - Vålerenga 2-0. Lyn: Odion Ighalo (65, 83). 18.012 t.

Vålerenga - Lyn 1-2. VIF: Luton Shelton (80), Lyn: Espen Hoff (56), Kim Holmen (73). 16.332 t.

2009:

Lyn - Vålerenga 4-4. Lyn: Paul Obiefule (49), Lucas Pratto (54, 69), Diego Guastavino (88). VIF: Kristofer Hæstad (34, 56), Bengt Sæternes (62), Mustafa Abdellaoue (77). 14.048 t.

Vålerenga - Lyn 4-1. VIF: Bengt Sæternes (5, 8), Mohamed Fellah (16), Luton Shelton (50). Lyn: Fredrik Dahm (34). 13.466 t.

16 kamper: 10 seire Lyn, 5 uavgjort, 1 seier VIF.

---

