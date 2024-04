Lyn-Myhre og VIF-Myhre: Med Lyn og Vålerenga rundt middagsbordet

Far Petter Myhre (trener Vålerenga) og sønn Tobias Myhre (midtbanespiller Lyn) har spist middager sammen denne uka hjemme på Lørenskog.

De bedyrer at fotballpraten om lørdagens historiske derby har handlet mest om det som gjør den historisk. At det blir tidenes mest besøkte fotballkamp i Norge på dette nivået.

Kunne solgt 40.000

Kampen ble utsolgt for to uker siden, 25.000 billetter er solgt og henvendelsene til Lyn-ledelsen etterpå tyder på at de kunne solgt minst 40.000 billetter.

Men så store arenaer har vi ikke i Norge.

– Vi snakket jo litt om dette da billettene ble lagt ut rett etter påske, jeg tippet at det kunne komme et sted mellom 15 og 20.000 mennesker. At det har tatt av så voldsomt er overraskende, men veldig morsomt. Det viser hvilken interesse som ligger latent i Oslo, sier Petter Myhre til Dagsavisen.

Da sønnen Tobias ble født i 2002 var Lyn og Vålerenga endelig i samme divisjon igjen og begge hadde Ullevaal stadion som hjemmebane. Petter Myhre var i Vålerengas trenerapparat til Kjetil Rekdal. Da startet serien av Lyn-gevinster i disse oppgjørene, Lyn vant begge kampene 2–1 og 1–0 det året. På den best besøkte kampen var det drøyt 18.000 tilskuere.

– Det jeg husker fra alle de oppgjørene på 200-tallet var at vi aldri vant. Det var fryktelig irriterende, gliser Petter Myhre.

Vålerenga-trener Petter Myhre skal bryne seg på sønn Tobias og Lyn denne sesongen. (Pål Karstensen)

Fra Strømmen til Lyn

Tobias er blitt fortalt at han var med på VIF-kamper tidlig, men fotballkarrieren hans har vært i to klubber før han gikk til Lyn foran denne sesongen: Lørenskog og Strømmen.

Han har startet på høyre flanke i de tre første seriekampene, men har vært byttet ut ved pause i de to siste.

– Vi snakker mye fotball, men vi har latt denne kampen ligge helt til nå, sier Tobias Myhre til Dagsavisen.

Da penser vi samtalen over til det fotballfaglige, for Petter Myhre må jo innrømme at han følger sønnens utvikling med interesse. Han synes det er fortjent at sønnen har spilt seg inn på Lyn-laget.

– Han gjør litt av den usynlige jobben i laget. Tobias er en oppofrende spiller, han gjør de andre gode. Han har mye energi, er attesten fra trenerpappaen.

– Du er opptatt av hvordan det går med han i Lyn?

– Jeg håper jo familiemedlemmer gjør det bra så lenge dem holder seg bak oss på tabellen, sier Petter.

Egen hybel

Sønnen bor i egen hybelleilighet i huset deres, han har eget bad og kjøkken, men måltidene spiser dem ofte sammen.

Flere av VIF-spillerne har spilt for over 20.000 tilskuere i sine karrierer, blant Lyn-spillerne er det ingen med unntak av Ibba Laajab, som har spilt for stort publikum både i Japan og Kina. I 2012 var han VIF-spiller og hadde to kamper på Ullevaal.

– Hvordan blir det for spillerne å komme ut av spillertunnelen og se et tribuneshow vi kanskje ikke har sett i Norge før?

– Det skal håndteres det også. Men dette er ingen finale, det er ikke noe som står og faller eller blir avgjort med denne kampen. Det skal være umulig ikke å glede seg til denne opplevelsen, men fra avspark må man stenge omgivelsene ute, sier Petter.

For Tobias og resten av Lyn-laget blir det tidenes publikumsopplevelse. Da ønsker de å vise seg fram på en positiv måte.

– Hvordan blir kampbildet?

– Vi ønsker å styre kampene våre. Vi har skapt flest sjanser i alle kampene vi har spilt, men har fått dårlig betalt. Vi har tre scoringer på 22 avslutninger på mål mens motstanderen har scoret på fem av åtte avslutninger på mål. Det viser hvor problemet ligger. Kampene avgjøres innenfor 16-meterne. Vi må ha mere finesse og bestemthet i begge boksene, sier Myhre.

Bedre kamp for kamp

Lyn er på stigende kurs etter 0–3 for Moss i åpningskampen. De fikk et boost med en overraskende tremålsseier borte over Aalesund mandag. Lyn er foran Vålerenga på tabellen på målforskjell.

Vi avslutter med et spørsmål til Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen om han har frittet ut Tobias om farens tanker.

– Nei, nei, det er ikke mange hemmeligheter rundt disse to lagene. Jeg har hele tiden sagt at Vålerenga er favoritten i denne ligaen, og de er store favoritter også mot oss, sier Halvorsen.

Han minner om at lagene møttes i cupen på Bislett i fjor foran 7777 tilskuere og det var en ganske jevn kamp Vålerenga vant til slutt.

Halvorsen selv har spilt for over 60.000 tilskuere da han var midtstopper i Hertha Berlin.

– Det er moro, men fra avspark er det bare å stenge omgivelsene ute og konsentrere seg om kampen. Det er beskjeden til spillerne, sier Halvorsen.

PS. Petters kone og Tobias mor, Siv, sier til TV2 at hun håper på uavgjort, men holder med sønnen og sitter anonymt, men med Lyn-supporterne på tribunen.

---

FAKTA

Lyns seriekamper: 0–3 Moss (b), 1–1 Kongsvinger (h), 3–0 Aalesund (b)

VIFs seriekamper: 1–1 Sogndal (h), 2–1 Raufoss (b), 1–3 Stabæk (h).

---

