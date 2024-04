Lyn og Vålerengas oppladning: Må takle 25.000 mennesker

Klokka 18.00 lørdag er det avspark for tidenes største publikumskamp for 1. divisjon i Norge. 24.600 billetter var tilgjengelig for denne kampen og alt ble utsolgt for to uker siden.

Starter torsdag

Nå planlegger begge supportergrupperinger arrangementer før avspark. Og de som er i området rundt Ullevaal stadion lørdag ettermiddag vil merke trykket. Portene åpner halvannen time før avspark.

– Vi har samarbeidet godt med Vålerenga foran denne kampen for at dette skal bli en folkefest, sier Lyns Bjørn Gohn Jønsberg til Dagsavisen. Han har trukket i trådene med Ullevaal stadion som de leier arenaen av, Vålerenga og politiet.

Lyn starter allerede torsdag med sin oppkjøring da det blir en mini fansone utenfor Ullevaal stadion der spillere og trenere kommer for å skrive autografer om ettermiddagen.

Da har Lyn trent på Kringsjå. Ingen av lagene får trene på kamparenaen dagene før.

Må splittes

På kampdagen er det en stor utfordring å holde supporterne atskilt før og etter kampen.

Vålerengas supportere skal samles på Lille Bislett klokka 12, for deretter å gå i samla tropp til Ullevaal stadion tre timer senere. Klanen skal være på kortsiden mot øst, kalt VG-svingen.

Lyn-supporterne Bastionen skal sluses inn fra motsatt side, til kortsiden mot vest, Bendit-svingen. De som ikke har billetter her skal være på langsidene, som i praksis blir delt i to mellom de to klubbene.

– For spillerne blir det en fantastisk opplevelse, men vi minner dem om at fra avspark er dette en av 30 seriekamper. Da må de være i prestasjonsbobla si, sier VIF-trener Petter Myhre til Dagsavisen.

Spillere med erfaring

De Lyn-spillerne som har startet de tre seriekampene til nå (samme lag hver gang) har aldri spilt for et så stort publikum.

Flertallet av VIF-spillerne har erfaring fra store kamper tidligere i karrieren. Det gjelder spillere som Simen Juklerød, Vegar Eggen Hedenstad, Petter Strand, Elias Hagen, Daniel Håkans og Ola Kamara.

– Alt snakket i forkant og opplevelsen på Ullevaal før avspark skal også håndteres, sier Petter Myhre, som også var assistenttrener i Vålerenga under en rekke kamper mot Lyn mellom 2002 og 2009.

– Det som irriterte oss mest den gangen var at vi aldri vant, gliser han.

Lyn-spillerne hadde fri onsdag. Etter seieren mot Aalesund mandag kommer de til kampen med en bedre tabellplassering enn VIF, laget er foran på målforskjell.

– Vi skal forberede spillerne på det som venter. Dette må man jo bare glede seg til, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen