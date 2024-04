Elias Hagen har spilt for 60.000: - Det er bare å rope

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Mens Lyn-spillerne har opplevd spill i 2. og 3. divisjon på vei til lørdagens Ullevaal-fest, har Vålerengas midtbanemann Elias Hagen (24) gått motsatt vei.

Da han var Bodø/Glimt-spiller og møtte Roma på Olympiastadion i april 2022, var det over 60.000 tilskuere på tribunen.

Personlig rekord

– Det er nok det største publikummet jeg har spilt for, ja, sier Elias Hagen til Dagsavisen etter at fredagens korte VIF-trening er ferdig.

– Men jeg fikk jo også en smak med 55.000 borte mot Celtic, sier Hagen, som er vant til støy.

Da var han sentral på Bodø/Glimts midtbane som kom til kvartfinale i Conferenceligaen, nå er han en av hjernene i dette VIF-laget som skal prøve å slå seg opp igjen i Eliteserien.

– Hva gjør det med deg som spiller at publikumstrykket er så stort?

– For meg var den største forskjellen at vi nesten ikke fikk snakket med hverandre ute på banen. Så det er viktig at relasjonene er på plass. Så kan man bare rope til den nærmeste lagkameraten. Da er det viktig at spillerne stoler på sine egne ferdigheter og vet hva de skal gjøre, sier han.

Elias Hagen ligger nede som Glimtspiller på Olympiastadion i Roma 14. april 2022. (Alessandra Tarantino/AP)

Klanen i flertall

I Roma var det intens pipekonsert mot Glimt, det blir neppe mye piping mot VIF på Ullevaal der Klanen antakelig er i flertall på tribunene.

Elias Hagen ble født i 2000, to år før de legendariske Ullevaal-duellene mellom Lyn og Vålerenga ble spilt til og med 2009.

Som guttunge på Veitvet i Groruddalen fikk han ikke noe forhold til disse kampene, men han husker det var mye oppmerksomhet rundt dem.

Første mot Lyn

Lørdagens kamp blir hans første seniorkamp mot Lyn, da lagene møttes i cupen i fjor var Hagen fortsatt spiller i IFK Göteborg.

Så Lyn kjenner han veldig lite til.

– Men jeg syntes det var litt spesielt med en toppklubb som plutselig ble borte, sier han.

For Lyn gikk konkurs i 2010 og det er først i år, 2024, at klubben er tilbake på nest øverste nivå i Norge.

– Hvordan blir spenningsnivået ditt foran en kamp med en slik ramme?

– Det er ikke noe problem, jeg er en ganske rolig person, men så kommer energien jeg trenger under oppvarmingen ute på banen, tenker jeg, sier han.

Han mener Vålerenga har fått dårlig betalt ut fra antall sjanser de har skapt i de tre første kampene.

