Frigg dunka ut Grorud etter snuoperasjon: – Vinner svært fortjent

TØRTEBERG (Dagsavisen): Onsdagens cupoppgjør ble et oppgjør preget av sterk sol og mye vind, ikke akkurat oppskriften på sambafotball i 90 minutter. Gjennom hele kampen skjedde det i det hele og stort og hele svært lite. Så tok det fyr i ekstraomgangene.

Først tok Grorud ledelsen ved Hayder Altai etter tre minutter i første ekstraomgang, før Stian Barane scoret to og Noah Risberg ett da Frigg sørget for en ellevill snuoperasjon. Dermed er Frigg klare for andre runde i cupen.

– Jeg synes vi starter litt shaky, men kommer etter hvert veldig godt inn i det. 2. omgangen vår er veldig god, og vi fortjener mer enn å gå til ekstraomganger, men det takler vi bra. Vi jobba hardest og holdt lengst, så jeg synes seieren er vel fortjent, forteller Friggs Ola Meløy til Dagsavisen og fortsetter:

– Jeg må berømme Stian som hever seg voldsomt fra første omgang og vokser seg inn i kampen på en enorm måte. Deilig å se ketsjupeffekt på kloss hold, sier Meløy og ler.

Kjedelig første omgang

Matchvinneren selv er glad for scoringene, men mest fornøyd med avansementet.

– Det ble bedre med en gang jeg ble flyttet på høyresiden. Da kom jeg mer og mer inn i det. Jeg er veldig fornøyd med to mål, men det viktigste er at vi går videre, sier Barane til Dagsavisen.

Fra de første 43 minuttene var det svært lite å skrive hjem om. Begge lag prøvde å stå høyt i hver sine perioder, men hadde ikke noe særlig suksess med det. Omgangen var preget av mye vind, lite finspill og mange dueller, så å si uten en eneste sjanse skapt.

Kampens første sjanse, i skiltet mellomstor, kom da også etter 43 minutter. Samuel Gray slo en horribel tversoverpasning som ble brutt på 20 meter. Yasir Sa’Ad takket og bukket og skjøt, men forsøket gikk like over mål. Og da tok det fyr før pause.

30 sekunder senere fikk Frigg en eventyrlig mulighet til å gå opp til 1–0 da Stian Barane ble spilt gjennom alene med keeper av Ulrik Ferrer, men Vegard Storsve reddet mesterlig. På overtid kom Luka Fajfric ned til dødlinja og slo inn, men forsøket ble blokkert.

Supermann-redning i krysset

På den påfølgende corneren fikk Musa Dubois drømmetreff fra 20 meter, og skuddet var på vei mot krysset. Egil Evensen nærmest hentet ballen ut av krysset og vartet opp med en vanvittig redning.

– Supermann, ropte Frigg-supporteren.

0–0 var også stillingen til pause.

– Vi følger kampplanen så langt og den funker bra. Vi får gunstige brudd og mange kontringssjanser. Vi har en del sjanser, men vi må være oppmerksomme på det de er gode på. De får én sjanse, og det er vanskelig å nekte, men vi blir litt lite konsentrerte og frustrerte. Vi må trives i lavt press, for Frigg har ikke noe svar på det om vi er tålmodige, sa Andreas Alrek etter de første 45.

– Vi er godt fornøyde. Vi får litt mange stygge brudd mot oss. Vi ønsker litt mer variasjon i det etablerte angrepsspillet vårt. Det er et par ganger vi klarer å vende inn i mellomrom motsatt og da blir det farlig. Så har vi et par bakromsballer på ballside når det glipper opp mellom back og stopper. Vi må ha flere motsatte trusler i angrepsspillet, sa Frigg-trener Magnus Aadland.

Sju magiske Frigg-minutter

I den andre omgangen hadde både Nidal Loulanti, Dubois, Stian Barane og Ulrik Ferrer sine sjanser, men nerven over å ikke slippe inn tok overhånd i nærmest hele 2. omgang. Spesielt Evensen i Frigg-buret sto en kjempekamp og hadde flere mesterlige redninger.

Men der det var sjansefattig og tett i 90 minutter, åpnet kampen seg i ekstraomgangene.

Hayder Altai, som har spilt for Skeid de siste årene, satte inn 1–0 til gjestene i hvitt etter 93 minutter.

Så kom sju magiske minutter for Frigg sin del. Først utlignet Noah Risberg til 1–1 etter 101 minutter, før Stian Barane scoret to mål på tre minutter og punkterte kampen.

Dermed var semi-skalpen et faktum.

– De scorer et heldig mål i ekstraomgangene, men vi dominerer banespillet fullstendig, scorer tre fullt fortjente poeng og går videre svært fortjent, sier Barane.

Ferrer forsto lite etter byttet

Ulrik Ferrer ble tatt av like før slutt og har spilt bedre kamper for Frigg. Han forsto lite da han kom ut av dusjen.

– Jeg kom ut på 2–1 til Frigg etter at jeg hadde dusjet, og skjønte ingenting. Jeg var med på feiringen av 3-1-målet, så det var jo gøy, sier han som skryter av spissmakker Barane.

– I dag hadde han dagen, virkelig. Han har jobbet hardt for å skjønne systemet vårt, og nå kom det endelig fram. Han er fyr med veldig mye kraft og som er veldig direkte, så han hjelper oss mye. Det er greit å ha han når han er god, sier Ferrer og ler.

Også bakerste mann Evensen, som leverte en strålende kamp, får skryt av toppscoreren.

– Han var Neuer i dag. Det er lenge siden jeg har sett han så god. Når han leverer på det nivået han gjorde nå, er han veldig god. Han holder oss inne i kampen ved et par anledninger, så han var viktig, sier Ferrer og fortsetter:

– Jeg synes vi vinner fortjent. Vi får til det spillet vi skal. Etter Nordstrand-tapet var vi opptatt av å holde ball, og da måtte jeg ned på midtbane. Da fungerte det, sier Ferrer og ler.

Nå drømmer han om storfiskene i andre runde.

– Jeg hater Lyn, så de kan gjerne komme på besøk. Men Vålerenga hadde også vært veldig gøy, sier han.

Kampfakta

Norgesmesterskapet menn, første runde

Frigg-Grorud 3–1 e.e.o. (0-0, 0-0)

Tørteberg, 100 tilskuere

Mål: 0–1 Marius Cassidy selvmål (93), 1–1 Noah Risberg (101), 2–1 Stian Barane (105), 3–1 Barane (108)

Gule kort: Stian Barane, Frigg. Simen Beck, Andreas Alrek, Grorud.

Frigg: Egil Evensen – Noah Risberg, Jakob Jørgensen, Samuel Gray, Marius Cassidy – Benjamin Rio-Moe, Joakim Holmedahl, Ole Meløy (Aksel Aasheim Engesvik fra 93.), Ebrima Sawaneh – Ulrik Ferrer (Adonai Mehary Kidane fra 86.), Stian Barane (Lars Nestaas Evensen fra 120.)

Grorud: Vegard Storsve – Mathushan Sandrakumar, Hayder Altai, Osama Housni (Mats Pettersen Andersen fra 46.), Theodor Agelin (Herman Øen Paulsrud fra 106.) – Musa Dubois, Simen Beck (Joel Massini fra 110., Moa Mahnin, Yasir Sa’Ad (Nidal Loulanti fra 61.) – Preben Asp (Akenaton Empa fra 73.), Luka Fajfric (Fitim Kastrati fra 91.)

