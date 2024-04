Kortreist lykke for Vålerenga i cupen: – Deilig å slippe bygda

JORDAL KUNSTGRESS (Dagsavisen): De siste årene har Vålerenga måtte dra relativt langt for å spille cupens første runde. Vanligvis møter man lag fra samme by når man er fra en av landets største steder, men slik har det ikke vært for Vålerenga. I fjor måtte de for eksempel til Råde i Østfold.

At det ikke ble lenger enn Jordal i år er derfor fortjent. Det satt Magnus Bech Riisnæs pris på.

– Vi har måtte dra langt de siste årene. Det er deilig å slippe å måtte dra på bygda i år, sier han til Dagsavisen.

Han ble kampens spiller med to mål på kunstgresset med masse linjer man vanligvis ikke ser på en fotballbane.

– Det var uvant i starten, men man blir fort vant til det, sier Riisnæs.

– Helt grei prestasjon

Kanskje det er litt av grunnen til at Vålerenga ikke tok ledelsen før i det 50. minutt. De skapte sjanser, men uflaks og en våken Union-keeper holdt askeladdens bur rent.

– Vi er jo gode nok til å score flere mål i førsteomgang, men jeg må berømme keeperen deres for noen gode redninger, sier Geir Bakke til Dagsavisen.

Erik Walcott var god i målet og Elias Hagen skjøt i stanga. Det var kort tid etter sidebyttet det løsnet for Vålerenga.

– Jo lenger det går jo mer usikker blir man jo. Vi har slitt litt på det vi kaller siste femtedel, der vi var mye i dag. Til slutt skaper vi nok sjanser, sier Bakke.

Magnus Bech Riisnæs synes laget har mye å gå på.

– Det er jo ikke oss på vårt beste. Det er en helt grei prestasjon til å være første runde i cupen, sier han.

Fin ramme

Union Carl Berner spiller vanligvis på Rommensletta, men fikk flyttet kampen til Jordal for å tilrettelegge for en helaften.

Kampstart ble fremskutt en time også for at folk skulle rekke hockeymatchen. Under varm ettermiddagssol ble det en fin ramme rundt kampen der selve stadion var utsolgt og hundrevis av tilskuere så på fra avstand oppe på haugen. Det var også full aktivitet i skateparken.

– Det ble en artig liten supporterduell på tribunen også. All ære for tilretteleggelsen, sier Geir Bakke.

---

Kampfakta

NM menn, runde 1 onsdag

Union Carl Berner – Vålerenga 0–3 (0–0)

Jordal kunstgress, ca. 600 tilskuere

Dommer: Stian Sletner, Rustad Abildsø SK

Mål: 0–1 Mees Rijks (50.), 0–2 Magnus Bech Riisnæs (67.), 0–3 Magnus Bech Riisnæs (84.)

Union Carl Berner: Erik Walcott – Håvard Hebæk (Jørgen Gunnes fra 59.), Stian Olsen, Glenn Håberg, Anders Stavnesli – Axel Pedersen, Aksel Steiro, Stian Rosland, Oliver Bugge-Asperheim Unwin (Sander Fåte fra 46.) – Matias Ogre (Per Nag fra 46.), Adin Kavara (Magnus Døble fra 46.)

Vålerenga: Jacob Storevik – Christian Borchgrevink, Aleksander Kjelsen, Martin Kreuzriegler (Aaron Kiil Olsen fra 68.), Adrian Rønning – Magnus Bech Riisnæs, Elias Hagen (Fidel Ambina fra 68.), Stian Thorstensen – Jones El-Abdellaoui (Obasi Onyebuchi fra 68.), Mees Rijks, Filip Thorvaldsen (Jakob Granli fra 76.)

---