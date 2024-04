Kwarasay tar selvkritikk etter cup-exit mot Skeid: – Det var ikke nødvendig å fokusere så mye på dem

Vallhall Arena (Dagsavisen): Gamle Oslo, med den tidligere VIF-keeperen Adam Larsen Kwarasay på trenerbenken har fått mye skryt etter opprykket til 3. divisjon, men i første runde av NM var de aldri i nærheten av å tukte Skeid.

To mål av Andreas Stensrud i første omgang, og et solid defensivt Skeid-lag gjennom hele kampen, sørget for at Torshov-klubben til slutt tok seg ganske komfortabelt videre til neste runde.

– Fullt fortjent. Deilig å starte kamper igjen. Det er veldig lenge siden på grunn av mye sykdom og skade. Jeg følte at ting klaffa med en gang, så var det deilig å sette to mål, sier kampens store spiller, Andreas Stensrud, til Dagsavisen etter matchen.

Nær hat trick

Stensrud leverte en fantastisk førsteomgang, der han først headet inn et innlegg fra Luca Høyland etter snaut 13 minutter, før han like før pause brukte høyrebeinet til å sette inn 0-2, etter pasning fra Torje Naustdal – som kom inn for Ivar Eftedal, som måtte ut allerede etter 27 minutter.

– Vridning i kneet. Sjekkes av fysio i morgen. Håper på en er tilbake fort, skriver Vilde Rislaa til Dagsavisen en time etter kampslutt.

Stensrud slet imidlertid ikke med noe som helst, og kunne fort scora hat trick i løpet av kampen. Skeids venstre vingback fikk veldig mye plass å boltre seg på til tider.

– Den ene der når jeg bommer alene med keeper er litt irriterende. Dette er vel likevel en av de bedre søknadene jeg kunne levert med tanke på mer spilletid. Jeg føler at jeg har gode treningsuker, og er klar for det Vilde trenger meg til å være klar for. Så jeg bare venter på mine sjanser til å få enda mer spilletid, forteller han.

– Vi er egentlig ikke i nærheten i dag

I motsatt leir var irritasjonen stor etter kampen. Både med tanke på hvor lite de fikk vist fram selv, og hvor mye plass de ga bort - til blant andre Stensrud.

– Vi er egentlig ikke i nærheten i dag. Noen ganger er det sånn. Den største forskjellen er at de orker litt mer, løper litt fortere, litt raskere opp i press, litt skarpere på andreballer. Litt bedre enn oss på absolutt alt. Det er ingen ting vi er bedre enn dem på i dag. Så gir vi dem også mål, som kanskje kunne gjort at kampen var annerledes. Første målet er ikke en sjanse en gang. Nummer to kan også unngås, konstaterer Gamle Oslos trener Adam Larsen Kwarasay.

– Det er litt skuffende, legger han til.

Den tidligere skuddstopperen er klar på at de må lære fra denne kampen. Da snakker han både om spillerne, men også om seg selv.

– Det er vår feil, alle sammen. Det er kanskje litt mye overtenkning før matchen. I stedet for å angripe det som en helt vanlig kamp så har vi litt mer fokus på Skeid, enn hva vi har hatt på andre motstandere tidligere. Det føler jeg vel egentlig nå at vi ikke hadde trengt, sier han.

– Kan du utdype?

– At vi rett og slett stiller opp laget ut ifra at vi skal møte Skeid. Det handler bitte litt for mye – fra min side – om Skeid, og ikke om oss selv. Burde kanskje fokusert litt mer på hva vi skal gjøre, og ikke hvordan vi skal stoppe de. Det er ikke noe godstog vi møter akkurat, og det er litt skuffende. Det er lett å si nå, men vi lærer av det, og ser at det er en del ting vi må bli bedre på. Det er en ærlig sak. Jeg er ikke noe bekymra for oss videre. Kjipt å ikke gå videre i cupen, men vi hadde aldri kommet oss til Ullevaal uansett, konkluderer Kwarasay.

– Jeg tror ikke de spiller i OBOS-ligaen neste sesong

Treneren, som ledet Gamle Oslo til seier i første seriekamp i 3. divisjon mot Ullern på lørdag, fikk ikke se det beste av sine gutter denne onsdagen. Etter pause klarte de riktignok å heve seg litt, men de store sjansene uteble. Det nærmeste de kom var et par halvskumle avslutninger fra Fitim Azemi, som spilte sin første kamp for klubben. I det store, og hele hadde Skeid ganske god kontroll – også i andre omgang. De burde også gått opp i 0–3 like etter pause. I en spinnvill situasjon inn i feltet til Gamle Oslo dansa ballen på streken, traff stolpen, og flere spillere, før Gamle Oslo fikk klarert.

Kwarasay lot seg likevel ikke imponere voldsomt over Vilda Rislaas Skeid.

– Vi kommer ikke med veldig mye, men jeg syns heller ikke at de er sinnssykt gode. Det er de ikke. I fotball må du score mål for å vinne kamper. Det gjør de, og det gjør ikke vi. Jeg tror ikke at de er det beste laget i 2. divisjon, for å være helt ærlig. Jeg tror ikke at de spiller OBOS-ligaen neste sesong, men de er bedre enn oss og det er det som teller i dag, sier Gamle Oslo-sjefen.

Viktig opptur

Også Skeids tomålsscorer, Andreas Stensrud – som gikk ut etter 83 minutter – følte at de hadde god kontroll.

– Jeg syns egentlig vi presterer en solid kamp. Slipper ikke til noen sjanser i det hele tatt nesten. I andre omgang dropper vi litt på de enkle tingene, men alt i alt syns jeg det er en solid kamp. Det er første runde i NM – det er alltid vanskelig, og jeg syns vi leverer godt.

Etter et litt kjedelig 2-2-resultat hjemme mot Tromsdalen i serieåpninga håper Stensrud at onsdagens prestasjon er den medisinen de trenger.

– Vi hadde håpa på mer mot Tromsdalen, så det var utrolig deilig nå å få en seier, og en god følelse. Så håper jeg vi kan bruke denne kampen til å spille bedre i neste seriekamp, og få en god følelse utover i sesongen.