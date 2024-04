Ny poengdeling for KFUM - var nærme seier på slutten

Johannes Moesgaards menn kjørte store deler av kampen mot HamKam, men i dag ble det noe annerledes. Laget lå dypt i store deler av kampen på Nordmøre, med relativt god kontroll, og spilte ut sine offensive kort på flankene. Da kom de også nærmere å score, men ikke uten risiko. Hjemmelaget hadde mest ball den første timen, før KFUM hadde momentum de siste 20. Da kom de nærme et seiersmål, men det ble ett poeng med i bagasjen etter at Håkon Hoseth utlignet fra distanse like før pause.

– Prestasjonen i dag tilsier ett poeng, oppsummerer Johannes Moesgaard til TV2 etter kampen.

Prøvde seg på flankene

Etter å ha dominert de første fem minuttene havnet KFUM fort inne på egen halvdel etter at startspruten var over. Med en fembackslinje og tre kompakte indreløpere ble det vanskelig for Kristiansund å komme seg fram til Emil Ødegaard, men fra korridorene var det muligheter da backene lå høyt. De kom til et skudd tidlig i kampen, men Ødegaard var klar.

KFUMs første sjanse i kampen kom også tidlig. Robin Rasch sendte en krempasning i bakrom til Håkon Hoseth som i ubalanse ikke klarte å avslutte ordentlig. Både Hoseth og David Hickson motsatt kom seg langt opp i banen da KFUM angrep, og duoen spilte viktige roller da laget utlignet rett etter å ha havnet under. Hickson skaffet hjørnesparket som Hoseth etter hvert scoret på fra returrommet.

– Det var godt å få den rett etter å ha sluppet inn, sier Robin Rasch.

Men før det tok Kristiansund ledelsen på straffe. Johannes Moesgaard var delvis fornøyd med førsteomgangen. – Forhåpentligvis kan vi tette igjen de rommene på sidene, sa han til TV2 i pausen.

Gamblet de siste 20

Kampbildet fortsatte i samme spor langt ut i andreomgang. KFUM lå lavt og lot Kristiansund trille ball. Det handlet om å være skarpe på overgangene. Petter Nosa Dahl tuppet nesten inn ledelse etter timen spilt.

– Vi er ikke gode på det vi egentlig er best på. Etablert angrep. Det er nesten fraværende i dag, sier Moesgaard.

Da kampuret rundet 70 minutter gjorde Johannes Moesgaard grep. Johannes Nunez og Sverre Sandal kom inn. Samtidig endret dynamikken i kampen seg. KFUM kom seg høyere i banen og besatt ballen mer. Sandal kom også nærme på et rapt skudd rett på keeper. Moesgaards gambling ga nesten full pott for også Amin Nouri og Moussa Njie var farlig frempå i sluttminuttene.

– Effektivitet gjør at vi bare tar ett poeng, sier Moesgaard.

Men ett poeng i tidenes første bortekamp på øverste nivå må være godkjent for Kåffa. Det blir ny bortekamp til uken. I cupens første runde på onsdag besøker de Årvoll. Kampstart 18.00.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 2 søndag

Kristiansund – KFUM Oslo 1–1 (1–1)

Nordmøre stadion, 3549 tilskuere

Dommer: Marius Lien, Fossum IF Skien

Mål: 1–0 Oskar Sivertsen (45., straffe), 1–1 Håkon Hoseth (45.)

Gule kort: Sebastian Jarl, Kristiansund. Akinshola Akinyemi, Mathias Tønnessen, Petter Nosa Dahl, KFUM Oslo.

KFUM Oslo:

Emil Ødegaard – Håkon Hoseth, Mathias Tønnessen, Momodou Njie, Akinshola Akinyemi, David Hickson (Amin Nouri fra 56.) – Remi-Andre Svindland (Sverre Sandal fra 70.), Robin Rasch, Simen Hestnes – Petter Nosa Dahl (Moussa Njie fra 86.), Mame Ndiaye (Johannes Nunez fra 70.)

---