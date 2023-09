3. div: Holm bytta ut seg selv i Nordstrand-tap – Ferrer nærmer seg 100

Slik gikk det i helgens 21. serierunde i 3. divisjon, som ble avsluttet mandag:

Avdeling 1

GRORUD 2 – FANA 0-2 (0-1): Grorud-rekruttene har fått det langt tøffere i år enn forrige sesong, da laget lenge var ubeseiret under A-lagstrener Andreas Alrek. Nå ligger de helt på bunn, og med seks poeng opp til trygg plass må Grorud 2 snart begynne å ta poeng. Søndag var det Fana som hadde tatt turen til Grorud match kunstgress, og det var gjestene fra Bergen som fikk den beste starten.

Mens en Grorud-spiller lå nede med skade etter å ha blitt skutt i senk, opprettholdt Fana presset og kom seg inn i boksen helt nede ved cornerflagget. Tamsir Baboucarr Sosseh havnet på etterskudd og felte Fana-spilleren, som dommeren mente var nok til å dømme straffe. Den trillet Petter Martinsen i mål, da han sendte keeper en vei og satte straffen sikkert i motsatt hjørne.

Fana var det sterkeste laget før pause, men en god beinparade fra Grorud-keeper Sigurd Nordmann gjorde at det stod 0-1 til pause. Det stod seg til 70 minutter, da gjestenes Simen Midtgaard plukket opp ballen på egen banehalvdel og gikk til Groruds 16-meter, før han banket ballen i mål. Grorud-rekruttene mente seg snytt for straffe like etter, og klarte ikke å finne noe svar. Dermed ble det nok et tap, på laget som blir liggende sist med 12 poeng på de første 21 kampene.

Les flere saker om 3. divisjon her

LOKOMOTIV OSLO – STABÆK 2 3-3 (1-0): Loket har hatt en variabel sesong, og er ikke helt ute av bunnstriden. Mandag kveld var det Stabæk-rekruttene som kom på besøk, i det som etter hvert skulle vise seg å bli en målrik affære på Frogner kunstgress. Det tok 40 minutter før det første målet kom, da Mathias Trondal presset høyt, og snappet opp en pasning fra gjestenes keeper som han rundet og scoret på.

Stabæk-rekruttene snudde kampen med to kjappe mål etter timen spilt, før Vemund Wøien utlignet kun to minutter etter at han kom inn. Mathias Sørensen spilte en ball i bakrom, som Wøien dro med seg inn i 16-meteren og skrudde ballen ut i det lengste hjørnet med sine første touch på ballen.

Fem minutter før slutt tok Stabæk-rekruttene ledelsen igjen, men Loket nektet å la seg slå. Igjen var Wøien på plass, da han banket inn et langskudd fra 20-22 meters hold og sendte ballen rett i krysset. Flere mål ble det ikke, og dermed ble det poengdeling på Frogner. Loket blir med det liggende på 22 poeng etter 21 kamper, og har fem poeng ned til Lillestrøm 2 under streken.

[ Mankowitz-brødrenes lange karriere er over: – Spillegleden forsvant ]

ULLERN 2 – FRIGG 3-6 (0-2): I likhet med A-laget, ligger også Ullerns rekruttlag under streken, og da er et målfarlig Frigg-lag ikke det du ønsker deg mest av alt på besøk. Gjestenes Peder Nomell scoret begge målene for Frigg før pause, først ved et langskudd fra like utenfor 16-meteren etter 20 minutter og så det andre ti minutter før pause da han ble sendt gjennom av Ulrik Ferrer og rundet keeper.

Like før timen spilt reduserte Ullern-rekruttene da Lars Følstad tok med seg ballen på et langt soloraid mot Friggs mål, før han skjøt via Samuel Skarnes Gray og helt ut i hjørnet. Ullern 2 hadde en eventyrlig mulighet til å utligne like etter, da Frigg-keeper Egil Evensen var på en ordentlig bærtur, men dessverre for vertene spratt lobben fra Mads Bådsvik over mål.

Spenningen om hvor poengene skulle ende holdt imidlertid ikke så lenge, da Frigg scoret tre mål de neste ti minuttene. Først ved Stian Barane i det påfølgende angrepet, der han satte ballen i mål etter en retur fra et stolpeskudd. Samme mann plukket opp nok en retur etter et skudd i stolpen et par minutter senere, men denne gang serverte han Håkon Vold Krogh foran mål. To minutter var Ulrik Ferrer på plass for å øke ledelsen til 5-1, på en heading han styrer nydelig bort i det lengste hjørnet.

Dreni Ademaj utnytter en feil i Frigg-forsvaret og banker ballen i krysset fra kloss hold, før Bendik Foss Evensen tre minutter før slutt scorer Ullerns tredje mål for kvelden etter nok en forsvarstabbe fra Frigg. På overtid fastsatte Ferrer sluttresultatet til 6-3 alene med keeper. Det var Ferrers 28. mål for sesongen, som gjør at han er delt toppscorer, og oppe i 97 mål totalt for Frigg som inntok andreplassen.

[ 3. divisjon: Frigg med sterk borteseier i Bergen ]

Avdeling 6

OPPSAL – HAMMERFEST 5-0 (1-0): Hammerfest hadde tapt 20 strake kamper, og bare scoret ett mål på bortebane før de tok turen til Trasop lørdag. Der ble det nok et stortap, da Oppsal fikk sesongens største seier på eget gress. Yazdani Kamara åpnet scoringsballet etter en halvtimes spill, da han fikk trillet ballen i hjørnet etter et gjennomspill fra Mats Brændvang.

Samme mann økte til 2-0, to minutter etter pause, da han plukket opp nok et gjennomspill av Brændvang og satte skuddet sitt opp i nettaket. Brændvang noterte seg for sin tredje målgivende, da han spilte Ebrimah Jameh som enkelt kunne trille inn kampens tredje mål. Tre mål skulle det også bli på Kamara, som fikk hat tricket sitt etter en fin bevegelse på første stolpe og en flukting av ballen videre inn i mål.

Ti minutter før slutt fikk Thomas Knutsen æren av å fastsette sluttresultatet til 5-0, da han plukket opp en retur i feltet og satte ballen i lengste hjørne. En særdeles god dag på kontoret for Oppsal, som med sesongens største seier klatret opp på 34 poeng på 21 kamper. Det gir en sjetteplass på tabellen, kun to poeng bak Nordstrand på plassen foran.

[ Rajendram ble matchvinner mot gamleklubben: – Smakte ekstra godt ]

SKJERVØY – NORDSTRAND 1-0 (0-0): Etter at opprykkshåpet forsvant for Nordstrand, har Thomas Holms menn i større grad prioritert opprykk med andrelaget. Det har gitt seg utslag i tidlige bytter i nesten hver eneste kamp, og det skjedde også borte mot Skjervøy. Da startet nemlig både hovedtrener Thomas Holm og assistent Ola Nyhus, men den tidligere VIF-heltens comeback varte bare i cirka sju sekunder før Nordstrand direkte fra avspark banket ballen ut til innkast og Holm byttet ut seg selv.

Nordstrand kom fra to strake tap, mot Oppsal og Mjølner, og gikk på sitt tredje tap på rad borte mot Skjervøy søndag. Avgjørelsen kom sju minutter før slutt, da Jesper Nikolai Simonsen fikk sjansen til å skyte fra 20-22 meters hold etter et langt innkast som ble stusset ut i returrommet. Innbytteren, som kom inn bare minutter før, strakk vrista og sendte en suser i nettet. Nordstrand fant ingen utligning, og blir med det liggende på 36 poeng etter 21 spilte kamper, med Oppsal jagende like bak.

[ Forsvarer tidlige bytter: – Vi tar de grep som er nødvendig og som vi har lov til ]

FLØYA – KFUM 2 2-0 (0-0): Kåffa-rekruttene tok en viktig borteseier mot Tromsø 2 sist gang de var på reise, og fulgte det opp med en knallsterk hjemmeseier mot topplaget Lørenskog sist. På søndag gikk turen nok en gang til Tromsø, da Fløya var motstander, men denne gang gikk det dessverre ikke like bra.

Kåffa-rekruttene holdt nullen i den første omgangen, men ti minutter etter pause sprakk det for KFUM 2. Et innlegg fra høyre fra Storm Andersen gikk gjennom hele feltet, før Scott Fitzgerald dukket opp på bakerste stolpe og satte inn ledermålet med brystet. Samme duo dukket opp igjen åtte minutter før slutt, da Fitzgerald headet inn kampens andre mål på innlegg fra Andersen.

Dermed ble det 2-0, og tap for Kåffa-rekruttene som med det blir værende på 25 poeng etter 21 kamper. Ned til Skånland under streken er det tre poeng, med fem kamper igjen av sesongen.

[ KFUM-rekruttene bremset Lørenskogs opprykkshåp ]

SKEID 2 – ASKER 1-2 (1-2): Heller ikke Skeid-rekruttene har klart å opprettholde fjorårets form, men ligger på plassen over Kåffa-rekruttene og tre poeng foran med fem kamper igjen å spille. Søndag var det tredjeplasserte Asker som kom på besøk til Nordre Åsen, der gjestene tok ledelsen etter 19 minutter. Erik Kristiansen la ballen inn i hælen på Luca Høyland som klarerte rett til Rafael Sorter på ti meters hold, som takket, bukket og satte ballen inn i det lengste hjørnet.

Minuttet senere utlignet Skeid-rekruttene, som gikk rett i angrep. Eduard Hjelde ble spilt opp på kanten av 16-meteren og dro en leken skuddfinte, før også han la ballen i en fin bue rundt keeper og bort mot den lengste stolpen. Fem minutter senere kom avgjørelsen, da Erik Kristiansen plukket opp en løs ball etter litt klabb og babb bak hos Skeid. Asker-spilleren satte inn 2-1 etter 25 minutter, som også ble kampens siste scoring.

[ Elleve mål i Skeid-rekruttenes målfest ]

---

Neste serierunde

Avdeling 1:

Lørdag 30. september 13.00: Os – Lokomotiv Oslo (Kuventræ)

Mandag 2. oktober 19.00: Frigg – Grorud 2 (Tørteberg), Lillestrøm 2 – Ullern 2 (Skjetten stadion).

Avdeling 6:

Lørdag 30. september 16.00: Asker – Oppsal (Føyka)

Søndag 1. oktober 16.00: KFUM 2 – Mjølner (KFUM Arena), Nordstrand – Tromsø 2 (Nordstrand)

Mandag 2. oktober 19.00: Hammerfest – Skeid 2 (Hammerfest)

---