Polens utenriksminister om Trump og Ukraina: – Ikke svart-hvitt

Kreml og Putin beordret fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022, og ukrainerne har kjempet mot russerne siden. Ukraina har understreket viktigheten av at støtten fra USA og Vesten fortsetter.

Men kommer det til å bli full stans for Ukraina-støtten fra USA hvis Donald Trump slår sittende president Joe Biden i valget 5. november? Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski mener svaret ikke er så svart-hvitt som folk kanskje tror.

– Bildet er mer nyansert enn som så. Donald Trump hadde for eksempel helt rett da han ba land i Europa om å bruke mer penger på eget forsvar. Dessuten sendte Trump anti-tank-våpen til Ukraina før krigen, poengterer Sikorski til Politico.

Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski er enig i Donald Trumps poeng om at Europa må bruke mer på eget forsvar. (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

Polen bruker for øvrig 4 prosent av BNP på forsvar, det dobbelte av Natos minimumsmål, og har foreslått at minimumsmålet bør heves til 3 prosent. Politico skriver at det er flere tegn på at Polen er i gang med en sjarmoffensiv mot Trump, i tilfelle han skulle vinne USA-valget. Nylig møtte ekspresidenten den polske presidenten Andrzej Duda i New York.

Mener Ukraina-motstand vil straffe Trump

Radoslaw Sikorskis ferske svart-hvitt-utspill står i kontrast til uttalelser fra Ungarns statsminister Viktor Orban, som i mars uttalte at Trump ikke vil gi én øre til Ukraina hvis han slår Biden i USA-valget. Disse uttalelsene kom etter et Orban-besøk hos Trump i Florida.

Men Sikorski påpeker på sin side at Donald Trump offentlig ikke har protestert mot den ferske støttepakken fra USA til Ukraina. Pakken er på 61 milliarder dollar.

– Derfor håper jeg at presidentkandidat Trump forstår at hans motstand mot Ukraina-hjelp ikke er populær i USA. Slik motstand vil tvert imot skade hans sjanser (til å bli gjenvalgt), mener utenriksministeren.

Dagsavisen har tidligere skrevet om det flere omtaler som en mulig «Trump-sikring» av Europa, med at europeiske land tenker mer på egen sikkerhet i lys av mulig svekket USA-støtte.

– Kan EU bli «Trump-sikret»? Det gjenstår å se, men det er viktig å tenke nøye gjennom dette spørsmålet, har Carl Bildt, tidligere statsminister i Sverige, skrevet på X/Twitter.

Trump og Putin

Russland-ekspert Fiona Hill, tidligere Trump-rådgiver i Det hvite hus, har vært inne på samme spor som Polens utenriksminister når det gjelder Trump og Ukraina. Hill har tidligere sagt at det ikke er gitt at Trump vil «gi» Ukraina til Vladimir Putin dersom han (Trump, journ.anm.) vinner valget.

Hvis det ser ut til å gå dårlig for Vesten og Ukraina, mener Hill at Trump vil gjøre det lettere for Putin. Går det derimot dårlig for Russland i Ukraina, kan det hende Trump vil fortsette støtten til ukrainerne.

– Alt handler nemlig om hva Trump mener vil stille ham i et best mulig lys på det tidspunktet, har Hill uttalt. Samtidig har også hun understreket behovet for at Europa tenker mer på egen sikkerhet.

Russland-ekspert og tidligere Trump-rådgiver Fiona Hill. (TENGSPHOTO)

Donald Trump kommenterte selv Ukraina-situasjonen tidligere i april. Trump varslet ikke støtte til hjelpepakken, men heller ikke det motsatte. Han brukte mesteparten av et innlegg på sin plattform Truth Social til å kritisere europeiske land for ikke å bidra med nok til Ukraina, ifølge NTB.

– Hvorfor kan ikke Europa bidra med like mye som USA for å gi den hjelpen landet så desperat trenger? Alle er enige om at ukrainsk styrke og overlevelse burde være viktigere for Europa enn for oss. Men det er også viktig for oss, hamret den tidligere president og avsluttet innlegget med EUROPA, FÅ OPP FARTEN!

---

Fakta om krigen i Ukraina

Russland og president Vladimir Putin invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas og president Volodymyr Zelenskyjs uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, NTB)

---

