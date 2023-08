Byttet ut tre spillere etter 25 sekunder. - Vi følger regelverket

Den evige debatten om bruk av andrelag fikk en ny omdreining mandag kveld da Nordstrand møtte KFUM Oslos 2. lag i 3. divisjon.

Nordstrand tok avspark og sendte ballen rett til innkast. Da opplyste speaker at det var slitne bein utpå her og laget byttet ut tre spillere etter 25 sekunder.

Runar og Ørjan Frøhaug Johansen gikk ut sammen med Yusuf Tasbas. Inn kom Trygve Solberg Aarstad, Alex Holm og Reda Chick. Dermed kan de tre som kom inn også spille for Nordstrands 2 lag i deres kamp onsdag.

Vil rykke opp

Det laget leder sin 5. divisjonsavdeling klart og Nordstrand vil sikre opprykket så tidlig som mulig.

– Vi vil stille med Oslos yngste lag i 4. divisjon i 2024, sier Nordstrand-trener Thomas Holm til Dagsavisen.

– Og da tar vi de grep som er nødvendig og som vi har lov til, sier han.

– Det er innenfor regelverket å gjøre det, men er det Fair Play?

– Det har jeg ingen problemer med. Vi merker denne andrelagsdebatten rundt lag vi møter hele tida, og vi må bare tenke på oss sjøl.

Regelverket om bruk av andrelag begrenser antall spillere man kan bruke av de spillerne som startet siste kamp for A-laget.

Men antall spilte minutter har ingen betydning.

Tok en risiko

– To av de spillerne vi startet med var egentlig skadet, så de skulle ikke spilt, sier Thomas Holm.

På KFUM-benken ble man litt overrasket, men lot seg ikke affisere av byttene.

– Dette spiller ingen rolle for oss. Nordstrand tar jo en risiko ved å bruke opp tre bytter så tidlig. Men jeg skjønner at de har ambisjoner for annetlaget sitt, sier trener for KFUMs 2. lag, Vegard Lund Nes til Dagsavisen.

Situasjonen ble en snakkis, men det ble kjapt overtatt av Nordstrands første scoring like etterpå. For bare tre minutter var spilt da midtstopper Edvard Vestby fikk ballen tre meter inne på Kåffas halvdel, så at keeper Morten Vang sto litt langt ute og dro til med et skudd fra nesten 50 meter som gikk i en fin bue og inn i mål.

Nordstrand vant til slutt 5-0, men ligger tolv poeng bak Follo som styrer mot opprykk i avdeling 6 i 3. divisjon.

PS. Nordstrands 2. lag leder sin avdeling i 5. divisjon med ni poeng foran Furuset. Laget møter Jusstudentene onsdag. De to beste lagene rykker opp.

