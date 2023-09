Ble matchvinner mot gamleklubben: – Smakte ekstra godt

TRASOP KUNSTGRESS (Dagsavisen): Rajendram begynte 2023-sesongen i Oppsal og spilte i cuptapet for Heming 24. mars. Så valgte han og en rekke andre spillere å forlate Oppsal. Rajendram endte opp i Nordstrand, der det ble minimalt med spilletid.

Fra mars til august ble det bare ni kamper for Nordstrand – elleve minutter i debuten, en halvtime i kamp to, ni minutter i kamp tre, fire minutter i kamp fire, 23 i kamp fem, en omgang i kamp seks mot KFUM 2 (med scoring), 30 minutter i cupen mot Lyn i kamp sju, en omgang fra start mot Fløya i kamp åtte og 30 minutter i kamp ni mot nettopp Oppsal.

I tillegg ble det nesten like mange kamper – åtte – for Norstrand 2 i 5. divisjon. Lite tillit og spilletid gjorde at han i august vendte tilbake til gamleklubben Oppsal i sommervinduet. Og lørdag fikk han sin revansje da han ble matchvinner med kampens eneste mål mot Nordstrand på Trasop.

– Måtte kjempe meg inn på laget

Rajendram forteller selv følgende om situasjonen:

– Jeg følte ikke jeg fikk vist meg fram fra min beste side og den spilleren jeg var under Nordstrand-perioden. Det var synd, men det ble som det ble. Da jeg kom visste jeg hvordan ståa var – de vant mye, så jeg måtte kjempe meg inn på laget. Jeg forsto at de ikke gjorde så mange rokkeringer da, sier han.

– Så tapte laget to kamper på rad, men det var fortsatt ingen endringer. Da tok jeg noen samtaler og runder med meg selv, om det lureste var å bli værende i Nordstrand. Jeg havnet til slutt på å gå tilbake til Oppsal, der jeg kjenner gutta og trenerne godt. Jeg trives veldig godt i Oppsal.

Ingen sure miner

Oppsal-trener Umar Malik var skuffet da midtbanegeneralen dro etter cupkampen, men før seriestart i år.

– Han kom til oss i 2021, da jeg var assistent. Så var han der i hele 2022, også med meg som assistent, men i år dukket Nordstrand opp som en mulighet like før seriestart. Det var ingen sure miner om at han dro, for han informerte oss om prosessen og gjorde alt på en ordentlig og ryddig måte. Men det skjedde veldig raskt for hans del, kanskje litt for raskt.

– Så fungerte det ikke som det skulle for hans del i Nordstrand, og han ville tilbake til oss. Det var ikke noe problem for oss å ta han tilbake. Det er en fin kar å ha i gruppa, samtidig som han er en veldig god og viktig spiller for oss, sier treneren.

Ble matchvinner

Og som nevnt tidligere var det nærmest skrevet i stjernene at Rajendram fikk revansjen mot klubben som ikke ville satse på ham tidligere i år. Matchvinnerscoringen kom allerede etter sju minutter. En corner fra høyre ble svingt inn, og etter litt klabb og babb i boksen havnet ballen i føttene på Rajendram, som pirket inn 1–0.

Rajendram så ut som en verdensstjerne der han ikke valgte å feire mot gamleklubben, som mange av de mest profesjonelle fotballspillerne gjør om de scorer mot gamleklubben.

– Jeg tipper det var veldig deilig for ham å se den gå i mål. Det var nok noe han drømte om før han la seg i går, også skjedde det! Det må ha smakt utrolig godt, sier treneren videre.

Rajendram selv sier:

– Det var utrolig deilig å få satt inn målet. Da dommeren blåste av og navnet mitt sto der som kampens eneste målscorer … Det smakte litt ekstra godt, spesielt mot gamleklubben. Jeg kjente litt ekstra på det, jeg skal være ærlig. Det er jo mye følelser inne i bildet i en sånn kamp.

Og treneren var full av lovord om Rajendram:

– Han spiller en strålende kamp. Han er en motor på midtbanen og vinner sine dueller og er aggressiv i det høye presset. Han er ikke kjent for å score mange mål, men det var deilig å se den gå inn på corneren.

Her bommer Nidal Loulanti på straffe. (Even Lübeck)

Byttet med en gang

Nordstrand kom til kampen uten toppscorer Oliver Midtgård (Sarpsborg) og trener Thomas Holm (sønnens konfirmasjon). Det var lett å se at Midtgård var savnet lørdag hos et rimelig blekt Nordstrand-lag offensivt.

– Dette skjer en gang i livet og jeg kan ikke være med halvveis på det, med 50 familiemedlemmer, så jeg prioriterer selvsagt konfirmasjonen. Det var en grei forståelse i gruppa og for at jeg tok det valget, sier Holm.

I tillegg gjorde Nordstrand det de har gjort i det siste – byttet med en gang. Denne gangen gikk brødreparet Runar og Ørjan Johnsen Frøhaug ut etter bare noen sekunder, mens Thomas Reinfjord og Edvard Vestby kom innpå. Det for at Reinfjord og Vestby kan spille for Nordstrand 2 i 5. divisjon, der de holder på å rykke opp til 4. divisjon.

Fornøyde til pause

De måtte uansett se Rajendram sette inn 1–0 etter åtte minutter. Lucas Lindbæk var farlig frempå etter 13 minutter da han fikk skyte fra seks meter, men Emil Moe hindret 1–1 med en fin redning. På den påfølgende corneren headet kaptein Luka Fajfric centimeter over.

Oppsal var heller ikke ufarlige ved både Rajendram, Mats Brændvang og Matheo Hoang, men ingen klarte å overliste Jonathan Reiersen. Dermed sto det 1–0 til pause.

– Vi snakket i forhold til hvilke justeringer de kom til å gjøre, som vi måtte være forberedt på. De kom med tre bak og ikke fire, så det fikk vi justert ganske kjapt. Jeg var fornøyd med 1. omgang, sier Malik.

Straffebom og holdt unna

Kvarteret ut i 2. omgang fikk Nordstrand straffe og mulighet til å utligne til 1–1. En lang ball ble slått mot Fajfric, som vant duellen mot Moe i Oppsal-buret. Keeperen dyttet Fajfric i det han gikk opp i duellen og landet vondt, og etter noen sekunders betenkningstid valgte dommer Philip Aarskog å peke på straffemerket.

Nidal Loulanti tok ballen i hendene og trappet selvsikkert opp, men Moe slang seg til rett side og gjorde opp for at han lagde straffe, til enorm jubel for de fremmøtte.

Etter bommen var det Oppsal som hadde de største sjansene. Rajendram kom alene med keeper, men bommet, og også Thomas Knutsen og Hoang kunne hatt hver sine mål.

Storfornøyde

Men flere mål ble det ikke. Ti minutter tillegg til tross – Oppsal holdt unna og tok en meget sterk trepoenger.

– Gjennom hele kampen synes jeg vi spiller bra. Vi står godt imot i 90 minutter. Det er et lag som er dyktige i spillet sitt høyere opp i banen. De slår mye langt, men vinner mange første- og andreballer. Det klarte vi å nøytralisere i stor, stor grad i 90 minutter pluss ti tillegg. De har den største sjansen utenom målet, men vi har også mange store sjanser, sier treneren.

– Alt i alt veldig fortjent. 100 prosent. Det er det ingen tvil om. Det kan hende Nordstrand er uenige, men det får de bare være.

Ydmyk nok som han er selv vil ikke Rajendram ta æren for triumfen. Han trekker fram lagkamerat Kebba Lamin etter den sterke seieren.

– Lamin spiller en kjempekamp, han er banens beste. Han gjør mye for laget – han er en evighetsmaskin og løper og løper og gjør den usynlige jobben, og spiller en kjempekamp. Jeg synes vi vinner fortjent. Vi har mange store sjanser vi ikke setter, jeg har til en bør score på. I tillegg har vi to-tre til fra andre medspillere. Vi vinner på en middels dag. Vi kan bedre enn det her, men det viser klasse fra oss, at vi vinner på en middels dag, sier den tidligere Nordstrand-spilleren.

Ser oppover på tabellen

For Nordstrand sin del er det nå 12 poeng opp til Follo, som har en kamp mindre spilt. Man kan trygt slå fast at opprykkstoget har forlatt perrongen uten Nordstrand på. Tre poeng for Oppsal sin del tar de opp på 7. plass med 28 poeng, ti poeng unna den første nedrykksplassen.

– Nå blir det vel hvert fall ikke nedrykk?

– Jeg har spurt folk i klubben hvorfor de spørsmålene kommer. Vi har ikke tenkt tanken på at vi kan havne helt der nede. Vi har tenkt mer på å havne topp fem. Det er bare tre poeng opp til Mjølner på 5. plass nå, og det gir oss direkteplass i 1. runde i NM. Det er 5. plass eller bedre som blir vårt resten av sesongen, avslutter treneren.

Kampfakta

Oppsal-Nordstrand 1–0 (1–0)

Norsk Tipping-ligaen avd. 6

Trasop Kunstgress, 300 tilskuere

Mål: 1–0 Anujan Rajendram (8)

Gule kort: Kalle Roba, Anujan Rajendram, Thomas Knutsen, Kebba Lamin, Oppsal. Alex Holm, Nordstrand.

Oppsal: Emil Moe – Mathias Stær Jensen, Kalle Roba, Tallak Taylor, Anujan Rajendram (Dharmesh Navaratnam etter 86) – Kebba Lamin, Thomas Knutsen, Mats Brændvang (Adel Touhami etter 83), Yazdani Kamara – Ebrima Jammeh, Matheo Hoang

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Lucas Lindbæk (Ari Hassan etter 46), Alex Holm, Miran Kuci, Ola Hognerud – Henrik Kvåle (Teo Bastiansen etter 90), Runar Johnsen (Edvard Vestby etter 1), Ørjan Johnsen (Thomas Reinfjord etter 1), Nidal Loulanti – Luka Fajfric, Yusuf Tasbas (Amin Chikh etter 67).

---