3. divisjon: Rivaloppgjør på Oslo øst, Frigg med sterk borteseier

Denne helgen ble nesten samtlige oppgjør i 3. divisjon spilt på lørdag. Her er sammendraget.

Avdeling 1

LOKOMOTIV OSLO – SKJETTEN 1–2 (1-0): Det ble igjen en jevn og tett match på Frogner kunstgress, og nok en gang kom Lokomotivet ut på feil spor. Det har blitt fem hjemmetap denne sesongen, alle med ett mål, så det var en slagen gjeng som la seg ut i horisontalen da dommer blåste av kampen. Lokomotiv Oslo er fem poeng over streken. Loket tok ledelsen og holdt den til pause. Kristian Isaksen kom seg bak forsvaret og så en keeper på mellomdistanse. Lagets toppscorer serverte en lobb som var både frekk og følsom. Etter hvilen ble laget presset tilbake før de senere fikk en god kontroll. Skjettens scoringer kom med sju minutters mellomrom og begge kom ut av ingenting. To lange baller skapte kaos inne i feltet, på den siste sovnet hele hjemmelaget da tidligere Lyn-spiller Nabil El Hor ble matchvinner.

OS – FRIGG 1–3 (0-0): Nummer to og tre på tabellen møttes på vestlandet. For Friggs del er det for langt opp til serieleder Lysekloster, men Os kunne hengt seg på med tre poeng her. Frigg dro det lengste strået og det gir Lysekloster en 12-poengs ledelse ned til Os. Det meste skjedde i andreomgang på Kuventræ kunstgress. Kort tid etter pause tok Frigg ledelsen. Ebrima Sawaneh slo et hardt, men presist innlegg der Peder Nomell stillestående roterte nakken og stanget inn det første målet. Det er hans 12. mål på 19 Frigg-kamper, fra midtbaneposisjon. Ti minutter senere utlignet Os fra hjørnespark og kampen ble så jevn som tabellplasseringen tilsier. Kampen vippet da klokka gikk inn i det siste kvarteret. Begge lagene holdt på å bryte igjennom, men ikke overraskende var det Ulrik Ferrer som til slutt var lurest. Scoringen kom etter et angrep tatt rett ut av Magnus Aadlands lærebok, med to truende pasninger tvers igjennom ledd. Alene med keeper var Ferrer sikker, hans 25. mål for sesongen. Kort tid før slutt satte Ola Antonsen-Meløy spikeren i kista, da han nikket ballen inn ved første stolpe. Dermed er Frigg bare ett poeg bak Os på andreplassen.

ULLERN 2. lag – GRORUD 2. lag 0–3 (0-1): Mens A-lagene har pause på grunn av landskamper, møttes Ullern- og Grorud-rekruttene til en meget viktig kamp. Grorud lå helt sist, men klatrer opp i ryggen på Ullern med tre poeng på Oslo vest. For Grorud er det også mer å spille om, for dersom A-laget deres klarer seg i 2. divisjon vil rekruttlaget kunne fortsette på nivået under. For Ullerns del vil rekruttlaget uansett rykke ned, for mest sannsynlig kommer A-laget ned til 3. divisjon neste år. Det var tre flotte skudd som ga Grorud en fortjent seier. Elias Aarflot spilte forhåpentligvis på seg litt selvtillit med to klasseavslutninger i denne kampen. På det første dro han seg inn og bøyde ballen vakkert i lengste hjørnet med venstrefoten. Han brukte den samme foten etter at Tollef Etholm assisterte han med hælen. Det var lagets tredje mål, i mellomtiden scoret Alan Abdulgani lekkert på frispark.

Øvrige resultater: Stabæk 2 – Gneist 5-0, Lillestrøm 2 – Lysekloster 0-2, Gjelleråsen – Fana 2–1. Spilles søndag: Sandviken – Skedsmo.

Tabelltoppen: Lysekloster 51, Os 39, Frigg 38.

Avdeling 6:

OPPSAL – NORDSTRAND 1–0 (1-0): Middelklassens nabooppgjør på Trasop ble en ny fest for hjemmelaget, som vant 4–0 i det samme oppgjøret forrige sesong. Tidligere Nordstrand-spiller Anujan Rajendram vendte tilbake til Oppsal i sommer og ble matchvinner med en tidlig scoring. Les hva han hadde å si, og mer om kampen her.

TROMSØ 2. lag – KFUM 2. lag 1–2 (0-1): På Romsaa Arena møttes disse rekruttlagene til en ekte sekspoengskamp. Før avspark var Kåffa ett poeng over Tromsø, som har den øverste plassen under streken. Nå har KFUM skaffet seg en fire poengs luke, i tillegg til at de har en kamp til gode. Og det var ikke ufortjent at de blåkledde Oslo-gutta dro hjem med tre poeng. Laget hadde med seg Keivan Ghaedamini og Kristoffer Harrison i forsvar og Sverre Sandal på midten, ellers var det et ungt mannskap som dro nordover. Etter et flott angrep som involverte store deler av laget tok KFUM ledelsen. Shahamattullah Malekze avsluttet angrepet på akrobatisk vis ved bakre stolpe. Da var det ti minutter til pause i en omgang KFUM hadde kjørt. Hjemmelaget utlignet fra hjørnespark, men skapte ikke mye trøbbel for KFUM ellers. Sterkt var det av gjestene å score bare fem minutter senere, med 20 pluss tillegg igjen på klokka. Sondre Halvorsen spilte en meget god kamp og gjorde mye av forarbeidet som førte til den avgjørende scoringen. Han driblet seg inn og fant Alexander Bømark Hanssen fri. Mannen som assisterte den første scoringen fikk æren av å bli matchvinner.

Øvrige resultater: Mjølner – Hammerfest 3-1, Fløya – Follo 0-2, Lørenskog – Asker 5-0, Skånland – Skjervøy 2–1. Spilles mandag: Skeid 2 – Sarpsborg 08 2.

Tabelltoppen: Follo 48, Lørenskog 42, Nordstrand 36.

---