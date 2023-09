3. divisjon: Frigg har scoret 15 mål flere enn serielederen

Slik gikk det i helgens runde som ikke avsluttes før tirsdag:

Avdeling 1

FRIGG – SANDVIKEN 6–2 (3-1): Frigg fortsetter med å pumpe inn mål, scorer mest i avdelingen og har 15 flere scoringer enn serieleder Lysekloster. Lørdag var det Sandviken som fikk unngjelde på Tørteberg. Allerede etter fem minutter lå den første ballen i nettet, selvfølgelig signert Ulrik Ferrer. Han satte ballen høyt fra 14 meters hold etter at Sandviken mislyktes med en klarering. Det var Ferrers 26 mål i år. Sandviken utlignet på straffespark fire minutter senere etter en pussig situasjon der Frigg-forsvarer Jørgen Nilsen skulle skjerme ballen inn til keeper, men ballen traff tilfeldigvis armen og dermed ble det gult kort og straffe. Frigg tok på ny ledelsen etter et drøyt kvarter da Samuel Gray la hardt inn fra venstre, Ferrer lot ballen passere slik at Ebrima Sawaneh ble helt fri og satte inn 2–1. Sandviken hang med i denne 1. omgangen og Frigg var litt heldige som fikk en tomålsledelse inn til pause. Den siste scoringen kom ved Peder Nomell rett før hvilen. Igjen et flott angrep der Sawaneh spilte fram Ferrer som la flatt inn til Nomell foran mål. Men etter pause var Frigg nådeløse. Varg Støvland økte til 4–1 tidlig på et elegant stegskudd, Ebrima Sawaneh satte sitt andre ti minutter senere etter strålende entouchspill før Stian Barane satte Friggs sjette ti minutter før slutt. Han dro seg fri gjennom hele feltet og scoret fra spiss vinkel. Sandvikens andre redusering kom på overtid.

SKEDSMO – LOKOMOTIV OSLO 1–1 (0-0): Tre minutter på overtid berget Lokomotivet ett poeng i lørdagens kamp på Skedsmo stadion. Bjørnar Håvardsson Reiten satte inn utligningen på en fin gjennomløpning etter en lang ball bakfra. Innbytteren kom alene med keeper og chippet ballen over ham inn i mål. Det var en høyst fortjent utligning etter at Lokomotivet hadde skapt mest i kampen. Men laget spilte sin femte kamp på rad uten å vinne.

LYSEKLOSTER – GRORUD 2. LAG 5–0 (0-0): Groruds rekrutter holdt stand overraskende lenge på serielederens hjemmearena uten for Bergen søndag. Det gikk nesten en time før et da ganske utålmodig hjemmelag fikk hull på den berømte byllen. Men da kom til gjengjeld ketsjupeffekten. I løpet av sju minutter scoret Lysekloster tre ganger og avgjorde kampen. Den femte og siste scoringen kom på overtid. Hjemmelagets Alexander Dang scoret tre av målene. Lysekloster topper ligaen med 13 poengs margin og kan snart bokføre opprykket.

Tirsdag 19.00: FANA – ULLERN 2. LAG

Øvrige resultater: Stabæk 2. lag – Os 6-1, Gneist – Lillestrøm 2. lag 3-1, Skjetten – Gjelleråsen 2–0.

Tabelltoppen: Lysekloster 54, Frigg 41, Os 39, Gjelleråsen 34.

Avdeling 6

SKJERVØY – OPPSAL 2–3 (0-2): Oppsal fulgte opp forrige helgs sterke seier over Nordstrand med sin niende seier, nå på Lerøy stadion søndag. Matheo Minh-Khang Hoang ga Oppsal ledelsen fire minutter før pause før Yazdani Unis Kamara doblet få minutter senere. Rett etter pause reduserte hjemmelaget før Ebrima Jammeh tilsynelatende punkterte kampen tolv minutter før slutt. Men to minutter før slutt fikk Skjervøy straffespark. Oppsal-keeper Ebil Wilhelmsen Moe reddet straffen fra Ørjan Skallebø, men assistentdommer markerte for at keeper gikk for tidlig. Da fikk Skallebø sjansen på ny. Og scoret. Men hjemmelaget klarte ikke å etablere noen sluttspurt slik at Oppsal kunne klatre til 31 poeng og trygg plass midt på tabellen.

NORDSTRAND – MJØLNER 0–2 (0-1): Da har Nordstrand gått på en liten sprekk. Søndag tapte de sin andre kamp på rad og slikt er ikke dette laget vant til. Narvikgjestene tok ledelsen rett før pause ved Johan Helan og samme mann doblet ledelsen kvarteret før slutt. Dermed blir også andreplassen i avdelingen vrien å hanke inn. Det er langt mellom båtene i tetstriden i denne avdelingen.

Mandag 17.00: FOLLO – SKEID 2. lag

Mandag 19.00: KFUM 2. lag – LØRENSKOG

Øvrige resultater: Hammerfest – Fløya 1-8, Asker – Skånland 3–2. Mandag: Sarpsborg 2. lag – Tromsø 2. lag

Tabelltoppen: Follo 51, Lørenskog 42, Nordstrand 36.

---

FAKTA

21. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 23. september: 15.00: Sandviken – Gneist, Gjelleråsen – Lysekloster.

Søndag 24. september: 15.00: Os – Skjetten, 16.00: Grorud 2. lag – Fana.

Mandag 25. september: 19.00: Lillestrøm 2. lag – Skedsmo, Lokomotiv Oslo – Stabæk 2. lag, Ullern 2. lag – Frigg.

AVDELING 6:

Lørdag 23. september: 15.00: Mjølner – Sarpsborg 2. lag, Oppsal – Hammerfest, Skånland – Follo.

Søndag 24. september: 13.00: Skjervøy – Nordstrand, 14.00: Fløya – KFUM Oslo 2. lag, Skeid 2. lag – Asker, 15.00: Tromsø 2. lag – Lørenskog.





---