3. divisjon: Elleve mål i Skeid-rekruttenes målfest

Her er sammendraget fra Oslo-lagenes kamper til nå:

Avdeling 1

LOKOMOTIV OSLO – FRIGG 0–1 (0-1): Mye prestisje i lørdagens kamp på Frogner stadion der det ble med Peder Nomells scoring etter 18 minutter. Den var til gjengjeld vakker. Rødkledde Frigg hadde kanskje 30 trekk i forkant av denne scoringen som endte med en smart kombinasjon mellom Ulrik Ferrer og målscorer Nomell. Frigg kunne ledet med mer til pause. Lokomotivet slo mange langballer opp i Friggs felt i sluttfasen for å jage en utligning, uten å lykkes. Fire minutter på overtid fikk hjemmelagets Mathias Trondal marsjordre etter å ha fått sitt andre gule kort for et høyt spark, og dermed rødt. Ulrik Ferrer gjorde et etterlengtet comeback etter å ha vært ute i lang tid med en ankelskade.

Søndag 15.00: SANDVIKEN – GRORUD 2. LAG:

Tirsdag 19.00: GJELLERÅSEN – ULLERN 2. LAG

Øvrige kamper: Fana – Lysekloster 5-2, Os – Gneist 2–4. Mandag: Skjetten – Lillestrøm 2. lag, Stabæk 2. lag – Skedsmo.

Tabelltoppen: Lysekloster 45, Os 36, Frigg 29, Fana 29.





Avdeling 6

SKEID 2. LAG – SKJERVØY 6–5 (4-3): En merkverdig kamp utspilte seg foran 40 forbausede tilskuere på Nordre Åsen lørdag. Skeid innledet målfesten etter snaut tre minutter da Nickolay Årsbog ble elegant stukket igjennom i midten. Utligningen kom tre minutter senere på et knallhardt skudd fra 15 meter. Skeid hadde noen fete sjanser til å øke, men etter 22 minutter var det Skjervøy som tok ledelsen mot spillets gang på en kontring der Mathias Kaspersen limte ballen opp i vinkelen. Fem minutter senere kom Skeids utligning da Ivar Eftedal avsluttet ping-pong inne i straffefeltet fra ti meter. To minutter senere: Moutaz Ali Alzubi står nærmest stille ute på kanten ved 16-meteren og sender ballen via tverrliggeren i mål. 3-2! To minutter senere: Skjervøys toppscorer Ørjan Skallebø vinner en duell og scorer med et hardt skudd fra åtte meter. 3-3! På overtid i omgangen legger Oftedal en corner fra venstre som Luca Høyland kontant header i netter fra tre meters hold. 4-3! Da ble det en overraskende lang scoringspause helt til 77 minutter spilt. Skeid hadde styrt spillet, men Skjervøy var farlige på kontringer. Så kom pasningen i bakrom til Skeids toppscorer Daniel Størseth Lunde som endelig kom på scoringslista: 5–3. To minutter senere: Ali Alzubi får god plass på 16-meteren og banker ballen i mål med venstrebeinet: 6–3. Da var det vel avgjort? På ingen måte. Skjervøy fikk først en stor sjanse da keeper var passert, men Skeids Noah Sveen reddet på streken. På påfølgende corner ble headet tilbake til Mathias Kaspersen som på hel volley banket ballen inn. 6-4! På overtid ble Skjervøys Ørjan Skallebø felt inne i 16-meteren og Ulrik Celius tok straffesparket, men keeper Kasper Ofstad reddet. Returen ble satt i mål, men da hadde domer allerede blåst for at keeper beveget seg for tidlig. Celius fikk sjansen igjen og satte den ned i høyre hjørne. 6-5! I de fem tilleggsminuttene fikk Skeid banket ballen ut slik at alle de tre poengene ble på Nordre Åsen. Så kan Skjervøy finne ut om de har scoret fem mål i en kamp noen gang uten å få poeng … Skeid er oppe på en 5. plass på tabellen, Skjervøy er to poeng og to plasser bak.

MJØLNER – OPPSAL 3–2 (3-0): Oppsal kom sent, men ikke godt nok i sommervarmen i Narvik lørdag. Laget skapte kun en målsjanse før pause, mens hjemmelaget scoret på to knallskudd fra 16-meteren og det tredje på straffespark rett før hvilen. Kambildet snudde helt etter pause. Matheo Minh-Khang Hoang reduserte etter en snau times spill da han satte inn retur fra et tverrliggerskudd fra Yazdani Kamara. Tre minutter før ordinær tid kom den andre reduseringen ved kaptein Kalle Skrettingland Roba, som var flyttet opp som spiss. Han stanget ballen i nettet fra 14 meters hold etter et langt oppspill bakfra. Oppsal presset på for utligning, og hadde en avslutning i stolpen. På en kontring var Mjølner svært nær 4–2 da de kom alene med keeper. Men Sebastian Lihaug leverte en dobbeltredning.

SKÅNLAND – NORDSTRAND 0–4 (0-3): Nordstrand er inne i en god periode og er med i tetkampen bak det suverene lederlaget Follo. Turen til Nord-Norge lørdag endte i en klar borteseier etter scoringer av Nidal Loulanti (13. min), Reda Chick (straffe etter 18 min.), Luka Fajfric rett før pause og Reda Chick igjen ti minutter før slutt. Kaptein Oliver Midtgård er ute med skade og ble ikke med til sommervarmen i nord.

Mandag: KFUM 2. LAG – FOLLO:

Øvrige kamper: Søndag: Lørenskog – Sarpsborg 2. lag, Fløya – Asker, Tromsø 2. lag – Hammerfest.

Tabelltoppen: Follo 42, Lørenskog 36, Nordstrand 33, Asker 31.

Oppdateres når alle kampene er spilt.





---

FAKTA

18. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 2. september: 13.00: Skedsmo – Os, 14.00: Gneist – Lokomotiv Oslo, 15.00: Fana – Sandviken.

Søndag 3. september: 14.30: Lysekloster – Ullern 2. lag.

Mandag 4. september: 19.00: Frigg – Lillestrøm 2. lag, Skjetten – Stabæk 2. lag.

Tirsdag 5. september: 19.00: Grorud 2. lag – Gjelleråsen.





AVDELING 6:

Lørdag 2. september: 12.00: Skjervøy – KFUM Oslo 2. lag, 12.30: Sarpsborg 2. lag – Fløya, 13.00: Hammerfest – Skånland, 15.00: Nordstrand – Lørenskog.

Søndag 3. september: 16.00: Asker – Mjølner.

Mandag 4. september: 17.00: Follo – Tromsø 2. lag, 19.00: Oppsal – Skeid 2. lag.





---