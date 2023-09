Kåffa har solgt over et helt lag til Eliteserien i jakten på opprykk: – Er et paradoks

Helt på tampen av overgangsvinduet ble Dadi Doudou Gaye solgt til Tromsø, som den femte spilleren Kåffa sender opp til Eliteserien bare denne sesongen. Totalt 13 spillere har KFUM Oslo solgt nå til Eliteserien, samtidig som de fortsatt jakter opprykk med de som er igjen i klubben.

– Det er jo et paradoks at vi stadig selger unna våre beste spillere i jakten på det opprykket, men samtidig er det små marginer som skal til for at vi lykkes. Vi har bygget opp en kultur her under Jørgen (Isnes) som jeg har tatt over. Vi tror på det vi gjør, måten vi jobber på, og kommer ikke til å endre eller forhaste oss. Vi skal være et sted som utvikler og selger spillere, men vi har fortsatt trua på at vi også skal klare det opprykket selv, forteller KFUM Oslo-trener Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Skryter av sportssjef Daniel Fredheim Holm

Han gir sportssjef Daniel Fredheim Holm mye av æren for at laget fortsatt er konkurransedyktig år etter år til tross for alle spillersalgene.

– Sånn vi jobber handler det om å ha kontroll på hvem som blir den neste til å ta steget etter at vi har solgt noen. Der skal du ikke undervurdere det å ha en mann som Daniel Fredheim Holm i miljøet vårt. Han er fantastisk på dialog og brubygging, både innad i klubben og med spillere utenfor klubben. Han ser alt som er av fotball, og har et rått øye for talent og spillere som kan passe inn hos oss. Han kommer til å bli en av Norges store sportssjefer i fremtiden, så vi er veldig glade for å ha han her, sier Moesgaard som roser den tidligere Vålerenga-spilleren opp i skyene.

– Det handler om å hele tiden identifisere spillere på lavere nivåer som kan gå inn og ta plassen til en spiller vi nettopp har solgt til Eliteserien. Det er ikke lett altså, men når vi har gode mennesker i klubben som jobber så bra og typer som for eksempel Daniel Fredheim Holm på laget har vi alltids muligheten til å jakte det opprykket, forteller Moesgaard.

Får stadig flere henvendelser

Selv sier Daniel Fredheim Holm at det langt fra er ideelt å hele tiden selge sine beste spillere og fortsatt bli et bedre lag, men at de jobber på den måten.

– Vi har fått inn en tro på at vi kan få til ting på Ekeberg, og jobber steinhardt for det både som klubb, trenerteam og spillere for å bli bedre og ta de neste stegene. Vi henter inn riktig type spillere for oss, som nettopp ønsker å utvikle seg og bli bedre, og det samme har vi gjort i trenerne. Både Jørgen og Johs er unge, sultne trenere i startfasen av trenerjobben som jobber ekstremt hardt for å utvikle seg selv, og det smitter over på spillergruppa, sier Fredheim Holm.

Han mener den bevisste holdningen til alt man gjør, gjennomsyrer arbeidet som gjøres i klubben.

– Det er helt sikkert mange klubber som snakker om at de er i forkant i spillerlogistikken, men er du en selgende klubb med den tankegangen vi har jobber du veldig mye med å være i forkant. Det er noe vi har hatt suksess med, og som kjennetegner oss i markedet. Det er langt fra alle som vil til Kåffa, og det er mange spillere vi ikke blir enige med eller får napp hos, sier Fredheim Holm og fortsetter:

– Men på grunn av tankesettet og måten vi har utviklet spillere på som får sjansen i Eliteserien, kommer det stadig flere henvendelser. Vi er en klubb som er åpne for å diskutere muligheten for å komme seg videre hvis det kommer et tilbud fra hylla over. Det er klart at vi må tenke på oss selv også, men samtidig er vi stolte av alle spillerne vi har solgt videre, og vi er like stolte av at vi fortsatt kjemper om opprykk med de nye spillerne vi har hentet inn som erstattere, forteller Kåffas sportssjef.

– Ikke min tur nå heller

Én som har spilt med alle 13 spillerne som Kåffa har solgt til Eliteserien, er Robin Rasch. Kanskje den beste spilleren alle har trodd Kåffa skulle selge oppover i systemet, men som har blitt værende i klubben siden han kom før sesongen 2016.

– Du måtte rippe opp i det ja, hehe, sier Rasch og ler før han fortsetter:

– Jeg har lyst til å spille i Eliteserien jeg som alle andre, så jeg håper selvsagt også det blir min tur engang. Alle gutta som har dratt mens jeg har vært her unner jeg så klart å få sjansen, samtidig kan man noen ganger tenke litt tanken på at det var ikke meg denne gangen heller. Nå har jeg imidlertid blitt vant til å ta unna de følelsene der, så det går fint, sier Rasch og smiler.

Dette laget med 13 spillere har KFUM Oslo solgt på veien mot opprykk til Eliteserien (Buildlineup)

Han har sett spillere som Lars Olden Larsen, Moses Mawa, Fredrik Kristensen Dahl (Flekka), Jesper Taaje, og nå sist Dadi Doudou Gaye komme innom klubben, ta enorme steg på kort tid og så få sjansen på høyere nivåer.

– Jeg har aldri vært usikker på om spillerne vi har sluppet har vært gode nok for å spille på høyere nivå. Det er bare å se på Lars Olden Larsen. Han var ikke noe ferdig produkt da han kom hit, men nå spiller han i Nederland som er blant de beste ligaene i Europa. Han har ikke flytt på noe supertalent, og selv om han selvsagt har talentet i bunn, har han jobbet knallhardt for å komme seg dit han er i dag, sier Rasch og fortsetter:

Snakker ikke mye om Eliteserien

– Fredrik Dahl (Flekka) er en av de beste stopperne i Eliteserien nå, og det er ikke tilfeldig at han har tatt nivået som han har gjort. Moses har spilt for mange lag på øverste nivå, og gjort det veldig bra og pøst inn mål for flere av dem. Hvis du tar de gutta som sitter inne i Kåffa-garderoben nå og putter en av dem inn i et eliteserielag er det ingen av dem som vil gjøre seg bort. Det er et bevis på den skoleringen og kvaliteten som er i dette laget, forteller Kåffa-kapteinen.

Han forteller at det ikke er så mye snakk om Eliteserien blant spillerne i garderoben på daglig basis.

– Det går mye i fotballkamper du har sett, damer og sånne ting det er i de fleste andre garderober. Så kan det selvsagt være at man snakker litt mer åpent med de man er tettest på om lag som er interessert eller «hvis jeg hadde fått sjansen hadde jeg passet der og der», men det er ikke mye snakk om det i garderoben nei, forteller Rasch.

Ber om drahjelp fra kommunen

I høst kjemper laget nok en gang for opprykk, og alle tre er klare på at det å bli solgt til Eliteserien ikke er den eneste veien oppover i divisjonssystemet.

– Det vanskeligste i fotballen er å ta det siste steget, men det er helt klart alltid en mulighet å bli værende og hjelpe laget med opprykket. Vi ligger på skuddhold også i år, og jeg håper at med den erfaringen vi har samlet de siste årene og de nye spillerne vi har hentet at vi skal klare det denne gangen, sier Fredheim Holm.

– Jeg er enig med Daniel i at det er fullt mulig å få det til her i Kåffa, men samtidig forstår jeg også spillerne som får et tilbud høyere opp. Se på fasilitetene vi har å tilby. Vi får null drahjelp fra Oslo kommune til å drive toppidrett i Oslo, og når du da får en telefon fra en klubb med et ordentlig stadionanlegg og full pakke kjenner du selvsagt på det. Du har lyst til å være der store ting skjer. Vi jobber steintøft med de midlene vi har her, men nå må snart noen andre komme på banen og hjelpe til, sier en oppgitt Johannes Moesgaard.

– Det å rykke opp er jævla kult. Om det er kulere å rykke opp til Eliteserien eller å bli solgt til en klubb i Eliteserien vet jeg ikke, da jeg bare har rykket opp fra 2. divisjon til 1. divisjon selv. Men jeg kan si at opprykk er dritkult, så hvis det skulle skje her på Ekeberg vil det bli blant de beste minnene du tar med deg livet gjennom helt til du legger deg i pennalet, avslutter Rasch.

Kåffas spillersalg til Eliteserien siden 2016:

Erik Spinola Lima (til Sarpsborg i 2018)

Olav Øby (til Kristiansund i 2019)

Moses Mawa (til Strømsgodset i 2019)

Lars Olden Larsen (til Mjøndalen i 2020)

Simon Thomas (til Sarpsborg i 2020)

Knut-André Skjærstein (til Lillestrøm i 2021)

Bilal Njie (til Haugesund i 2022)

Jesper Taaje (til Sandefjord i 2022)

Aaron Kiil Olsen (til Vålerenga i 2023)

Tore André Sørås (til HamKam i 2023)

Fredrik Kristensen Dahl (til Strømsgodset i 2023)

Petter «Nosa» Dahl (til Bodø/Glimt i 2023)

Dadi Doudou Gaye (til Tromsø i 2023)

I tillegg signerte Jørgen Isnes også for Strømsgodset foran 2023-sesongen.

