Stoppervikar Thorsnes får skryt av sjefen: – Blir nok ingen permanent løsning

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det var nok flere som sperret opp øynene da Elise Thorsnes jogget inn på matta midtveis i den første omgangen. Ikke så mye fordi hun erstattet Janni Thomsen som gikk av med skade, men mest fordi toppscoreren tok plass i midtforsvaret mellom Michaela Kovacs og Selma Pettersen.

– Både Michaela og Selma har vært usikre frem til denne kampen, og troppen vår er ikke større enn at vi må bruke spillerne i flere posisjoner hvis det er nødvendig. Elise har erfaring fra den rollen fra før, riktignok ikke i Vålerenga, men hun har spilt stopper før hun kom hit, forteller VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Lagde straffe: – Litt urutinert

Thorsnes har derfor gjennom uken trent på å være stopper, i tillfelle hun måtte vikariere der mot Minsk.

– Vi har litt manko på stoppere for tiden med sykdom og folk som sliter litt med diverse. Derfor har jeg hatt 2,5 trening blir det vel som stopper denne uka. Jeg var forberedt på at dette kunne skje, og da Janni gikk ut måtte jeg bare løse det på en eller annen måte, sier Thorsnes til Dagsavisen.

I tillegg til å være mestscorende i Toppserien gjennom tidene og toppscorer i VIF-garderoben, har Thorsnes faktisk spilt litt midtstopper tidligere i karrieren.

– Både i Røa, Avaldsnes og Lillestrøm ble det noen kamper som stopper, så jeg har litt erfaring, men det begynner å bli mange år siden. Derfor var jeg veldig rusten på stopperplass, og må gjøre alle feilene og lære av det jeg gjør raskt. I dag var jeg litt urutinert, og kom borti ei fra Minsk, og selv om jeg ikke synes det er straffe, er det noe jeg må lære å senke farten og ikke gjøre noe utslag, forteller Thorsnes.

Janni Thomsen måtte ut med skade like før halvtimen var spilt mot Minsk, og da måtte Elise Thorsnes trø til som stopper. (Oskar Wikestad)

– Trives best som spiss

Straffesituasjonen var drøye kvarteret etter hun kom inn på banen, og det eneste Minsk skapte før pause. Først slo Thorsnes en litt for slapp ball bakover til keeper Guro Pettersen som ble snappet opp, og i den påfølgende duellen satte hun ut beinet og ga dommeren mulighet til å blåse straffe.

– Elise har gjort det bra på trening som stopper, og jeg synes hun gjør det bra også i dag. Hun er litt på etterskudd i den straffesituasjonen, men resten av kampen leverer hun ganske bra. Nå har hun lært av det, og kommer ikke til å gjøre det igjen, forteller Lexerød.

Både han og Thorsnes sier at det ikke er noen permanent løsning, og toppscoreren håper hun snart er tilbake på sin vante spissplass igjen.

– Det er klart at jeg trives best som spiss, og det er der jeg er best også. Så jeg spiller helst på topp, men hvis jeg må trør jeg til også i forsvar om det trengs, sier Thorsnes.

Har sett seg opp på Celtic

På motsatt side av banen fortsatte Mimmi Löfwenius sin gode start på Vålerenga-karrieren, med mål og målgivende i det som til slutt ble en ganske komfortabel 3-1-seier over Minsk.

Mimmi Löfwenius fortsatte sin oppløftende start i Vålerenga-drakta med mål og målgivende også mot Minsk onsdag. (Oskar Wikestad )

– Det er veldig enkelt å spille fotball med så gode spillere rundt seg. Jeg trives ekstremt godt både på og utenfor banen her i Vålerenga. Vi har gode forberedelser inn til kamp, med veldig tydelig og klare beskjeder. Når folk også beveger seg på en tydelig og enkel måte ute på banen, blir det veldig lett for meg å komme inn i laget. Så det har vært ekstremt kjekt til nå, forteller Löfwenius.

Seieren gjør at Vålerenga nå skal møte Celtic til gruppefinale på lørdag, klokken 20.00 det også. Den største forskjellen der blir at VIF nå får lov til å være hjemmelag på egen hjemmebane.

– Selv om vi var bortelaget i dag, føltes det veldig som en fullverdig hjemmekamp. Til vanlig sitter vi på bortelagets benk, og når vi da vår bortelag i dagens kamp fikk vi også sitte på hjemmelagets benk, så for oss føltes dette ut som en ekte hjemmekamp. Det var også veldig gøy med så mange syngende supportere og god stemning på tribunen. Det er sånn Champions League og europeisk fotball skal være, sier Lexerød og fortsetter:

– Vi har hatt flere personer i sving for å kartlegge alle lagene vi kan møte. Vi har sett samtlige seriekamper som både Minsk og Celtic har spilt, og forsåvidt også Brøndby, i år. Tidligere onsdag så vi kampen mellom Celtic og Brøndby, så vi har et godt grunnlag for å vite hvordan de ønsker å spille. Det som er litt utfordrende er å vurdere nivået lagene har i forhold til motstanderne de spiller mot. Men Celtic ser ut som et bra lag, og er bedre enn Minsk, avslutter VIF-treneren.

Vålerenga-trener Nils Lexerød var fornøyd med at laget gikk videre, men sier at det er mye å rette på før finalen mot Celtic lørdag. (Oskar Wikestad)

