Nytt knepent tap for Lyn: – Vi fant ikke den siste pasningen

GRORUD (Dagsavisen): Rosenborg scoret tidlig i andreomgang og fikk kampen i sitt spor. Lyn prøvde å utligne, men fraværet i angrep var tydelig. I sluttfasen puttet gjestene sitt andre og punkterte kampen. Det ble i stor grad en forsvarskamp for Lyn med et lavtliggende lag og mye tid uten ball på en dag der Anna Aahjem og Jenny Røsholm Olsen var utilgjengelige.

– Vi slipper inn to fryktelig kjedelige mål. Når Rosenborg scorer først ble det tøft. Det er så viktig å få det første målet i slike kamper, sier Kristin Holmen til Dagsavisen. Mye av Lyns offensive spill skjedde hos og rundt henne. Hun skjøt rett i tverrliggeren på det som var Lyns beste mulighet i dag, to centimeter unna scoring i sin 50. kamp for Lyn. – Det er så nære på det skuddet. Men vi skapte ikke nok i dag. Vi tørr ikke å ta ned ballen, det ble for mye lemping og stress. Når vi kommer til den siste tredelen sitter ikke pasningen helt. Vi manglet noe, sier Holmen.

Skadeskutt

Fraværet var tydelig. Toppscorer Aahjem måtte av i sluttfasen mot Stabæk sist, og fikk en kjenning i låret på siste trening før denne kampen, og ble med det utilgjengelig. Det er ikke sikkert det har noe sammenheng, og er ikke noe hun har slitt med tidligere. Ingen kunne si hvor alvorlig skaden er. – Har ikke peiling, sier hun selv til NRK. Spissen har scoret mange mål, men hennes egenskaper til å løpe i bakrom og å holde på ballen var også savnet.

– Det var et tidspunkt der hvor Julie har ballen i mellomrom og jeg ba henne spille ballen i bakrom, men så tenkte «shit, vi har ikke Aahjem der». Det er klart at vi savnet henne. Vi hadde trengt x-faktoren hennes, sier Holmen.

Jenny Røsholm Olsen måtte prioritere et bryllup i nær familie. I tillegg til dette ble Maria Fink skadet i førsteomgang. Hun måtte gi seg etter et støt i kneet. Hun bør være klar til neste kamp sier Oddbjørn Sindland. – Hun kunne kanskje ha fortsatt i dag, men vi hadde alternativer og syns det var riktig å ta henne av. Det er nok ikke noe alvorlig, sier Lyn-treneren. Med Josefine Birkelund langtidsskadd fikk Tanja Myrseth sin Lyn-debut som innbytter.

– Jeg syns det var en grei kamp å debutere i, men det ble tøft så klart. Det er noen irriterende mål vi slipper inn, sier debutanten til Dagsavisen.

Det blir viktig å få Fink og Aahjem tilbake i spill så fort som mulig. I nedrykksstriden har det tettet seg til etter at Arna-Bjørnar slo Røa tidligere lørdag. I tillegg er Lyn i semifinalen i cupen, de møter Vålerenga borte, og da trenger de sitt beste mannskap.

– Historisk sett, med 18-runders serie, har 18 poeng vært nok til kvalikplassen, og vi er der allerede nå. Det har vært en rekke kamper denne sesongen der vi kunne fått med oss mer, men har tapt etter noen tilfeldigheter. I dag gjør vi egentlig en god prestasjon, synes jeg, men vi slet litt med at kontringsspillet ble annerledes, uten Aahjem. Også i frispillingsfasen er Aahjem viktig. Men vi har en bred tropp og jeg syns de som kommer inn gjør det bra. Tanja gjør en fin debut, sier Sindland.

Det ble mye forsvarsspill på Trine Skjelstad Jensen og Kirvil Odden Sundsfjord i dag. (Håvard Sollie)

Smalt ballen i tverrligger

I kampens første minutt kunne Rosenborg tatt ledelsen, men en fantastisk redning av Kirvil Odden Sundsfjord hindret en tidlig baklengs. Det var også den største sjansen som kom i førsteomgang. Rosenborg hadde ballen mye og tidligere Lyn-spiller Camilla Linberg spilte spydspiss for trønderne. Iselin Sandnes Olsen hadde god kontroll på bevegelsene til Linberg, den hjemvendte datter ble byttet ut etter en time spilt.

Lyns kontringer er livsfarlige, særlig med Aahjem på laget. Med hun ute var det Kamilla Melgård som tok løpene, uten å bli mye brukt. Joshualyn Reeves og Kristin Holmen var de to andre offensive, men det ble flest defensive jobber som første pressledd. Jubilanten Holmen, som i dag spilte sin 50. kamp for Lyn, kom til lagets beste mulighet da hun smalt ballen i tverrliggeren etter en god gjenvinning.

– Det er skuffende at den ikke gikk inn, sier Holmen.

Uheldig keeper

Det var spilt bare et par minutter da Selma Sol Magnusdottir la gjestene ledelsen. Rosenborg satte trykk fra start etter pause og et langt angrep endte hos islendingen. Et hardt skudd langs bakken gikk under Kirvil Odden Sundsfjord, og i mål. En kjedelig opplevelse for den ellers solide keeperen, som ristet det fort av seg.

Målet endret ikke mye av kampbildet, men Lyn fikk laget høyere etter hvert og skapte noen halvsjanser. Et godt Rosenborg-lag gjorde det vanskelig å brodere seg igjennom, og Aahjem som oppspillspunkt var savnet.

– Det er litt sånn det blir. Vi stresser og tar ikke godt nok vare på ballen. Vi må ta den ned og bruke den, sier Kristin Holmen.

Må vinne nøkkelkampene

Gjestene så fornøyd og komfortable ut med ettmålsledelsen sin, for det manglet trussel i Lyns offensive spill. Tolv minutter før full tid punkterte Rosenborg kampen, da de kom til et sjeldent angrep. Innbytter Maria Olsvik satt en retur i mål.

Med litt mer marginer kunne laget fått med seg ett poeng i dag. Det hadde kommet godt med i en runde der Åsane slo Avaldsnes og Arna-Bjørnar tok tre poeng. Åsane passerer Lyn på tabellen, og det er bare tre poeng ned til Arna-Bjørnar på kvalik-plassen. Avaldsnes faller ned til jumboplass, ett poeng under bergenserne.

– Nå har Avaldsnes og Åsane spilt mange av kampene mot dem som er rundt dem på tabellen, og det kan hende Avaldsnes blir trukket poeng. Vi skulle helst ha sett fremover på tabellen, men det er tett nå. Samtidig tror jeg ikke det er så mye som skal til. Kanskje 21–22 poeng holder. Målforskjellen kan også bli viktig. Jeg tror topplagene kommer til å bli enda mer solide og avgi få poeng. Og så er det færre midtukekamper denne sesongen. Kampene mot de rundt oss på tabellen blir selvsagt svært viktig, avslutter Oddbjørn Sindland.

Kampfakta

Toppserien, runde 20 lørdag

Lyn – Rosenborg 0–2 (0–0)

Grorud match kunstgress, 207 tilskuere

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad, Ekholt BK

Mål: 0–1 Selma Sol Magnusdottir (47.), 0–2 Maria Olsvik (78.)

Gule kort: Julie Jorde, Lyn. Sara Lindbak Hørte, Rosenborg.

Lyn:

Kirvil Odden Sundsfjord – Maria Fink (Tanja Myrseth fra 30.), Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen – Anna Palm, Selma Hernes, Julie Jorde (Cornelia Fladberg fra 86.), Kristin Holmen, Emilie Closs – Joshualyn Reeves (Miriam Mjåseth fra 68.), Kamilla Melgård

---