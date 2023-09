Lyns bane klar til siste hjemmekamp

For når Lyn tar imot Rosenborg i Toppserien lørdag ettermiddag, heter fortsatt hjemmebanen Grorud kunstgress.

Men det positive nå er at arbeidene med Kringsjå kunstgressbane endelig har begynt.

Er man heldig kan banen bli ferdig til lagets siste hjemmekamp denne sesongen. Den spilles mot Brann i november.

Rehabilitering gikk feil

Historien om Lyns hjemmebane på Kringsjå har vart i mange år.

– Det har vært årevis med problemer, skriver klubben på egne hjemmesider.

Det startet med en rehabiliteringsprosess i 2016, som senere har skapt mange ringvirkninger. Det kulminerte med at banen ble stengt for all toppfotball under fjorårssesongen. Beskaffenheten var rett og slett ikke god nok

Som konsekvens har damelaget til Lyn måtte flytte til Grorud for å spille hjemmekamper denne sesongen. Herrelaget spiller som kjent på Bislett.

[ Pendler fra København for å hjelpe Lyn ]

Ferdig i oktober

– Etter at det ble bevilget penger til rehabiliteringen som en tidlig julegave i 2022, så har oppstarten på banen av ulike årsaker fått en del forsinkelser. Nå som arbeidet er i gang, er det estimert at det vil ta sju uker å ferdigstille baneprosjektet, skriver klubben.

Dette bekrefter Bymiljøetaten overfor Dagsavisen.

– Når er arbeidet forventet å være ferdig?

– I løpet av oktober, svarer Ola Kjos, prosjektleder for Idrettsprojekter i Bymiljøetaten.

[ Lyn-jubilanten ble snytt ]

En, kanskje to kamper

Arbeidet startet opp onsdag 6. september, og hvis man teller sju uker fram i tid, er 25. oktober datoen man lander på. Det er tre dager etter hjemmekampen mot Vålerenga, som antakelig går på Grorud, men også 17 dager før sesongens siste hjemmekamp, mot Brann 11. november.

Det er Kjeldaas AS som har fått arbeidet med rehabiliteringen. Entreprenøren skriver at de har lang erfaring med bygging av idrettsanlegg, med hovedfokus på kunstgressbaner.

Men før alt dette: Lyn mot Rosenborg lørdag, et Rosenborg-lag som nå bare er ett poeng bak Vålerenga på tabelltoppen.

[ Lyn-keeperen fikk ikke lønn på tre måneder ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

20. runde i Toppserien for kvinner spilles slik:

LØRDAG: 15.00: Arna-Bjørnar – Røa, Avaldsnes – Åsane, 16.45: Lyn – Rosenborg.

ONSDAG 13.9: 17.45: Brann - Stabæk, 19.00: Vålerenga - LSK Kvinner.

---