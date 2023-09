VIF-spissen: - Klare beskjeder

Sommersigneringen fra LSK Kvinner har levert så det holder i sine første kamper i blå trøye. I onsdagens første kamp mot FC Minsk bidro hun med mål og målgivende i det som til slutt ble en ganske komfortabel 3-1-seier.

Det førte laget til lørdagens finale mot skotske Celtic som slo ut Brøndby 1–0 i deres duell.

En smidig overgang

VIF-damenes nye svenske spiss gleder seg til fortsettelsen.

– Det er veldig enkelt å spille fotball med så gode spillere rundt seg. Jeg trives ekstremt godt både på og utenfor banen her i Vålerenga. Vi har gode forberedelser inn til kamp, med veldig tydelig og klare beskjeder. Når folk også beveger seg på en tydelig og enkel måte ute på banen, blir det veldig lett for meg å komme inn i laget. Så det har vært ekstremt kjekt til nå, sier Mimmi Löfwenius til Dagsavisen.

I denne kvalifiseringsrunden skulle egentlig FC Minsk ha hjemmekamp, men det spilles ikke internasjonale kamper i Belarus. Derfor var VIF-damene formelt bortelag i første kamp.

[ VIFs stoppervikar fikk skryt av sjefen ]

VIF er hjemmelag

Mot Celtic får de være hjemmelag på deres egen stadion. I praksis er eneste forskjell at de skifter fra hvite til blå trøyer og sitter på hjemmelagets innbytterbenk.

– For oss føltes onsdagens kamp som en ekte hjemmekamp. Det var også veldig gøy med så mange syngende supportere og god stemning på tribunen. Det er sånn Champions League og europeisk fotball skal være, sier VIF-trener Nils Lexerød, som definerer Celtic som et bedre lag enn FC Minsk.

Men han håper på samme tribunestøtte i kveld selv om kampen begynner først klokka 20.00.

Vinneren av denne kampen går til en siste playoff (borte og hjemme) mot et lag som kan være atskillig høyere rangert. De kampene trekkes i neste uke.

PS. Onsdag kommer en ny spesiell kamp for Mimmi Löfwenius, for da kommer hennes forrige klubb, LSK Kvinner til Intility for viktig seriekamp.

[ KFUM Oslo har solgt et helt lag til Eliteserien ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!