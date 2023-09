Pendler fra København for å hjelpe Lyn: – En ganske vill kabal

Mandag dro han opp tempoet da laget hentet opp 0–2 og til slutt vant 4–3 over Arendal i en utrolig fotballkamp.

Breistøl flyttet til nabolandet i sør etter seieren mot Brattvåg for snart to uker siden, og da var han usikker på hvordan fremtiden ville bli. Men nå har klubben funnet en løsning. De flyr 25-åringen fram og tilbake mellom hovedstedene, slik at han kan fullføre sesongen med Lyn.

Klubben flyr han opp og ned

– Vi landet på at det er den beste løsningen med tanke på at han kjenner gruppa, og at gruppa kjenner han. Han er livsfarlig en-mot-en. Å ha med han videre tenker vi er et sikrere kort enn å prøve å finne en erstatter som ville trengt tid til å finne seg til rette, sier Glenn Hartmann til Dagsavisen.

Breistøl finner seg en rute og så betaler klubben for billetten. Han skulle raskt tilbake til København etter Arendal-kampen.

– Jeg måtte kjappe meg til flyplassen, sier Breistøl.

Finans-studier

Ole Breistøl studerer finans på BI, men fortsetter masterstudiene på Copenhagen Business School. Det kan han ikke gjøre fra hjemmekontor i Oslo, men som Jan Halvor Halvorsen sier, det er bare en time å reise.

– Selve reisen er jeg ikke så glad i, men det blir trumfet av gleden ved å spille for Lyn. Som utgangspunkt ønsker vi at jeg får til 1–2 treninger med Lyn før kamp, men det må vi ta litt uker for uke. Jeg må naturligvis finne meg en klubb i København som jeg kan trene med i tillegg for å holde formen også. På toppen av dette skal jeg jo gå et masterstudie, som er krevende i seg selv, sier Ole Breistøl.

Vanligvis blir man proff når man flytter til utlandet, men Breistøl er altså proff i hjemlandet selv om han bor i Danmark.

To tøffe måneder

– Det er en sinnssyk kabal som skal løses og det kommer til å bli veldig krevende, men det er bare å legge en plan og etterleve den slavisk i to måneder. Hvis vi lykkes og jeg samtidig klarer å håndtere skolen, så kan jeg klappe meg selv på skulderen i etterkant. Det er to ekstremt spennende måneder vi har igjen av sesongen, sier Breistøl.

Glenn Hartmann og Lyn tviler ikke på at dette kommer til å bli bra.

– Han er selvfølgelig veldig gira på å bli med videre, og han kommer til å jobbe rumpa av seg. Jeg tror det vil bli bra, sier Hartmann.

Endrer ikke vinnerlag

Når Jan Halvor Halvorsen tar ut laget er som regel Ole Breistøl å finne på venstreflanken. Lyns veterantrener er glad i prinsippet om ikke å endre et vinnende lag. Med den flytsonen laget er i nå, er det ikke rart å forstå at han ønsker færrest mulig endringer.

Breistøl kom til Lyn foran fjorårssesongen fra Ull/Kisa, mens han spilte for Sandefjord i hele oppveksten. I 2018 spilte han fem kamper i Eliteserien.

Jan Halvor Halvorsen vil helst ha de samme spillerne på laget som vinner kamp etter kamp. (Håvard Sollie)

Lyn leder sin avdeling i 2. divisjon, har elleve seire på rad, og etter sommeren har de avgjort trepoengere mot Egersund, Kjelsås, VIF 2 og Arendal sent i kampene.

Nå er det en pause i seriespillet på grunn av landskamper, så fortsetter kjøret mot opprykk borte mot Grorud, det eneste laget som har slått Lyn på Bislett i år.

---

FAKTA

Lyns gjenstående kamper i 2. divisjon:

16. september: Grorud (b)

24. september: Fløy-Flekkerøy (h)

30. september: Ørn Horten (b)

9. oktober: Aalesund 2. lag ()

15. oktober: Brattvåg (b)

22. oktober: Træff (b)

28. oktober: Vard Haugesund (h)

4. november: Notodden (b)

11. november Fram Larvik (h)

---