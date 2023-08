Nordstrand nøyde seg med ni scoringer i ny storseier

Lørdag:

Avdeling 6:

NORDSTRAND – HAMMERFEST 9-0 (7-0): I Nordstrands første kamp etter ferien reiste laget opp til Hammerfest, og ga seg ikke før det sto 11-0 på måltavla. Lørdag var det duket for returoppgjøret hjemme på Niffen, og det ble en transportetappe fra enden til annen for Thomas Holms menn.

Det gikk ti minutter før Nordstrand fikk dagens første mål, og det for alvor begynte å renne inn. Thomas Reinfjord ble lagt i bakken inne i gjestenes 16-meter etter et innkast, og Oliver Midtgaard blåste straffesparket i krysset. Nidal Loulanti doblet ledelsen under ett minutt senere med en nydelig flikk i lengste hjørne, før Midtgaard minuttet etter det igjen scoret 3-0 etter en strålende overgang.

Loulanti og Midtgaard kjemper en knallhard kamp om å være Nordstrands toppscorer, og i dagens kamp scoret de om hverandre. Loulanti fikk nemlig satt inn sitt andre mål for dagen og Nordstrands fjerde mål etter 18 minutters spill, da Loulanti enkelt kunne trille ballen i mål etter at August Jensens avslutning gikk via en Hammerfest-spiller og bort til Loulanti på bakerste stolpe.

Midtgaard svarte på Loulantis andre mål, med å sette inn sitt hat trick halvannet minutt senere. Igjen rullet Nordstrand opp på kanten, og Jonas Nysæter kom til innlegg fra venstre. Det innlegget ble slått flatt og hardt inn i boksen, og fra ti centimeters hold pirket Midtgård inn sitt tredje for dagen. Loulanti ville ikke være noe dårligere, og minuttet før halvtimen kom også hans hat trick da han trakk seg ut på straffefeltet og bredsidet inn 6-0 etter nok et godt Nordstrand-angrep.

Fem minutter før pause fikk Reda Chikh lov til å bli med på målfesten, da han plukket opp ballen etter en corner og tråklet seg inn i Hammerfests 16-meter før han skjøt i lengste hjørne til 7-0. Det ble også stillingen til pause, og etter pausen gikk det hele 25 minutter før Runar Johnsen puttet 8-0 etter en kjempetabbe i Hammerfest-forsvaret. Luka Fajfric fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 9-0 minuttet før slutt. Fortsatt er det 12 poeng opp til Follo, og Nordstrands neste kamp nå er mot Kåffa 2, 21. august.

Søndag:

Avdeling 6:

FLØYA – OPPSAL 14.00 (Fløya)

Avdeling 1:

SKEDSMO – GRORUD 2 15.00 (Skedsmo)





Mandag:

Avdeling 1:

LOKOMOTIV OSLO – ULLERN 2 19.00 (Frogner)

STABÆK 2 – FRIGG 19.00 (Nadderud)





Avdeling 1:

KFUM Oslo 2 – Skeid 2 19.00 (KFUM Arena)

Runde 16

3. divisjon, avdeling 1:

Lørdag 19. august: Frigg – Gjelleråsen 13.00 (Tørteberg), Ullern 2 – Sandviken 13.00 (CC Vest), Lysekloster – Lokomotiv Oslo 14.00 (Lysekloster).

Mandag 21. august: Grorud 2 – Stabæk 2 18.00 (Grorud match kunstgress).

3. divisjon, avdeling 6:

Søndag 20. august: Oppsal – Skånland 15.30 (Trasop)

Mandag 21. august: Mjølner – Skeid 2 16.00 (Narvik), Nordstrand – KFUM 2 19.00 (Niffen).

