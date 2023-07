Nordstrand scoret tosifra i første kamp etter ferien: – Gutta gjør jobben

Etter opprykket fra 4. divisjon forrige sesong, har Hammerfest åpnet med elleve strake tap med en målforskjell på 4-37. Kommentator opplyste også at det var et svekket Hammerfest-lag med flere skader, mange på ferie og flere som har sluttet siden vårsesongen, og derfor var Nordstrand kjempefavoritter på besøk i Vår Energi Arena søndag.

Nordstrand, for dagen uten hovedtrener Thomas Holm som er i bryllup, ble ledet av assistent Ola Nyhus og Markus Cham og tok ledelsen etter bare to minutters spill. Jonas Nysæter scoret Nordstrands første mål, da backen kom opp i Hammerfests 16-meter og skrudde ballen nydelig opp i motsatt kryss fra kanten av 16-meteren. Fantastisk scoring for backen, som fikk sitt første mål for sesongen.

Midtgård-dobbel før pause

Etter et par gigantiske muligheter, der blant annet Oliver Midtgård bommet alene med keeper, kom 2-0-målet like over kvarteret spilt. Igjen kom målet fra høyrekanten av Hammerfests 16-meter, der Reda Chikh utfordret og kom seg forbi sin back og plasserte ballen forbi keeper fra nokså skrå vinkel.

Få sekunder før halvtimen ble plassert kom Nordstrands tredje mål for dagen, og denne gang hadde kampens første målscorer kommet seg opp på venstrekanten. Derfra la Jonas Nysæter inn et innlegg på første stolpe, der Oliver Midtgård kom først med et fint løp, og flikket ballen i mål.

Minuttet før pause stanget midtstopper Edvard Vestby inn 4-0 etter en corner, og Oliver Midtgård stanget inn 5-0 to minutter på overtid etter et glimrende innlegg fra høyrekanten. Det ble også pauseresultatet, etter en omgang som var preget av totalt enveiskjøring fra Nordstrands side.

– Vi må være fornøyd med 5-0 til pause, selv om vi burde vært mer kliniske og scoret enda flere mål. Det er ikke alle faser av spillet vi er like fornøyde med, så vi vil prøve å få skrudd til noen knepp til etter hvilen, sa vikartrener Ola Nyhus i pausen.

Nysæter tomålsscorer fra backen

Ni minutter gikk det etter pause før Nordstrand scoret omgangens første mål, og det var verdt ventetiden da Nidal Loulanti vartet opp med en strålende enkeltmannsprestasjon. Storscoreren viste fram eminent teknikk da han tråklet seg gjennom Hammerfest-forsvaret og sendte ballen ned i hjørnet.

– Jeg synes jeg har mer å gå på, da jeg brukte litt lang tid på å komme i gang. Men jeg er fornøyd med hvordan laget presterer, og vi må bare fortsette å stå på. Vi må ikke slippe oss ned, men bare kjøre på så skal dette bli bra, sa Loulanti like etter han ble byttet ut til Direktesports kommentator.

Like før timen var spilt økte Nordstrand til 7-0, og det var venstreback Jonas Nysæter som fikk æren av å bli tomålsscorer. Gjestene kom seg inn i vertenes 16-meter, og fikk lagt ballen ut mot Nysæter som skjøt knallhardt ned i høyre hjørne på en trillende ball som kom hans vei.

Midtgårds fjerde sørget for tosifret

Et par minutter senere var Nysæter igjen på farten, da han ble spilt opp på kanten. Backen la ballen hardt inn i Hammerfests 16-meter, der ballen gikk gjennom hele feltet og over på bakerste stolpe der Oliver Midtgård kom stormende inn og satte sitt tredje mål fra cirka en halv meters avstand.

Kvarteret før slutt kom Nordstrands niende mål for dagen, og det var etter at en Nordstrand-spiller kom seg ned til dødlinjen og fikk slått ballen ut 45 grader. Der sto innbytter August Jenssen parat og bredsidet inn 9-0. Linjemann vinket først for offside, men hoveddommer Sebastian Pedersen godkjente målet.

Nordstrands tiende mål for kampen kom bare tre minutter senere, og igjen var det kampens to store profiler som kombinerte. Jonas Nysæter kom seg til innlegg, og inne i Hammerfests 16-meter fikk Midtgård tid og rom til å pirke inn sitt fjerde mål for dagen. Dermed var gjestene oppe i tosifret.

To minutter på overtid fikk Miran Kuci æren av å fastsette sluttresultatet til 11-0. Dermed gikk Nordstrand forbi Skjervøy igjen, og inntok tredjeplassen. 12 poeng er det imidlertid opp til Follo som leder avdelingen. Nordstrands neste kamp er mot hjemme mot nettopp serieleder Follo.

– Gutta gjør jobben og er på fra start. Jeg synes vi er profesjonelle og gjør det vi skal. Nå må vi ta hver kamp for seg selv, og tenke at alle kampene er en finale. Uansett om vi møter Follo eller Hammerfest. Jeg har absolutt troen på at vi kan slå Follo, så vi må bare kjøre på videre, sa Trygve Aarstad etter kampen.

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 6, runde 12

Hammerfest – Nordstrand 0-11 (0-5)

Vår Energi Arena

Mål: 0-1 Jonas Nysæter (2.), 0-2 Reda Chikh (17.), 0-3 Oliver Midtgård (30.), 0-4 Edvard Vestby (44.), 0-5 Oliver Midtgård (45.), 0-6 Nidal Loulanti (54.), 0-7 Jonas Nysæter (59.), 0-8 Oliver Midtgård (63.), 0-9 August Jenssen (74.), 0-10 Oliver Midtgård (78.), 0-11 Miran Kuci (90.)

Gule kort: Noah Eriksen, Magnus Knudsen, Hammerfest.

Dommer: Sebastian Bangsund Pedersen (Bjørnevatn IL)

Nordstrand (4-4-2): Jonathan Reiersen – Jonas Jensbak Nysæter, Mohamed Abbas, Edvard Vestby, Ola Rognerud (Miran Kuci fra 56.) – Nidal Loulanti (Thomas Reinfjord fra 56.), Trygve Aarstad, Runar Johnsen (Henrik Kvåle fra 46.), Reda Chikh – Luka Fajfric (August Jenssen fra 46.), Oliver Midtgård.

Markus Cham kom inn mot slutten.

