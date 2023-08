Ni seire på de ti siste av KFUM Oslo: - Spillerne må tørre

KFUM-ARENA (Dagsavisen): Jonas Hjorth har vært en viktig brikke i de to siste KFUM-seirene. Han var overlykkelig etter å ha blitt matchvinner mot Moss i forrige runde, isøndag fikk han en ny stor opptur.

– Jeg tror faktisk dette topper Moss-kampen, med tanke på motstanderen. Vi er egentlig ikke et lag som skal slå Fredrikstad, det er ingenting som skal tilsi det. De er et større lag på alle måter. Men vi kjemper hardt og jobber hver bidige meter for hverandre. I tillegg har vi mye spennende ferdigheter i laget som kan skape trøbbel for hvem som helst. Kombinasjonsspill sammen med selvtillit tar deg langt. Vi har jo ni seire på de siste ti kampene, sier Jonas Hjorth til Dagsavisen.

Snudde et vrient kampbilde

Seieren er enda mer imponerende med tanke på hvordan kampen utviklet seg. Fredrikstad tok føringen fra start og scoret etter 17 minutter mot et KFUM som slet med å komme seg ut av egen sekstenmeter.

– Det er noe med rammen rundt denne kampen. Det er mye media, mange folk og en god motstander. Vi er jo vant til at det er 100 stykker her. Du ser at vi er nervøse i starten. Vi klarer jo ikke å klarere ballen mer enn noen meter, sier Kåffa-trener Johannes Moesgaard og fortsetter:

– Jeg sa at gutta må tørre. Jeg gidder ikke å se på at de ikke prøver. Vi hadde tapt i dag om vi ikke hadde gitt den ekstra prosenten, sier Johannes Moesgaard.

Remi-Andre Svindland har satt inn det som ble seiersmålet på Ekeberg. (Halvor Byfuglien, KFUM Oslo)

Til tross for at Fredrikstad fikk kampen der de ville, hevet KFUM seg og tilrev seg etter hvert initiativet i kampen.

– Vi gjorde noen justeringer. Simen gikk litt lavere for eksempel, sier Jonas Hjorth.

Med noen enkle trekk og høyere presisjon i pasningsspillet var Fredrikstads press spilt av og de offensive spillerne fikk rom til å boltre seg i. Utligningen ved Simen Hestnes kom etter noen raske kombinasjoner.

– Det er mye Fredrikstad er bedre enn oss på, men jeg mener at det offensive kombinasjonsspillet er vi over dem. Vi har et veldig innøvd samspill, og det gjør at vi klarer å bryte ned en lavtliggende Fredrikstad, sier Moesgaard.

Årets høydepunkt

– Vi havner under etter noen svake første 20 minutter, men snur det. Og at vi nå over tid har klart å nullstille oss, det er det som imponerer meg mest. Det er nesten ikke til å forvente fra en gruppe som oss. Den mentaliteten vi har vist i det siste. Å komme tilbake og snu det mot en ubeseiret motstander, det er det beste med denne gruppa, sier Johannes Moesgaard.

– Er det sesongens høydepunkt?

– Det er vrient å si noe annet. Med tanke på omstendighetene og en ubeseiret motstander som knapt slipper inn mål, sier Moesgaard.

Nå har laget altså tatt 27 poeng på de siste ti seriekampene. Det fører dem til en utmerket posisjon på tabellen. En sterk avslutning på vårsesongen ser bare ut til å fortsette.

– Vi må ta en kamp om gangen. Nå er Ranheim neste, men det er klart vi drømmer, sier Jonas Hjorth.