Vålerenga-kapteinen: – VAR gjør det vanskeligere for oss

MARBELLA (Dagsavisen): Videodømming, nærmere bestemt VAR, gjør sin inntreden i Eliteserien i fotball for menn kommende sesong. VAR, som står for Video Assistant Referee, er et støttesystem for å unngå feilaktige dommeravgjørelser i fotballen.

– Jeg har jo spilt med VAR i mange sesonger allerede. De fikk det i Russland siden de hadde VM der i 2018. Personlig har jeg vært godt vant med det i flere år. Men VAR gjør det vanskeligere for forsvarsspillere, sier Stefan Strandberg til Dagsavisen.

Strandberg om VAR-innføringen: – Kan ikke bruke like mange tjuvtriks Videodømming i Eliteserien vil gjøre livet som forsvarsspiller vanskeligere, mener Vålerenga-stopper Stefan Strandberg.

Vålerenga-kapteinen vil ha naturgress

Som forsvarer må man nå trå varsomt med VAR i spill, mener Strandberg, som blant annet har en fortid i klubber som russiske Krasnodar, italienske Salernitana og tyske Hannover.

– Man kan ikke bruke like mange tjuvtriks. Før VAR kom man unna med ekstremt mye, og da tøyde man også reglene til det ytterste. Nå må man være mye mer forsiktig, spesielt inne i egen boks. Og det er klart, det gagner angrepsspillerne at vi ikke kan gjøre det samme som før, påpeker VIF-kapteinen.

Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg er en stor tilhenger av spill på naturgress. (Jørn H. Skjærpe)

– Ønsker du VAR velkommen til norsk fotball?

– Det er ingen vei utenom, nå som resten av Europa også er der. Vi må innse hvor vi er i hierarkiet fotballmessig. Så lenge resten av Europa kjører på med VAR, må vi følge etter. Det skulle vi gjort på flere områder, svarer landslagsstopperen.

Ett av disse områdene, er naturgress. Det er ingen hemmelighet at Vålerenga-kapteinen har lite til overs for kunstgress i toppfotballen.

– Jeg er en forkjemper for naturgress. Det er fantastisk deilig å være i Marbella og spille på gress. Uansett om Intility Arena har et bra kunstgress, mener jeg fotball skal spilles på gress. Jeg håper selvfølgelig at norsk fotball ikke føler at det ikke er en vei tilbake, for det er det absolutt. Det må være et samarbeid mellom klubbene og forbundet. Jeg tror én av de store klubbene i Norge må tørre å gå foran og gå tilbake til naturgress. Om noen år har vi forhåpentlig flest gressbaner igjen, sier midtstopperen.

Vil levere med VIF

– Hvordan kjennes kroppen nå, blant annet med tanke på kunstgressbelastningen?

– Kroppen nå er veldig, veldig fin. Jeg har vært med på alt av økter. Jeg må derimot passe litt mer på når det er dårligere kunstgresskvalitet, som på Ekeberg og i Vallhall hjemme i Oslo. Men ellers er jeg med på det meste. Vi har et bra apparat i Vålerenga, de er flinke til å styre og legge fine opplegg for meg utenfor banen også, i gymmen. Så kroppen har vært helt perfekt, den, forsikrer Strandberg.

Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg og Norge går inn i en viktig kvalik i år. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerenga-kapteinen har vært klar på at han mener laget bør forsterkes før sesongstart. Selv har han store mål for 2023.

– Det kommer en viktig kvalik med landslaget. Det kan være min siste, det får vi se på. Den kan fort være litt karrieredefinerende for meg, om jeg klarer å være med på å ta Norge til et mesterskap. Det er ekstremt viktig, og noe jeg setter høyt, sier Strandberg og tilføyer:

– Og at vi klarer å levere med dette (Vålerenga-)laget. Jeg er mer motivert enn noen gang. Kroppen er som sagt fin, og jeg føler at jeg leverer på et stabilt veldig høyt nivå. Det har jeg fortsatt lyst til å gjøre.

---

Fakta om VAR

* Systemet ble for første gang brukt i et internasjonalt mesterskap i VM for menn i 2018, men ble utprøvd for første gang i Æresdivisjonen i Nederland i 2012-13-sesongen.

* VAR blir utført av et eget dommerteam, som vanligvis sitter på et bakrom på stadion og vurderer avgjørende episoder i kamper via TV-bilder og repriser fra flere vinkler. De gir tilbakemelding til dommeren via hodetelefoner.

* Det er tre faser i VAR: Hoveddommer gir beskjed til VAR eller motsatt om en hendelse som skal ses på, videodommerne ser igjennom hendelsen og gir hoveddommeren beskjed om hva reprisen viser før hoveddommeren tar en avgjørelse basert på tilbakemeldingen eller går ut for å se hendelsen i reprise selv.

* Det er fire kategorier som kan bli vurdert: Mål eller ikke mål, straffe eller ikke straffe, direkte rødt kort og kort gitt til feil spiller.

* VAR blir brukt i en rekke ligaer rundt om i verden, inkludert de fem store i Europa, samt i europacupene Champions League og europaligaen.

* Dommersjef Terje Hauge har uttalt til NTB at det er den nye rettighetshaveren, TV 2, som bestemmer hvor mange kameravinkler det vil være på de forskjellige kampene, men at minimum er fem og maksimum er 13. Til sammenligning ble det brukt 42 forskjellige kameravinkler på hvert stadion under fotball-VM i Qatar. Det samme gjelder for Premier League, La Liga, Serie A og de andre toppligaene og -turneringene i Europa.

Kilde: NTB

---

