VIF-spissen om Vitinho: – Det er jo sexy med en brasilianer

MARBELLA (Dagsavisen): Kun detaljer og en medisinsk test gjenstår før Vitinho formelt er Vålerenga-spiller. Som Dagsavisen har omtalt tidligere, dreier det seg om en låneavtale med storklubben Palmeiras. Men Vålerenga har også opsjon på kjøp.

Henrik Udahl forsvant til HamKam før jul, men Vitinho-avtalen gjør at spissveteranen Børven har fått seg en ny konkurrent.

– Etter alle solemerker har Vålerenga fått seg en brasiliansk spiss. Frykter du konkurranse fra Vitinho på topp?

– Han er vel hentet til Vålerenga som spiss og kant. Og han er vel hentet for å spille, regner jeg med. Så får vi se hvordan det går, sier en smilende Børven til Dagsavisen.

– Hva tror du om den duellen?

– Det er jo litt «sexy» med en brasilianer i norsk fotball, så jeg er spent selv. Jeg gleder meg til å få ham inn og se hva han kan bidra med, sier 31-åringen.

Dag-Eilev Fagermo sier til Dagsavisen at Vitinho i utgangspunktet vil brukes som spiss, selv om han også kan bekle en kantrolle.

– Men først må han bli helt klar (for VIF). Så må vi se på treningene. Han har vel spilt kamper i januar, så han kan ikke være så langt unna formen. Men han må lære seg vår måte å spille på. Og hvis han blir klar, så må vi integrere ham raskt, sier Vålerenga-treneren.

Fredag presset Torgeir Børven fram et selvmål i 2-0-triumfen mot Moss i treningskampen i Marbella. Lørdag reiser han og lagkameratene hjem til Oslo igjen.

– Min egen form er stigende, men jeg er litt «tung». Det er muskler, heldigvis. Men jeg kjenner meg litt tyngre enn jeg er vant til. Det begynner å gå riktig vei, men skulle helst sett at jeg var enda litt piggere formmessig, beretter Børven.

– Hvordan skal du prikke inn toppformen til seriestart?

– Enten må jeg spise mindre, eller trene enda mer. Jeg får høre med «Moa» (Mohammad Dajani, fysisk trener) hva som er vinneroppskriften.

– Hva er ditt personlige mål for 2023?

– Det samme som i 2019. Femten målpoeng, og minst ti mål. Jeg starter der, så får vi se, sier en smilende Børven.

