MARBELLA (Dagsavisen): Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo uttalte nylig til Dagsavisen at han ikke vurderer VIF-troppen som styrket siden sesongslutt i fjor. Klubbkaptein Stefan Strandberg deler bekymringen.

– Absolutt. Vi er nødt til å ha inn kvalitetsspillere som går rett inn og hever laget betraktelig. Vi har gode spillere, men vi er nødt til å ha noen som styrker oss skikkelig. Vålerenga har mange unggutter med potensial, men for mange av dem er det altfor tidlig å skulle levere uke inn, uke ut, sier 32-åringen til Dagsavisen.

Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg (t.h.) på mandagens trening i Marbella. Her med lagkamerat Petter Strand. (Jørn H. Skjærpe)

Han mener Vålerenga per nå er «langt bak de beste lagene».

– Selvfølgelig kan vi gjøre mye på feltet, men når du ser på troppene til topplagene sammenlignet med vår, så er det ganske stor forskjell. Man kan ikke utrette mirakler heller.

Se vårt intervju med Stefan Strandberg i vinduet under.

Stefan Strandberg: – Vålerenga har ikke holdt løftene de ga meg En ærlig Stefan Strandberg sier at VIF per i dag er langt unna å kjempe i toppen. Landslagsstopperen ber klubbledelsen om å forsterke stallen, og det kjapt.

Les alt om Vålerenga i Marbella her!

[ VIF-kapteinen etter Malmö-tapet: – Kan ikke gjøre samme feil gang på gang (+) ]

Har Rosenborg som bronsefavoritt

Kapteinen svarer følgende på hvor langt opp det er til den antatte gullstriden med lag som Molde og Bodø/Glimt.

– Det spørs hvilke spillere som kommer inn, og hvor mange man får inn. Men Vålerenga er nødt til å få skikkelig påfyll. Når man ser hva topplagene henter, og ikke minst hva de har fra før av, er det store forskjeller. I hvert fall over en hel sesong, når man får skader og suspensjoner, så har Molde og Glimt to ellevere og vel så det. Så det er store forskjeller. Men det er ikke jeg som styrer klubben.

– Kan VIF sikte mot bronseplass?

– Det må jo være målet, men per nå tror jeg vi er et godt stykke unna. Rosenborg er vel kanskje også litt svekket, men akkurat nå ser jeg på dem som en klar favoritt til bronseplassen, svarer stopperveteranen.

[ Fagermo om Vålerenga-profilen: – Ikke sikker på om han vil forlenge med oss (+) ]

Løftene fra Vålerenga foreløpig ikke innfridd

– Frustrerer det deg at dere er såpass langt unna? Hvordan håndterer man det som kaptein?

– Det er frustrerende. Jeg har jo sagt klart fra til Vålerenga. Jeg fikk lovnader før jeg kom hit. Jeg har fortsatt store ambisjoner individuelt, og har et viktig år foran meg på landslaget i tillegg. Så de lovnadene jeg fikk før jeg signerte, er ikke på plass. Det håper jeg kommer på plass kjappest mulig.

– Føler du lovnadene er brutt, da?

– De er i hvert fall ikke blitt holdt så langt. Så får vi se hva som skjer.

Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg (t.h.) på mandagens trening i Marbella. Trener Dag-Eilev Fagermo skimtes i bakgrunnen. (Jørn H. Skjærpe)

– Har du snakket med Fagermo og sportssjef Joacim Jonsson om dette?

– Ja. Jeg snakker veldig fint med dem hele veien, og har et veldig godt forhold til både Dag-Eilev og Joacim. Men som sagt, det er ikke jeg som styrer det som skjer i klubben, sier Strandberg.

[ Her er det nye VIF-gullet: – Har den indre driven som skal til (+) ]

VIF-sportssjefen svarer

Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson er forelagt uttalelsene fra klubbkapteinen. Han svarer dette i en SMS til Dagsavisen:

– Stefan har helt rett. Vi har i overkant mange unge talenter i troppen. Tolv spillere i A-stallen er under 20 år, seks av spillerne er født i 2006. Uten at jeg har gått grundig gjennom det, vil jeg tro det er få i Skandinavia som matcher det. I norsk sammenheng driver vi nærmest en egen idrett på dette området, og har flere enn topplagene har til sammen.

Jonsson mener verdiene i VIF-troppen har potensial til å bli «helt enorme».

– Men for å maksimere det, må man ha et lag i toppen og helst spille ute i Europa. Det betyr at vi i en optimal verden bør ha inn to spillere som er over 25 år gamle, men her er det viktig at vi treffer med kvalitet og personlighet. Vi henter ikke for å hente, men for å forsterke og ta medaljer, påpeker sportssjefen.

Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson jakter erfarne forsterkninger. (Jørn H. Skjærpe)

Likevel har han stor forståelse for Strandbergs bekymring.

– Jeg skjønner at trenerteamet og noen av de eldre spillerne er utålmodige. Det gleder meg. Det skal de også være, ellers har de ikke ambisjoner og da skal de heller ikke være i Vålerenga.

[ 2023 skal bli VIF-talentets år: – Mer enn klar nok for Eliteserien (+) ]

Kan hente inn «joker» til Vålerenga

Jonsson trekker også fram at klubben har styrket trenerteamet med assistent Jan Frode Nornes, og at en ekstra stilling innen fysioterapi og fysisk trening er på plass.

– Jeg forstår at unge spillere ønsker seg til Vålerenga. Det er en «no-brainer» hvis man er et supertalent. Samtidig er det også store krav til de eldre spillerne. Flere av våre eldste er meget rutinerte, med både proffkarriere og landslag bak seg. De må «steppe opp» og levere på øverste hylle. Stefan Strandberg har vi hentet for å være den viktigste for sitt lag i Eliteserien, og vi er meget fornøyde med hvordan han er i hverdagen, forklarer Jonsson.

Han jobber hardt for å få inn brikkene som kan hjelpe Vålerenga til medaljestrid.

– Fremtiden ser ekstremt lys ut, men jeg følger trenere og spillere på ønsket om å kjempe om medaljer i 2023, og da må vi forsterke. Det er udiskutabelt. Og hvem vet, kanskje kommer det inn en joker i tillegg til to etablerte spillere, sier Jonsson.

Dag-Eilev Fagermo sa søndag til Dagsavisen at Vålerenga nærmer seg en brasiliansk spiss.

– Det er spennende. Men det er alt dere får av meg nå, sa VIF-treneren.

[ Brasilianer på vei til Vålerenga: – En spennende spiller (+) ]

[ Nå skal Vålerenga-stopperen slå tilbake: – Jeg møtte veggen (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Malmö-kapteinen om Vålerenga: – Litt «unfair» å vurdere dem (+) ]

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Les alt om Vålerenga i Marbella her!