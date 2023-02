Vålerenga-speideren om Vitinho: – Jeg ringte Joacim med én gang

MARBELLA (Dagsavisen): Onsdag kveld ankom Vitinho og hans agent Vålerengas spillerhotell i Puerto Banus. Går alt som det skal med den medisinske testen og de siste detaljene, blir 19-åringen Vålerenga-spiller og er klar for trening torsdag formiddag.

Spissen kommer fra den brasilianske storklubben Palmeiras. Det dreier seg om et lån, men VIF har opsjon på kjøp.

– Å spille for Vålerenga og i Eliteserien åpner døren for spill i andre europeiske klubber, sa Vitinho til Dagsavisen.

Her er Vitinho på plass på VIFs spillerhotell Etter å ha ankommet Vålerengas spillerhotell like over 21.00, besvarte Vitinho et par spørsmål fra pressen før han møtte sine nye lagkamerater.

Vitinho besøkte PSV før pandemien

Vålerenga-speider Fredrik Wisur Hansen gleder seg over at Vitinho kommer til klubben. Dét var ikke en selvfølge. Både nå og tidligere har andre klubber vært etter spisstalentet.

– Vitinho var blant annet på et opphold i PSV i 2019, like før covid kom. Han skulle tilbake dit året etter, men pandemien stoppet ham, sier Wisur Hansen til Dagsavisen.

– PSV har fulgt ham også etter det. Men så er det ikke bare, bare å hente en brasilianer til Nederland. Der må klubbene nemlig betale så og så mye i minimumslønn for spillere som kommer fra utenfor EU. Det er noe sånt som 2,5 millioner kroner netto, som du er nødt til å betale. Det er kostbart. Da skal du ikke være lenge i PSV før du må være førstelagsspiller, fortsetter han.

Fredrik Wisur Hansen røper at han har et godt forhold til Vitinhos agenter. (Aslak Borgersrud)

VIF-speideren har fra før av et godt forhold til 19-åringens nederlandske agenter, men oppdaget Vitinho for alvor da han så spissen i ungdomsturneringen Copa Sao Paolo i Brasil i januar.

– Hva var det ved Vitinho som vekket interessen din?

– Profilen hans. Han er veldig mobil til å være 1,84-1,85 meter høy. Og mentaliteten hans, viljen til å jobbe hardt for laget. Så er han god i ulike spillfaser, og kan bekle flere posisjoner – til og med indreløperrollen. Han viser en veldig klokskap. Og avslutningsferdighetene er gode, også med hodet.

Slo på tråden til VIF-sportssjefen

– Var dette et tilfelle der du så ham, og så tenkte «denne spilleren må vi ha»?

– Ja. Det var egentlig sånn. Jeg ringte Joacim Jonsson (VIF-sportssjef) rett etterpå.

Speideren roser Vitinhos evne til å prestere under press.

– Selv om det er U20-turnering, var det omtrent 10.000 på tribunen i Copa Sao Paulo. Jeg likte måten han håndterte intensiteten på. Nivået der var veldig, veldig bra. Så det var en god referanse for oss, forklarer han.

– Hvor stor rolle spilte ditt gode forhold til agentene i samtalene?

– Det gjorde det enklere. Da visste vi hvor realistisk det var å få tak i ham.

Real Madrid-stjernen først i køen

Hos Palmeiras’ A-lag er veien til spilletid lang. Førstevalget på spissplass der er nemlig vidunderbarnet Endrick (16), som er Real Madrid-klar, men som ikke drar til den spanske storklubben før om nesten to år.

– Det sier seg selv at Endrick er førstevalget de to neste årene. Det gjorde det jo mye enklere med Vitinho. Joacim Jonsson gjorde for øvrig en veldig god jobb med både agentene og klubben, sier Wisur Hansen.

– Dette var et ganske klart ønske fra begge sider fra starten av. Det var noe Vitinho og hans agenter hadde lyst å få til, tilføyer speideren.

Palmeiras-stjernen Endrick (bildet) er klar for Real Madrid, men drar ikke til spanjolene før i 2024. Dermed er det vanskelig for noen andre å kapre den ene spissplassen hos brasilianerne. (NELSON ALMEIDA/AFP)

– Er det noen sammenlignbare spillere?

– Jeg har ikke tenkt over det med sammenligning. Jeg tror han skal få lov til å skape seg selv. Nå håper vi bare han kommer inn i det så fort som mulig.

Nyttig Brasil-erfaring for Vålerenga

19-åringen har kvaliteter både fans og trenerteam vil sette pris på, tror speideren.

– Spesielt arbeidsmoralen og «smartnessen» hans. Evnen til å finne og true rom. Vitinho er god til å skape rom for seg selv. Han er også veldig aggressiv i stilen. Jeg tror det kan gi oss en ekstra dimensjon.

– Som oftest er det kanskje ikke sånne ting man prater om når man tenker på «X-faktor», da tenker man kanskje på frisparkspesialister, spillere med enorm skuddkraft eller spillere som er veldig sterke én mot én. Men Vitinho er veldig bra på ganske mye. Og så jobber han hardt, og er aggressiv. Jeg har troen på at dette kan bli en fin greie for Vålerenga, forklarer Wisur Hansen.

– Blir Vitinho en slags prøvekanin for brasilianske spillere inn til Vålerenga?

– Det vil jo gjøre det enklere for oss hvis han blir en suksess, med å få nye spillere inn og å overbevise spillere og andre agenter om at VIF er en god rute til neste steg. Og så er det en god erfaring for oss – hva fungerte, og hva fungerte eventuelt ikke i integreringen. Og Copa Sao Paolo er en turnering jeg gjerne drar tilbake til, avslutter VIF-speideren.

