Talentet vurderer VIF-exit: – Har blitt et par nesten-overganger

MARBELLA (Dagsavisen): – Mathias må dra videre. Han er omtrent den eneste som ikke har fått muligheten til å vise seg fram (på A-laget i Vålerenga, journ.anm.). Han er nødt til å komme et sted der han blir satt pris på, satset på og får muligheter, sa Emilsen-agent og tidligere VIF-sportssjef Jørgen Ingebrigtsen til Dagsavisen forrige måned.

Emilsen, som nå er på treningsleir i Spania med Vålerenga, legger ikke skjul på at det frister lite med et år til på rekruttlaget i 2. divisjon. I 2022 ble det kun én kamp i Eliteserien. Det var et innhopp på åtte minutter som innbytter i 1-5-tapet borte mot Bodø/Glimt. Kontrakten hans med Vålerenga utløper etter årets sesong.

– Et år til med spill i 2. divisjon blir litt for tynt med tanke på kamparena. Så det hadde vært optimalt å finne et sted jeg kan spille fast på et høyere nivå. Om det blir Vålerenga eller et annet sted er ikke sikkert ennå, men det er ingen tvil om at jeg ikke ønsker å spille 2. divisjon, sier Emilsen til Dagsavisen.

Emilsen vurderer VIF-exit: – Minst like god som alle andre på laget Mathias Emilsen ser ikke lyst på et år til med 2.-divisjonsspill. Vil ikke Vålerenga satse på ham, ønsker han seg til en annen eliteserieklubb før sesongstart.

– Enig med VIF om hva en pris vil være

Det har tidligere vært interesse fra flere klubber rundt midtbanespilleren, både i Norge og utenlands. Og det er fortsatt interesse, røper midtbanemannen.

– Ja, det har vært en del snakk rundt ulike klubber. Det ble ingen overgang i forrige vindu, men jeg vet at vi fortsatt har dialog med et par eliteserieklubber. Jeg har ikke utelukket muligheten for en overgang i løpet av sesongoppkjøringen, sier Emilsen.

Talentet tror ikke VIF vil stå i veien for en overgang.

– Jeg vet at agenter og Joacim Jonsson (VIF-sportssjef) har hatt samtaler rundt hva en eventuell overgangspris for meg vil være, og at det har vært enighet der. Så jeg tror ikke problemet ligger hos Vålerenga, med tanke på en overgang. Men så handler det om å finne en klubb som passer meg. En klubb der jeg vet at spilletid står på menyen. Det er nok der vi ikke har truffet helt ennå, sier Emilsen.

Eliteserien eller 1. divisjon

I første omgang ser han etter muligheter i Eliteserien. Men også spill i 1. divisjon kan bli aktuelt dersom den riktige muligheten ikke byr seg på øverste nivå.

– Tenker du mye på fotballframtiden?

– Jeg føler vel kanskje at mine nærmeste stresser mer med det enn meg. Jeg tenker mest på det jeg selv skal gjøre. Jeg har hatt noen skadeproblemer de siste sesongene, så jeg har konsentrert meg om å få trent godt over tid og bygge god form. Kroppen skal være skikkelig på plass inn mot sesongen, så jeg kan være klar for hvor enn jeg skulle ende opp. Men selvfølgelig, det har vært et par «nesten-overganger». Så det er selvfølgelig vanskelig å ikke tenke på det da.

Vålerenga eller ei?

Når Dagsavisen ber ham om å spå om det blir VIF-exit eller ei, svarer han følgende:

– Vanskelig å si. Det kommer litt an på de kommende treningskampene med VIF, og treningshverdagen. Hvordan jeg blir brukt. Om jeg blir satset på eller ikke. Det får jeg jo gode svar på i løpet av kort tid, med de neste treningskampene. Så får jeg ta det derfra, se hvordan jeg presterer og om jeg får mulighetene jeg føler at jeg fortjener. Får jeg ikke det, er det ingen tvil om at det beste da hadde vært en annen klubb i Norge.

19-åringen mener han har nivået som kreves for å spille på toppnivå i Norge allerede denne sesongen.

– Jeg vet at når kroppen fungerer, er jeg minst like god som alle andre på laget her. Så har jeg hatt litt skadetrøbbel, og det er jo ikke noe treneren får gjort noe med. Han kan jo ikke ta hensyn til dét, Fagermo. Men så har vi hatt dialog etter perioder der jeg har følt meg veldig bra, og prestert veldig bra, der han har sagt at når han virkelig ser at når jeg er hundre prosent … Så jeg håper at jeg kan være hundre prosent framover, da vet jeg at det ikke er noen tvil om at jeg kan være med i en kamp om eliteseriespill. Det er egentlig det det står på. Jeg vet jeg er god nok når kroppen er skadefri og fin, sier Emilsen.

Vålerenga-treneren svarer

Sportssjef Joacim Jonsson viser til trener Dag-Eilev Fagermo for spørsmål rundt Emilsens framtid.

– Emilsen ønsker seg eliteseriespill og har utgående kontrakt. Kommer han til å forlate Vålerenga?

– Nei, det tror jeg ikke. Slik situasjonen er nå, tror jeg ingen forlater Vålerenga. Vi jobber heller med å få folk inn, sier Fagermo til Dagsavisen.

– Hva tenker du rundt hans rolle på A-laget?

– Jeg hadde veldig tro på Mathias da jeg tok ham opp. Så har han hatt utfordringer med en hofte ganske lenge, men det ser ut til å gå bedre nå. Så det er opp til ham. Han har sjansen på trening hver eneste dag til å bevise at han vil og er god nok til å spille for Vålerenga.

