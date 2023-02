Fagermo innrømmer: – Den leiren her gjør vi ikke en gang til

MARBELLA (Dagsavisen): Lørdag reiser Vålerenga hjem til Oslo fra årets andre treningsleir i spanske Marbella, etter å ha avsluttet med seier mot Moss fredag. Men «kampleiren» i Spania ble ikke som Dag-Eilev Fagermo ønsket.

– Det ble ikke den kampleiren vi hadde tenkt, så den leiren her gjør vi ikke en gang til, innleder Vålerenga-treneren til Dagsavisen.

– Jeg er veldig fornøyd med den første treningsleiren vi hadde (i januar, også i Marbella, journ.anm.). Den var fantastisk, vi oppnådde det vi ville og trente hardt. På denne leiren har derimot banene vært dårligere, det er mange flere lag her og vi fikk ikke internasjonal motstand bortsett fra Malmö FF. Det var en veldig bra match, selv om vi ble avslørt der, men jeg skulle gjerne hatt to sånne kamper til. Det var meningen, men det fikk vi ikke. Neste år må vi se på det, fortsetter Fagermo.

Misfornøyd også i Algarve

Også til Nettavisen har VIF-treneren uttrykt samme bekymring. Arrangøren i Marbella sier til avisen at «vi har mange lag som er fornøyde, og kan ikke kommentere hva andre sier» som svar på Fagermos frustrasjon.

– På den annen side er det fortsatt sju uker igjen til seriestart, og det er like lenge som en hel oppkjøring for lagene i de store ligaene. Så vi har god tid. Vi skal jobbe med det vi skal, få matching og forhåpentlig forsterke litt, sier Fagermo til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo er oppgitt over forholdene i Marbella på treningsleir nummer to for året. (Jørn H. Skjærpe)

– Hva tenker du om neste års kampleir?

– Det som er vanskelig, er at det ikke er internasjonal motstand å få her nede når man kommer senere. Så det er det vi må se på. Her er jeg ikke så misfornøyd med banekvaliteten som det jeg var i Algarve i fjor. Nå er jeg mest misfornøyd med å ikke ha fått to internasjonale kamper til, svarer Vålerenga-treneren.

Mulig hybridløsning hjemmefra i 2024

Fagermo peker på at det går an å få til løsninger med base hjemme i Oslo.

– Men vi må time tidspunktet slik at vi får den internasjonale motstanden vi trenger for å bli bedre, så får vi heller se på om vi skal være litt mer hjemme. Vi kan jo for eksempel fly til Stockholm og møte svenske lag som ikke er i cupen og så videre. Det er mulig å få internasjonal motstand hjemme også, sier han.

Vålerenga-spiss Torgeir Børven peker også på kamp-elementet.

– På en måte har dette oppholdet vært litt ryddigere, med litt mindre bytting av baner og litt mer ordnede forhold. Men vi skulle helst hatt en treningskamp til, slik at det hadde blitt en skikkelig kampleir. Men vi har nå fått to kamper og gode treningsdager. Det var ok, så tror jeg guttene er klare for å komme seg hjem til Intility Arena nå, sier spissen til Dagsavisen.

Medaljehåp for VIF

– Hvor tenker du Vålerenga står per i dag?

– Vanskelig å si. Det var ikke all verden, det vi leverte mot Moss. Men så slo vi nylig Sarpsborg 4-1. Men bør være oppi der i år, bak Bodø/Glimt og Molde, svarer Børven.

Torgeir Børven trasker av feltet etter Vålerenga-trening i Marbella. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerenga tar ikke ferie etter Marbella-oppholdet, men drar omtrent rett på trening på Intility Arena. Så er det treningskamp mot Raufoss onsdag. Den påfølgende helgen vil imidlertid spillerne få fri, opplyser trener Fagermo.

