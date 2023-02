Dette lærte vi etter tapet for Malmö (som vi egentlig alt visste)

MARBELLA (Dagsavisen): De sterke vindkastene på Atalya Football Park innbød ikke til den aller beste fotballen, og mot et så godt lag som Malmö FF, var det aldri snakk om noe festfotball fra noen av lagene. Gjestene fra Sverige stilte for første gang i årets sesong med sitt sterkeste mannskap, noe som gjorde det til en god test for Vålerenga.

Foruten en skadet Petter Strand, var det også så nærme toppet lag VIF stilte med, og per nå er det laget ganske langt unna nivået til Malmö. Spillemessig var det forholdsvis jevnt, men i de avgjørende fasene hadde svenskene den lille kvaliteten som skiller topp skandinavisk motstand og de nest beste der Vålerenga befinner seg.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har senest denne uken i Dagsavisen snakket ut om behovet for forsterkninger, og føler at laget ikke er styrket etter forrige sesong. Det er det vanskelig å ikke være enig med han i, da laget hans rett og slett ikke var godt nok i oppgjøret mot Malmö fredag. Offensivt ble det gjort feil valg i avgjørende øyeblikk, som gjorde at Vålerenga ikke klarte å sette de sjansene de skapte.

Defensivt er man fortsatt for langt unna motstandernes angripere til tider, og variasjonen i presspillet og når man skal støte opp i angriperne er fortsatt noe VIFs forsvarere sliter med. Det førte til at Anders Christensen var først på innlegget som førte til 1-0, før han også fikk ta imot ballen og vende vekk Odin Thiago Holm og sette inn 2–0 uten at Stefan Strandberg som nærmeste forsvarer kom tett nok opp i for å sette inn en blokkering.

Det tredje baklengsmålet er rett og slett bare en juniorfeil av Odin Thiago Holm, som en spiller av hans kaliber ikke kan gjøre. Nå som Osame Sahraoui har forlatt klubben, er det Odin som er Vålerengas største juvel og salgsobjekt, men også han må begynne å finne tilbake til den formen som har gjort at mange utenlandske klubber har hatt han på blokka en god stund.

FC København prøvde seg på han i vinduet som var nettopp, og at også Thiago Holm vil forlate klubben om ikke lang tid, er ikke vanskelig å forstå. Han har gode kvaliteter med ball, er flink til å drive fremover og sette opp andre, men har hatt en tendens til å miste ball i farlige områder etter at han ble plassert dypest på midtbanen. Det må han kvitte seg med, både for egen del, men også for Vålerengas del.

Personlige feil har kostet Vålerenga dyrt lenge, og det defensive var også det største problemet forrige sesong. Mot Malmö var svenskene voldsomt effektive, men det er også forskjellen mellom gode lag og mindre gode lag. Da kan du ikke gi motstanderne muligheten til å utnytte feil i bakre ledd, siden du blir kraftig straffet. Alt dette vet både Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga altfor godt, og nå må det jobbes med å luke det vekk.

