VIF-nykommeren: – Det gikk en og en halv dag, da. Så var jeg på flyet

VALLHALL (Dagsavisen): I midten av januar kunngjorde Vålerenga at den 21 år gamle midtstopperen var hentet inn fra KFUM. Det kom bardust på mange, også Kiil Olsen selv. Overgangssummen VIF måtte ut med var på mellom to og tre millioner kroner, ifølge TV 2.

– Det gikk jo en og en halv dag, da. Så var jeg på flyet til Spania og Vålerengas treningsleir i Marbella. Det gikk fort. Jeg visste jo egentlig ikke noe om det. Det var snakk om andre klubber, men når Vålerenga kom på banen var valget egentlig ganske enkelt, sier nyervervelsen til Dagsavisen.

Les alt om Vålerenga her!

Vil være Strandberg-makker

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo har rost stopperens fart og fysikk. Og Kiil Olsen har ikke kommet til Valle for å sitte på benken.

– Som jeg har sagt til Fagermo: Jeg går alltid inn til en ny klubb med et ønske om å spille. Jeg har fått en god start nå. Og så lenge jeg gjør jobben min, tror jeg på en plass i startelleveren ved sesongstart, sier 21-åringen.

Aaron Kiil Olsen ser for seg å danne stopperpar sammen med Stefan Strandberg. Her på torsdagens VIF-trening. (Jørn H. Skjærpe)

I så fall vil han danne stopperpar med veteran og kaptein Stefan Strandberg.

– Jeg og Stefan utfyller hverandre bra. Det er mye å lære av ham, han har mye rutine. Han er en ledertype. Vi hadde en fin omgang sammen nå mot AGF sist, så jeg gleder meg til å spille med ham i fortsettelsen, sier Kiil Olsen.

[ Vålerenga-stjernen: – Kunne også ha blitt solgt for hundre millioner (+) ]

Ser på Vålerenga som et springbrett

Han er tilfreds med den første tiden i ny klubb.

– Det har vært som forventet, egentlig. Veldig gøy. Jeg følte det var riktig for meg å ta det steget opp nå. Jeg har mange bra medspillere her, og koser meg masse, forsikrer han.

21-åringen føler han allerede mestrer eliteserienivået bra.

– Man merker jo at det er et steg opp. Men samtidig, toppen av Norge versus toppen av 1. divisjon … Det er små forskjeller som utgjør forskjellen, hvis du skjønner. At det er litt bedre på alt. Og den største forskjellen er kanskje rundt klubben. Det er mye mer profesjonelt.

Han har store ambisjoner også for framtiden.

– Jeg ønsker jo å spille på et så høyt nivå som mulig. Og jeg tror at Vålerenga er et fantastisk springbrett for meg. Men nå handler det om å gjøre det beste jeg kan i Enga. Her vil jeg bidra med det jeg kan for å gjøre VIF så bra som mulig. Vi har forutsetningene for å bli et av Norges beste lag, mener Kiil Olsen.

[ Omveien fra Rommen til Vålerenga: – Jeg har kommet hjem (+) ]

Økonomisk gap

– Kan det bli edelt metall på VIF?

– Det skal du ikke se bort fra. Vi har såpass mange gode talenter, og i tillegg rutinerte spillere. En god miks. Så jeg tror vi kan være med og kjempe der oppe, svarer han.

Aaron Kiil Olsen bruker de store overgangssummene i norsk fotball som motivasjon. (Jørn H. Skjærpe)

– Rosenborg, Molde og Bodø/Glimt har alle solgt spillere for store summer. Hva tenker du om det økonomiske gapet, og eventuelt også sportslige, som oppstår?

– Det er jo sinnssykt, det som skjer nå. Særlig med David Datro Fofana (solgt fra Molde til Chelsea for 125 millioner kroner, journ.anm.). Men det viser jo at den norske ligaen er attraktiv, da. Det er jo bra, men samtidig blir det vanskelig for små klubber. Det blir jo dyrere å hente spillere, på en måte. Men alt i alt ser jeg på det som motivasjon for egen del. Man har ikke sett før at noen går fra Molde til Chelsea for over 100 millioner kroner, liksom, sier den ferske Vålerenga-stopperen.

PS! Kiil Olsen og lagkameratene i VIF tar fredag klokken 13.00 imot Sarpsborg 08 til treningskamp i Vallhall.

[ Vålerenga-speideren om Ofkir: – Det bor masse, masse i ham (+) ]

Hør fersk episode av Dagsavisens podkast Trikkeligaen i vinduet under. VIF-speider Fredrik Wisur Hansen er gjest denne uka.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!