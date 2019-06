– Det er et totalt useriøst parti som er imot det som har gjort Oslo til Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han har flere ganger understreket at valget i Oslo ikke handler om bompenger. Likevel er det nettopp Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) og deres mobilisering som har fått mest oppmerksomhet den siste tida. Første uka i juni kom målinga som viste at FNB fikk 9,1 prosent oppslutning i Oslo. Før helgen kom Norstats måling for NRK og Aftenposten, der partiet fikk 7,9 prosent. I denne målinga mistet Ap samme prosentandel, 7,9 prosent mot aprilmålinga. «Krisetall for Ap», skrev NRK.

Les også: Folkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan

Billigere utenfor Ring 3

Det er særlig i Groruddalen og Søndre Nordstrand at bompengepartiet har stor oppslutning.

– Det er «dine folk» som i stor grad stemmer på dem. Er du ikke nødt til å ta dem på alvor?

– Jo. Jeg tar dem så på alvor at jeg sier nei til dem. Jeg har bodd utafor Ring 3 bestandig, og gjør det fortsatt. Vi har betalt bompenger i 30 år, i motsetning til dem inne i sentrumsområdene. Nå er det faktisk blitt billigere for mange av oss utenfor Ring 3, mens andre også deltar i spleiselaget. Da er det for meg et stort paradoks at de som nå betaler mindre enn før, skal stemme på et bompengeparti som skal fjerne det som gjør Oslo til Oslo, ved at bilveiene er under bakken og gir plass til folk, butikker og byliv i byen vår, sier Johansen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Bil i sentrum

– Det er ikke bare bompenger folk er opprørt over: Det er også beboerparkering og mangel på parkeringsplasser i sentrum: Er ikke summen av dette at det er blitt litt for vanskelig og litt for dyrt å kjøre i sentrum?

– Det koster for eksempel mindre å kjøre fra Holmlia til Barcode nå enn før. Det koster dessuten mindre enn en trikkebillett. Det er parkeringshus i sentrum som står tomme. Det koster riktignok litt å bruke dem, men om du tror du kan kjøre til sentrum og sette fra deg bilen kostnadsfritt, så går ikke det. Gjennom de siste 10–15 årene er det blitt født langt flere biler enn unger. Det er et regnestykke som ikke går opp, sier Johansen.

Han mener det er mye desinformasjon om hva de nye bomstasjonene faktisk medfører av kostnader for folk.

Byrådslederen viser til beregningseksempler fra Fjellinjens egen takstkalkulator (se nederst i saken). Her har han funnet eksempler på flere strekninger som faktisk er billigere enn tidligere. Som for eksempel strekningene Holmlia-Barcode og Kalbakken-Oslo S.

SV: Frykter borgerlig kaos i Oslo

Samtaler med borgerlige

At Høyre har åpnet for samtaler med bompengepartiet, som Dagsavisen skrev forrige uke , mener han er ansvarsløst.

– For meg er døra lukket for dem. Den er låst, og nøkkelen er kasta, sier Johansen. Byrådslederen mener bompengepartiet vil kunne rasere de positive tingene som har skjedd i Oslo gjennom mange år.

– Vi har fått Operaen, Sørenga. Vi får Deichman og Munchmuseet. Vi har fjerna trafikken på Rådhusplassen, og har åpnet sjøen for Oslos befolkning. Alt dette har skjedd takket være bompengene. Det hadde aldri skjedd uten, sier Johansen. Han mener bompengepartiet vil ta Oslo i stikk motsatt retning.

– Vi har store, tunge kollektivprosjekter, som Fornebubanen, sentrumstunellen, signal- og sikringsanlegget, trikkeprogrammet. Regjeringen har skrevet under et dokument som sier at all vekst i byområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det vil være helt umulig å finansiere. Det vil bli kø, kork og kaos, sier Johansen, og gjentar: Kø, kork og kaos.

Han har et klart budskap til dem som vurderer å stemme på Folkeaksjonen Nei til mer bompenger til høsten:

– Hvis folk tror at bompengepartiet vil gjøre Oslo bedre, så vær så god: Da skal de ikke stemme på Ap.

Les også: – Folkeaksjonen Nei til mer bompenger faller ikke

Her er det blitt billigere

Eksemplene sammenlikner pris mandag 26. mai og mandag 3. juni, etter at nye bomstasjoner sto klare:

Lambertseter til Frognerparken (tur-retur) 26. mai: 40,5 kroner. Mandag 3. juni: 33,6 kroner

Hauketo til Universitetet i Oslo (tur-retur) 26. mai: 40,5 kroner. 3. juni: 33,6 kroner

Holmlia til Barcode (tur-retur) 26. mai: 40,5 kroner. 3. juni: 39,2 kroner

Kalbakken til Oslo S (tur-retur) 26. mai: 40,5 kroner. 3. juni: 33,6 kroner.