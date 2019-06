I Dagsavisen i går fortalte Høyre og Frp at de gjerne tar en prat med FNB om de skulle komme inn i bystyret, noe en fersk meningsmåling viser.

Skremmer SV

Der får de hele 9.1 prosents oppslutning, og fem mandater i bystyret.

Elisabeth Velle Andersen, som er 4.-kandidat for FNB Oslo, sa til Dagsavisen at de ikke er overrasket over den store tilslutningen.

– Det er ikke overraskende at så mange har funnet veien til et parti som setter sosiale hensyn fremfor klima, sa hun.

Høyres byrådslederkandidat og gruppeleder for partiet i bystyret, Eirik Lae Solberg sier til Dagsavisen at de vil snakke med alle som vil ha et nytt byråd.

Frps Aina Stenersen fulgte opp:

– Det er flott at partier som er imot bompenger får så stor oppslutning. Og det er opp til dem om de vil samarbeide med oss. De er hjertelig velkommen, sa Frps toppkandidat Aina Stenersen.

Det skremmer SV.

– Vi frykter et skikkelig kaos på borgerlig side og at de nye «vennene» på høyresiden vil sette hele den positive utviklingen i kollektiv- og sykkelsatsingen på spill. Alle som er avhengig av kollektivtilbud vil bli nedprioritert, sier leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen.

På den siste meningsmålingen for Oslo går Høyre tilbake, mens Frp styrker seg. FNB tar nesten hver tiende stemme.

– Vil de tre partiene samarbeide etter valget, blir det skummelt for alle som går, sykler eller reiser kollektivt hver eneste dag, sier SV-lederen.

– FNB vil ha frislipp av biler inn til sentrum, bygge ut E18 og E6 uten bompenger, gjøre om rødmalte sykkelfelt til parkeringsplasser, og fjerne beboerparkeringen. Dette betyr mer kø og mer forurensning, og dårlig nytt for dem som tar bussen. Det blir mer kø for dem også, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

MDG-Trædal: Hvordan skal de borgerlige bli enige?

Alternativ

Hun mener at et slik borgerlig samarbeid vil være kroken på døra for store kollektivsatsinger i hovedstaden.

– Folk vil komme seg raskt fram, og det er et politisk ansvar. De må ha et alternativ til bilen, og derfor må vi satse på kollektivtransporten. Vi ønsker å redusere biltrafikken. Men ikke til null. Det vi alltid være biltrafikk, og på sikt ønsker vi at skal være utslippsfri, sier hun.

Også Venstre i bystyret er bekymret, vil garanterer for videre kollektivsatsing.

– Venstre har vært arkitekten bak den storstilte satsingen på kollektivtilbudet som de siste 20 årene har gjort Oslo til en bedre by for alle, sier Hallstein Bjercke, førstekandidat for Oslo Venstre.

– Bompenger er en viktig del av den satsingen, fordi det reduserer køer og luftforurensning, og fordi pengene brukes til å gi både folk og næringslivet i byen mer effektiv transport. Om det blir borgerlig flertall i valget til høsten, er Venstre garantist for at den satsingen skal fortsette, og vi vil selvsagt ikke gi fløypartier som Bompengelisten (FNB) mulighet til å stoppe dette, sier Bjercke.