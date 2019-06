På en fersk meningsmåling for Oslo, utført av Respons Analyse for VG, får det to måneder gamle partiet «Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger» (FNB) hele 9.1 prosent oppslutning.

Hadde dette vært valgresultatet 9. september, hadde FNB fått hele fem bystyrerepresentanter i Oslo.

Men fortsatt ville det vært rødgrønt flertall i bystyret.

Nytt i Oslo

1. juni kom det 52 nye bomstasjoner i Oslo, uten at det skapte de store demonstrasjonene.

Men nærmest i det stille har FNB, som så sent som i slutten av mars stiftet lokallaget i Oslo, tatt velgere fra alle partier.

Elisabeth Velle Andersen, som er 4.-kandidat for FNB Oslo, sier at de ikke er overrasket over den store tilslutningen. Det er ikke overraskende at så mange har funnet veien til et parti som setter sosiale hensyn fremfor klima.

– I enkelte bydeler, som i Groruddalen og Søndre Nordstrand er oppslutningen litt mer enn 20 prosent, opplyser hun.

Videre sier hun at de er blokkuavhengige og vil velge side ut ifra deres egen standpunkt i andre saker.

– Vi vil samarbeide med dem som gir oss gjennomslag for vår politikk, sier Velle Andersen.

I tillegg til bompengemotstanden omfatter valgprogrammet deres eldreomsorg, helse, idrett, kultur, miljø, samferdsel, skole, sosialpolitikk og kommunal forvaltning. Blant annet ønsker de å styrke kollektivtilbudet, ta vare på byens grønne områder og de er imot eiendomsskatt på private boliger.

Vil snakke

Høyres byrådslederkandidat og gruppeleder for partiet i bystyret, Eirik Lae Solberg sier til Dagsavisen at de vil snakke med alle som vil ha et nytt byråd.

– Det er en tydelig melding fra velgerne uti fra tallene, særlig i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Summen av bompenger og andre restriktive tiltak mot biltrafikken skaper utfordringer i hverdagen og stor frustrasjon blant mange innbyggere. Det må vi ta på alvor. Selv om Høyre mener bompenger er nødvendig for å finansiere kollektivtrafikk og veitunneler, har vi foreslått en ordning som vil redusere bompengebelastningen på ettermiddagene og kveldene, sier Lae Solberg til Dagsavisen. Høyre vil bytte ut det sittende byrådet, og er åpne for samtaler for å få det til.

– Jeg har ikke detaljlest FNBs partiprogram, men ser at de har samsvarende syn som oss i flere saker. Blant annet så er det imot eiendomsskatt, for fritt skolevalg og for private drevne sykehjem og barnehager. Dette er ting vi er enige om, sier Lae Solberg.

Også Frps toppkandidat og bystyremedlem Aina Stenersen vil samarbeide med partiet om de får en plass i bystyret.

– Dette var en gledelig måling også for oss. vi gikk opp til 7.7 prosent, som er mer enn hva vi fikk i kommunevalget i 2015, sier Stenersen til Dagsavisen.

– Det er flott at partier som er imot bompenger får så stor oppslutning. Og det er opp til dem om de vil samarbeide med oss. De er hjertelig velkommen, sier Stenersen.

Hun mener FNBs store oppslutning er et tydelig signal til byrådet, og at byrådet forgjeves har prøvd å fordumme folk som er imot bompenger.

Oslo MDG er bekrymret for at bompengemostanderne skal få for stor innflytelse i bystyret.

– Fremskrittspartiet og bompengepartiet har begge som sitt fremste valgløfte at de skal rive ned alle bomstasjonene i Oslo, og nå har de 16,8 prosent til sammen i VGs måling. Jeg er redd for at bompengepopulistene vil få gjennomslag for å fjerne bomringen og alt det gode som kommer med den. Det virker helt urealistisk at et slikt byråd skal kunne fortsette den grønne satsningen på bedre kollektivtransport, trygge skoleveier, flere sykkelveier, renere luft og lavere klimautslipp, sier leder av Oslo MDG, Einar Wilhelmsen til Dagsavisen.

– Å fjerne bomstasjonene vil være ødeleggende for Oslo. Det vil ha dramatiske konsekvenser for byen med en enorm økning i biltrafikken over hele byen, dårligere luft, høyere klimautslipp, og vi vil måtte skrinlegge planer om utbygging av viktige kollektivprosjekter som Fornebubanen og ny sentrumstunnel med t-banestasjoner på Grünerløkka og Bislett, sier Wilhelmsen.