Torde ikke si hei til David Beckham

Hvem: Malin Jørnholt (29)

Hva: Journalist og programleder.

Hvorfor: Leder NRKs VM-sendinger i fotball-VM for kvinner.

God mandag: Hvordan er fotballstemningen hos deg?

– Jeg har kommet inn i VM-bobla. Klart at man ble skuffet over åpningen til Norge, når de taper og kanskje ryker ut. Men vi viser mange gode kamper, og gode lag i sendingene våre. Mandag var det gøy å se Brasil, hvor de viste fotballmagi. Jeg har allerede hatt noen høydepunkter i VM, så det er jo bra.

Dette er din første store oppgave som studio-programleder i et stort mesterskap. Hva tenker du?

– Det er veldig stas å få være med og lede sendingene. Foreløpig har det gått bra, og jeg trives godt i den rollen. Jeg har vært mye direkte på arenaer tidligere, og det er gøy å se hvordan det funker fra studio. Fint å ha flotte gjester som gjør jobben min enklere. Så det har vært en positiv opplevelse til nå.

Du leder NRKs studiosendinger fra fotball-VM, sammen med Andreas Hagen og med Aleksander Schau som fast ekspert. Hvordan synes du det har gått så langt?

– Nå har jeg Andreas halvparten hver, mens Alexander er med på de aller meste av kamper, samt at Ingrid Kvernvolden er mye med som ekspert. Alexander er en gave å ha med i studio. Han sitter på så utrolig mye kunnskap og historier. Ingrid har karisma og god energi. Så alt i alt flyter det veldig bra i studio.

Litt nedtur om Norge skulle ryke ut allerede etter gruppespillet?

– Det er klart at det gjør noe med interessen om Norge ikke er med. Men nå er nivået på internasjonal fotball så høyt, at jeg tror mange vil følge med av den grunn. Samt at underholdningsverdien er mye høyere enn den har vært tidligere. Skulle Norge ryke ut, får man nok litt sånn déjà vu til EM i fjor, hvor også Norge røyk ut etter gruppespillet. Vi skulle nok gjerne sette at kampene gikk på et annet tidspunkt enn tidlig om morgenen, men samtidig har dette vært en publikumssuksess. På Norges første kamp, hadde vi et snitt på over 200.000 som så hele kampen. Det er veldig bra, med tanke på at kampen går tidlig på morgenen og midt i fellesferien. Så folk er nok innstilt på fotball.

Hvordan forbereder du deg til sending?

– Da snakker meg med de som skal være med som gjester, og får høre hva de tenker, og hva de har lyst til å sette søkelys på. Jeg gjør også mye research i internasjonale medier om de lagene som skal spille, og hører på podkaster om lagene. Så er det å sette opp en plan, og prøve å huske den så godt som mulig. Men det blir litt en del improvisasjon, særlig i pausen og etter kamp. Alt etter som hvordan kampen utvikler seg.

Har du gjort noe tabber eller?

– Ikke noen store blemmer, ennå. Det har nok vært noen småting som kunne vært bedre, tror jeg. Men jeg har ikke hørt noe, så da kan det ikke ha vært store greiene.

Jeg får fryktelig kort lunte når jeg er sulten. Gi meg mat, eller hold deg langt unna — Malin Jørnholt, NRK-sporten

I fjor var du i Qatar som reporter under fotball-VM for herrer. Hvilke erfaringer sitter du igjen med etter det mesterskapet?

– VM i Qatar var en spesiell opplevelse. Vi hadde egne reportere som skulle sette søkelys på det utenomsportslige, men jeg skulle fokusere på det som skjedde på arenaene. Men alt henger sammen. Det var vanskelig å ikke komme utenom regnbue-bindene som kapteinene skulle ha på armen. Det er noe som skjer på banen, samtidig som det handler om politikk. Det var en krevende oppgave å være i VM, men veldig lærerik. Nå ar jeg på arenaene og der var logistikken og forholdene for akkreditert presse veldig god, så jeg føler jeg fikk gjort den jobben jeg skulle. Jeg har mer erfaring med å dekke kvinnemesterskap, og der får man prate med de store stjernene i pressesonen etter kamp. Det blir noe ganske annet i et herremesterskap, der de fleste profilene går rett forbi uten å stoppe.

Hvordan er din egen fotballbakgrunn?

– Jeg har spilt selv i oppveksten, men ga meg da jeg gikk på videregående. Jeg er Fredrikstad-jente, men spilte for Sarpsborg 08, da FFK ikke satset på jenter. Jeg var vel en helt middels fotballspiller, og aldri på noe Ada Hegerberg-nivå.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren. Den gjorde et uutslettelig inntrykk, og jeg har flere ganger hulket meg gjennom delen der hvor Jonathan dør

Hva gjør deg lykkelig?

– Sol og is.

Hvem var din barndomshelt?

– Fotballspiller Isabell Herlovsen. Vi kommer fra samme barndomsklubb, og da jeg var på mitt ivrigste bøtta hun inn mål både i toppserien og på landslaget. Hun var instruktør på en fotballskole jeg var med på. Det var stas.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg får fryktelig kort lunte når jeg er sulten. Gi meg mat, eller hold deg langt unna. På jobb er jeg godt forberedt, så der går det greit. Men de nærmeste hjemme har fått merke det når jeg ikke får mat.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da legger meg uten å pusse tenna. Noe som gjerne skjer etter en bytur.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Det må være for at alle i Norge blir organdonorer når man dør. Det er ikke noe poeng at man skal tviholde på brukbare organer når man en gang dør. Da er det bedre at andre kan få nytte av dem.

CF NRKs Malin Jørnholt angrer på at hun ikke sa hei, da hun støtte på David Beckham. (MEGAN BRIGGS/AFP)

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på at jeg ikke sa hei da jeg gikk forbi David Beckham og familien da jeg traff på dem i kjelleren under Wembley under herrefinalen i EM for to år siden. Det var bare oss der, og jeg tror vi hadde blikkontakt. Men torde ikke si hei.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kong Harald. Fordi han virker som en kjernekar, med god humor og gode historier.

