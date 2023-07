– Blir opprørt av å lese om «Kjell» og «Ivar»

– Denne saken er et forferdelig eksempel på hvordan folk blir behandlet i det private utleiemarkedet. Det er tragisk at «Kjell» og «Ivar» blir kastet ut for at Oslo universitetssykehus (OUS) og staten skal gjennomføre sin totalt meningsløse sykehusplan og legge ned Ullevål. Skandalen er komplett når beboere i 475 leiligheter har mistet sine hjem, sier Siavash Mobasheri, Rødts gruppeleder i Oslo bystyre til Dagsavisen.

Sykehusplanene han henviser til er bygging av nytt gigantsykehus på Gaustad, lokalsykehus på Aker, og nedleggelse av Ullevål. Planene har møtt mye motstand, men staten holder fram. Erstatning av gamle bygg, samling av funksjoner og sikring av god nok kapasitet framover er blant forklaringene bak utbyggingsplanene.

Nylig fortalte Dagsavisen historien om «Kjell» og «Ivar», som var de eneste gjenboende i blokkene i Sinsenveien i Oslo, som nå er fraflyttet og skal rives til fordel for nytt lokalsykehus på Aker.

– Vi føler oss sviktet av myndighetene. Ignorert av bydelen og kommunen. Gjennom 20 år har vi betalt millionbeløp i husleie. Men når leilighetene nå skal rives, og vi står uten et sted å bo, burde vi i det minste fått hjelp til å finne annet sted å bo, sa samboerparet da Dagsavisen møtte dem.

Men fortvilelse ble snudd til glede, to dager etter at vi snakket med dem. Boligselskapet Heimstaden, som eide leiligheten i Sinsenveien før de solgte til staten, kom opp med et par forslag til ny leilighet. Etter å ha vært på visning på en treroms i en annen bydel, takket de ja, selv om leieprisen var høyere enn den de har i dag.

– Nå er vi letta, sa Ivar etter at leieavtalen var i boks.

– Forferdelig eksempel

Historien til de to har opprørt mange politikere, men løsningene de foreslår varierer. Mobasheri får støtte fra blant andre gruppeleder i helse- og sosialutvalget i bystyret, Cecilie Lyngby fra Folkets Parti.

– Dette er umenneskelig, og burde på ingen måte skje i vårt land. Å ha et sted å bo burde være en rettighet for alle, sier Lyngby til Dagsavisen.

Hun trekker også fram det hun mener er feilslått politikk.

– At prisene øker på leiemarkedet er uheldig da mange sliter i dag med høye priser også på strøm, mat og renter for å nevne noe. Her er det en feilslått politikk som har skylden, dette startet med strømmen og kablene til utlandet. Om dette fortsetter vil flere måtte velge mindre leiligheter og videre kutte ut mange aktiviteter for å klare alle utgiftene. Markedet kan da få enda færre leiligheter til leie og da vil prisene presses opp ytterligere. Dette ønsker vi oss ikke.

– Vi må bygge flere omsorgsboliger samtidig som kommunen må ta imot hjelp fra private tilbydere. Videre vil også flere som eier måtte selge om rentene fortsetter oppover. De vil også måtte leie seg noe. En ond sirkel, mener Lyngby.

Rødt og Mobasheri mener svaret ligger i en ny boligsektor for å sørge for at det ikke er noen private som får tjene store penger på utleiemarkedet.

– Boligpolitikken i Oslo er feilslått. Derfor ønsker Rødt en ny boligsektor utafor markedet. Et nytt rødgrønt flertall i Oslo etter valget i september må jobbe for en sosial og rettferdig boligpolitikk som tar vare på byens innbyggere, uten å tjene penger på dem, sier Mobasheri.

– Burde på ingen måte skje

Rødts Mobasheri etterlyser en boligpolitikk som likevel hindrer at folk kastes ut av hjemmene sine. Uavhengig om de leier av private eller om de bor i kommunale boliger.

– Slike prosesser er svært belastende og skaper stor utrygghet for de som blir berørt. Mange av disse får «nødbolig» av kommunen. Det innebærer ofte overnatting på hospits. Unger skal ikke rives opp fra lokalmiljøet sitt. Folk skal ikke kastes på gata i 15 minus, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Han mener det fører til utrygge bosituasjoner, i tillegg til store kostnader for kommunen.

– Det er bydelene som betaler for nødbolig, og en inhuman boligpolitikk går kraftig ut over allerede svært trange bydelsbudsjetter, skriver Mobasheri.

I dagens boligmarked er det en stadig økende del av befolkningen som har problemer med å skaffe seg bolig uten hjelp. Det bekymrer Rødt-politikeren.

– Det gjør at det må prioriteres strengt, og at bare de med de største utfordringene kan regne med å få tildelt kommunal bolig. Oslo kommune bør ha langt flere kommunale boliger i stedet for å basere boliger til sårbare mennesker på hushaier, ulovlige boliger og potensielt livsfarlige boforhold, sier han.

Reagerer

Også Høyre reagerer på saken om «Kjell» og «Ivar».

– Dette er ikke verdig. Ivar og Kjell skal som alle andre leietakere oppleve forutsigbart, og det har verken utleier eller Oslo kommune lykkes med i denne saken. Det er klart kommunen sitter med et ansvar for å bistå med verdige og trygge boforhold overfor vanskeligstilte, sier Oslo Høyres helse- og sosialpolitiske talsperson, Hassan Nawaz til Dagsavisen.

– Vi har i lang tid visst at det er behov for flere kommunale leiligheter i Oslo. Jeg stiller meg undrende til hvorfor byrådet ikke har klart å øke takten mer de siste årene for å blant annet sikre at personer ikke blir utsatt for lignende episoder. Ansvarsfordelingen for kommunale leiligheter er plassert mellom bydelen, boligbygg og velferdsetaten. Det fører til mye silotenkning og lite helhetlig boligsosialt arbeid. Det er åpenbart behov for å se nærmere på hvordan organiseringen er i dag. Samtidig er vi nødt til å sikre at leietakere faktisk blir behandlet i henhold til forskriften, sier han.

Trist og unødvendig

Sps bystyrerepresentant og nestleder i helse- og sosialutvalget, Morten Edvardsen synes at utkastelsen av beboerne i Sinsenveien er trist og unødvendig.

– Oslo mangler utleieboliger spesielt for vanskeligstilte leietakere – så rivning av 500 leiligheter er synd. Leiemarkedet er svært presset, og spesielt kommunale boliger trenger vi mer av, sier han til Dagsavisen.

Han mener at bolig er et grunnleggende velferdsgode og at det er et offentlig ansvar å sikre at alle innbyggere har anstendige boforhold til syvende og sist.

– Det triste i denne saken er at det staten ved Oslo universitetssykehus har bestemt at blokkene skal rives mot Oslo kommunes ønsker. Vi synes Oslo universitetssykehus og staten har vist liten vilje til å ta ansvar i denne saken.

– Det er godt at de tidligere leietakerne i Sinsenveien har klart å finne nye boliger, men ille at leieprisene har økt for de fleste, mange av dem er vanskeligstilte som fra før av har lite å rutte med, sier han.

Grunnleggende gode

Sarah Safavifard, Oslo SVs 3.-kandidat til bystyret, synes også det er trist å lese om historien til «Kjell» og «Ivar».

– Den viser hvor usikkert og useriøst leiemarkedet er i Oslo. Bolig skal ikke være et hvilket som helst produkt på markedet. Vi kan ikke lenger la markedet alene styre leiemarkedet, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Hun mener at hvis høyresiden vinner valget til høsten, er det en risiko for et marked som tar mindre ansvar for at folk skal ha tak over hodet uten at det koster skjorta.

– Bolig skal være et grunnleggende gode i velferdsstaten, ikke et hvilket som helst produkt på markedet. Oslo SV vil derfor at kommunen skal ta et større ansvar i boligpolitikken. Boligbyggingen må opp, det skal tilbys flere boliger gjennom boligselskapet Oslobolig og ikke-kommersielle boliger skal etableres som et reelt alternativ for de som ikke har råd til å kjøpe i dagens marked. Kommunen skal også anskaffe flere kommunale boliger til de med behov for det, sier hun.

Ansvar

Når Dagsavisen ber byrådet svare på kritikken, henvises det til tre forskjellige byråder, som alle har noe med ulike deler av boligpolitikken i hovedstaden å gjøre.

Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG) har ansvar for kommunens bygningsmasse. Han sier at denne saken viser at regjeringen må sørge for at leietakernes rettigheter blir styrket og ivaretatt i husleieloven. Han er forelagt kritikken om at byrådets boligpolitikk er feilslått.

– Profesjonelle utleiere skal ikke kunne fraskrive seg ansvar når slike saker dukker opp. Samtidig vil MDG jobbe for at kommunen selv bygger og leier ut flere boliger til lavere priser, slik vi gjør nå i Hagegata på Tøyen med pilotprosjektet for etablererboliger, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– Vi vil også at regjeringen skal møte oss på vårt krav om å kunne bruke plan- og bygningsloven til å stille krav til utbyggere om å sette av en fast andel av nye prosjekter til billige utleieboliger eller billigere eierboliger, sier han videre.

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq (Ap) ønsker ikke å gå inn på enkeltsaker, men sier dette til Dagsavisen:

– Vi har fulgt situasjonen med utflytting fra Sinsenveien tett. Det har vært viktig for oss å bidra til at alle beboerne skulle få et godt boalternativ innen fristen. Bydel Bjerke har gjort en stor innsats sammen med andre bydeler og Heimstaden, for å sørge for det. Bydelen har også gitt tilbud om brukersamtaler, råd og veiledning til beboerne.

Han er også forelagt kritikken om en feilslått boligpolitikk.

Ikke boligutvikler

Oslo universitetssykehus (OUS) skriver i en e-post til Dagsavisen at de ikke er ikke en boligutvikler, og at dette derfor ikke innenfor deres mandat.

– Når det gjelder Heimstadens boliger på Aker har det i lang tid vært fokus på å finne gode alternativer for alle beboerne. At dette er en krevende situasjon for mange kan ikke underslås. Likevel mener vi at dette er håndtert på en så god måte som mulig, sier seksjonsleder, eiendomsavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Gry Strand.

– En gruppe bestående av Heimstaden, kommunen ved Bjerke bydel, OUS og NAV har jobbet aktivt med å løse dette i lang tid, det har aldri vært kommunisert at dette er enkelt. Vi har stor forståelse for at dette både er krevende og belastende for beboerne. Derfor har det også vært stort fokus på å finne gode, tilrettelagte og tilpassede alternativer for den enkelte, fortsetter hun.

Strand mener dialogen med bydel Bjerke og Nav har vært spesielt viktig, og at de opplever at det blir håndtert på en god måte.

Dagsavisen har også vært i kontakt med Helse og omsorgsdepartementet, ettersom flere av Oslo-politikerne kritiserer statens sykehusplaner i Oslo. Departementet har ikke svart Dagsavisen.

