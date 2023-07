Drømmer om norsk VM-suksess

---

Hvem: Pål Gordon Nilsen (49). Fyller 50 år under VM, 18. august.

Hva: Programleder i Viaplay.

Hvorfor: Skal lede Viaplays fotball-VM sendinger fra studio i Oslo.

Igjen er det den tiden av året, hvor Norges kvinnelandslag i fotball skal gjøre det gutta aldri klarer. Spille i et VM-sluttspill. Hvordan tror det det vil gå for jentene?

– Jeg tror at de kommer seg videre fra sin gruppe. Alt annet vil være en stor skuffelse. Jeg drømmer og håper om en kvartfinale. De bør slå alle lagene i sin gruppe, så gruppeseieren bør være innenfor rekkevidde. Kommer de til en kvartfinale bør de være fornøyde.

Norge har vært med i alle de åtte VM-sluttspillene som har vært for kvinner. Har du noen god forklaring på hvorfor de alltid kvalifiserer seg?

– Det har mye med tradisjon å gjøre. Norge var tidlig gode i kvinnefotball og har levd godt på det i mange år. Men vi er fortsatt på et anstendig europeisk nivå selv om vi røyk på en stygg smell mot England (0–8) i EM som ble spilt i fjor. Jeg fulgte dem hele veien for NRK Radiosporten da de vant OL-gull i Sydney i 2000, men etter det har konkurransen stadig blitt hardere. Vi ser at mange andre nasjoner har satser hardt.

Kvinnefotball er i en rivende utvikling, og vi ser stadig tilskuerrekorder i utlandet. Hvorfor har ikke kvinnefotball den statusen her hjemme?

– Det er 10.000 kroners spørsmålet. Jeg har snakket med flere fotballjenter om dette, og hvorfor det er blitt så stort i mange land. I England tok det helt av etter at de vant EM. Der er de store stjerner, og får ikke engang gå i fred på gata. Men for Norges del, så tror jeg at et bra VM vil øke interessen for Toppserien. Her vil jeg gjerne skryte av konkurrentene i TV2, som har gjort en stor og god innsats for å skape interesse for Toppserien. Det er også viktig å ha profiler i verdensklasse, og det har Norge. Vi har store navn som Ada Hegerberg, Karoline Graham Hansen, Maren Mjelde og Guro Reiten. Å ha slike profiler er viktig for interessen.

Viaplay-programleder Pål Gordon Nilsen vil gjerne bli stående fast i heisen med Ada Hegerberg. (Astrid Pedersen/NTB)

Dere deler mesterskap med NRK. Hvordan fungere det samarbeidet?

– Det samarbeidet er smertefritt, og vi er gode venner. Det ligger en fordelingsnøkkel til grunn, og vi sender blant annet to av Norges gruppekamper på både TV3 og Viaplay. Men i motsetning til NRK, så sender vi alle kampene i VM på Viaplay. Men hva de planlegger utenom selve kampene aner ikke vi, på samme måte som de ikke vet hva vil gjøre i våre studiosendinger og reportasjer.

Du skal lede Viaplays sendinger fra Oslo. Hva kan vi som seere forvente oss?

– Seerne kan forvente seg mange flotte gjester i studio, og mange store og gode fotballpersonligheter, i tillegg til de ekspertene vi har i våre egne rekker fra før. Vi skal ha skape forventning og glede, og ha gjester som bidrar med kunnskap og diskusjoner. Mange av kampene går tidlig på morgenen norsk tid, men det tror jeg kan være et godt tidspunkt i en tid hvor mange har ferie. Da kan de lage seg en god VM-frokost og kose seg med god fotball på TV.

Og hvem tror du stikker av med den store pokalen?

– Jeg drømmer selvfølgelig om Norge, men det tror jeg det er mye som skal til for at det skal skje. Blir spennende å se om England greier å følge opp EM-suksessen fra i fjor. Men der er skade utsatte, og har fått mange forfall. USA er alltid gode, og så har vi outsidere i Tyskland og Spania.

Du kom rett fra golfbanen i Spania til dette intervjuet. Hvordan var banen og spillet i disse tørketider?

– Banen var fin, og det var full vanning, til tross for tørke og vannmangel. Litt rart i grunn. Når det gjelder mitt spill, så håper jeg at Norge gjør det bedre på fotballbanen enn jeg gjør på golfbanen. Men det ble en «birdie», og to par. Resten snakker vi ikke om.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser ikke mye, men bøkene til Erik Bertrand Larssen har betydd mye for meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er når familien er lykkelige, friske og raske. I dag, hvor jeg har hatt en fin dag på golfbanen sammen med sønnene mine, er også en super dag.

Hvem var din barndomshelt?

– Steve Coppell, som var ving på Manchester United. Jeg skrev leserbrev til Norsk Ukeblad da jeg var ung, og ba om å få møte ham Jeg fikk svar tilbake, at det dessverre ikke lot seg gjennomføre. Men kanskje en dag?

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg kan grave meg litt ned når ting går dårlig. Jeg må bli flinkere til å legge ting bak når det butter imot, og heller se fremover.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da koser jeg meg skikkelig med å lage kjempegod mat med godt drikke. Jeg er veldigglad i lam, og lammecarre spesielt. I disse VM-tider blir det lam fra New Zealand.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot/for?

– Jeg kunne gjerne gått i Prideparaden. Kampen for å kunne elske hvem man vil er en fin greie å kjempe for.

Er det noe du angrer på?

– Det er alltid noe. Som jeg sa på et tidligere spørsmål, det gjelder å se fremover. Så jeg svarer at jeg ikke angrer på noe.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Nå ville jeg valgt Ada Hegerberg, Jeg ville veldig gjerne prate med henne om hvordan hun skal få maks ut av potensialet sitt i VM. Og jeg ville snakket med henne om kvinnefotball generelt, og gitt henne noen oppmuntrende ord på veien mot en toppscorertittel i VM.mest ved deg selv?

