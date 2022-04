Sånn skal hun sørge for at elsparkesyklene blir parkert skikkelig

HVEM: Christina Moe Gjerde (31)

HVA: Nordensjef i Voi.

HVORFOR: Voi er ett av selskapene som får lov å leie ut elsparkesykler i Oslos gater i år.

Yo! Hvordan blir årets elsparkesesong?

– Vi er i full gang med å øke flåten til 2667 av nyeste modell elsparkesykler. Det var en gledens dag da vi fikk vite at vi vant.

Hva gjorde dere for å sjarmere kommunen?

– Hahaha, det var jo strenge krav til både sikkerhet, bærekraft og parkering. Vi har vel en tilnærming som står i stil med Oslo kommunes.

Blir det noen endringer, sammenlignet med i fjor?

– Jeg tror 2022 blir året når operatørene endelig klarer å vise fram hva som er mulig i vår bransje. De siste årene har det skjedd så mye på teknologiutvikling. vi detekterer om du kjører på fortau eller ikke. Vi krever at du tar bilde av parkeringen din, og gir deg direkte tilbakemelding på den.

Hæ? Hvordan da?

– Når du tar et bilde bruker vi maskinlæring og kunstig intelligens, som avgjør om parkeringen er i henhold til premissene om god parkering. Om den står inntil en husvegg eller i et sykkelstativ er det ok. Har du ikke gjort en god parkering, så får du ikke lov til å parkere der.

Haha. Så «computer says no» blir en ting?

– Ja, det stemmer. Men de «odde casene» går videre til supportteamet. De kan også sende deg en liste over dine dårlige parkeringer. Vi tester også et system som gjør at ikke-brukere kan kunne gjøre noe med dårlig parkering. Hvis det lyser hvitt i displayet fra en sparkesykkel, så betyr det at den er feilparkert. Så gir vi poeng til de som flytter den.

El-sparkesykler Oslo 20200723. El-sparkesykler fra Tier, Voi og Bolt utenfor Oslo S. Foto: Annika Byrde / NTB (Annika Byrde/NTB)

Sjøl om det ikke er hen som har parkert?

– Yes! Vi vet om sparkesykkelen står oppreist eller har falt også. Hvis den har falt sier den fra til oss, så har driftsteamet et kart over hvor de ligger, så vi må komme og hente den. Vi tror dette vil gi bedre resultater for byen.

Har dere fortsatt folk som henter inn syklene for å lade dem?

– Nei, det har skjedd utrolig mye. Hente inn, det gjorde vi på den første modellen. Nå er vi på femte, snart sjette generasjon. Vi bytter batterier ute på gaten, samtidig som teamet gjør tester og vedlikehold. Levetiden på sparkesyklene er nå oppe i fem år.

Hvor mange folk jobber med denne drifta?

– I Oslo er vi vel nærmere femti stykker.

Og de har tariffavtaler, fast jobb og ålreit lønn, eller?

– Jadda, jadda. Det har de. Vi er Virke-medlemmer og har alt i henhold til tariffavtaler. Men vi håper på å få lengre kontrakter til neste år. Ett år, det gir jo ikke så god forutsigbarhet.

«I henhold til tariffavtaler»? Men ikke faktiske tariffavtaler?

– De ansatte er ikke organiserte, men vi følger tariffavtale. Dette kommer jo etter hvert som vi modner som selskap. Men vi samarbeider med Virke.

I vinter kunne vi forresten se mye elsparkesykler som var tatt av brøytebilene. Mista dere mange?

– Nei, der hadde driftsteamet en klar plan. Vi hadde et godt samarbeid med kommunen og lagde «ikke-parkeringsområder» der hvor vi visste det skulle brøytes. Så nei, vi mistet ingen.

Har dere blitt seriøse, nå liksom?

– Det har gått enormt raskt. Vi har vært pionerer, men nå må vi etterleve. Så håper jeg vi får et helt annet syn på bransjen fremover. Vi jobber nok av og til raskere enn kommunen kan henge med. Synkroniseringen mellom teknologiutvikling og regulering er utfordrende. Men det offentlige skal jo bruke lang tid og være grundige. Vi er jo glad for det også.

Nå, noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det tror jeg er Factfulness av Hans Rosling. Jeg liker han, for jeg er veldig glad i data og i samfunnet. Og i å kombinere de to. Rosling viser at verden ikke går så mye til helvete som man skulle tro. Det er ikke så gærent.

Du mener det går framover i verden, tross alt?

– Jeg er bygd optimistisk.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg en gin og tonic ekstra og synger for full hals på noe gammelt nittitallsk. Do you believe med Cher for eksempel. Haha.

Er ikke du i startup-bransjen? Jeg trodde festene der var helt Exit.

– Vi er veldig ydmyke her. Jeg feiret 30-årsdagen på lageret, med blinkende sparkesykler overalt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Volodymyr Zelenskyj. Han er en av vår tids tydelige helter, med ro, integritet og retning som inspirerer.

Hva skulle du gjort?

– Jeg ville beholdt roen, for jeg tror han er mer MacGyver enn meg.

