Oslo jobber for å få fotball-EM i 2025. Her er planene

Det er 28. juni, 2025. Kokvarme tribuner på Ullevaal stadion er stappfulle av gledestrålende fotballsupportere som jubler hemningsløst. Etter at 30-åringene Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen har spilt seg gjennom halve banen og førstnevnte har skutt i krysset fra 25 meter og sendt Norge til semifinalen i fotball. Over hele byen er det folkefest, og galskapen vil ingen ende ta!

Ok, det er et par-tre skjær i sjøen for dette eventyret ennå. Men Norsk Fotballforbund og Oslo kommune jobber nå for å få EM til blant annet Oslo sommeren om tre år. Og selv om søknaden ikke blir formelt levert inn før oktober, begynner planene å utkrystallisere seg.

Sju kamper i Norge – fire i Oslo

Norge søker sammen med Sverige, Danmark og Finland om å få mesterskapet. Hvis søknaden vinner gjennom hos UEFA vil ett gruppespill foregå i hvert av landene. Norge vil dermed få seks gruppespillkamper, hvorav tre skal spilles på Ullevaal stadion. I tillegg får Norge én kvartfinale.

– Mer får vi ikke. Vi har ikke store nok stadioner til å arrangere semifinaler og finale, sier Ane Guro Skaare-Rekdal til Dagsavisen.

Hun er visepresident i Norges Fotballforbund og har tidligere jobba både for Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga mot rasisme. Dessuten har hun spilt sju sesonger for Vålerenga i 1. og 2. divisjon. Skaare-Rekdal forteller at de to stadionene Ullevaal og Lerkendal er de eneste i Norge som er i nærheten av å være store nok for EM. Og selv de blir nok snart for små, i en damefotballverden som blir større år for år.

Ane-Guro Skaare-Rekdal er visepresident i Norsk Fotballforbund. (Norsk Fotballforbund)

– Dette er med stor sannsynlighet siste gang vi har mulighet til å få et stort mesterskap. Det er litt trist, det er viktig at små land også skal kunne ha mulighet til å arrangere store mesterskap. Selv om vi ikke har en «clean site stadion» som ligger langt utpå et jorde eller industriområde, som det går tog fram og tilbake til, sier Skaare-Rekdal.

Skulle Norge fulgt UEFA-kravene til punkt og prikke ville det meste blitt vanskelig. I prinsippet skal stadionene være helt tomme for kommersiell aktivitet, mens Ullevaal jo har en masse butikker og greier. Likevel håper Skaare-Rekdal at Norge, Norden og Oslo har en sjanse til å få mesterskapet. Foreløpig mener hun Sveits ser ut som en veldig sterk konkurrent.

– Vi ønsker å bruke mesterskapet på å løfte fram kvinnefotballen. Selv om Norge tradisjonelt har vært veldig gode, er det ingen tvil om at også vi kan forbedre oss. Vi har kanskje flest jenter som spiller fotball i forhold til folketall, men vi får en god dupp når de kommer til seniorfotball. Så vi ønsker å sette lys på å beholde flere og rekruttere flere inn i alle roller i fotballen, sier hun.

– Da jeg var yngre og spilte var forbildet mitt Paolo Maldini. Men jeg kunne aldri drømme om å oppnå det han gjorde. Vi må synliggjøre flere kvinnelige forbilder for jentene, og gi dem sjansen til å leve drømmen, sier Skaare-Rekdal.

[ Slapp av, det er ikke jod du trenger hvis det smeller ]

Planlegger aktiviteter i byen

I søknaden Norges Fotballforbund har sendt til Oslo kommune ber de om 27 millioner kroner i tilskudd. Der står det også at de håper på at det norske landslaget skal spille to av sine gruppespillkamper på Ullevaal. Hvis vi kvalifiserer oss, selvsagt.

Bislett skal brukes som treningsbane, og man ser også etter to andre treningsbaner med toppstandard naturgress i Oslo-området. I tillegg planlegges blant annet følgende:

Et festivalområde, med en liten fotballbane, scene, mat og plass til andre aktiviteter.

Visning av kamper på Kontraskjæret.

Pynting av byen med flagg, bannere og lokal profilering.

Pride cup, et fotballarrangement som kobler EM med Pride-måneden.

Det er estimert 11.400 utenbys og utenlands besøkende, i tillegg til 898 deltakere.

[ Nå starter bygginga av resten av Jordal: – Det blir dritrått ]

– Går ikke med på noe uetisk

Oslos byråd for idrett, Omar Samy Gamal er entusiastisk og ivrig på å få fotball-EM til hovedstaden.

– Det blir kult! Det blir fett, utbryter han gledestrålende.

Han forteller at Oslo så langt har gitt sin støtte til den innledende søknaden. Men først i sommer skal byrådet legge inn pengene i Oslo-budsjettet. Og så skal den formelle søknaden altså sendes i oktober.

Oslo Kommune støtter NFF søknad om å arrangere fotball-EM for kvinner i 2025. Omar Samy Gamal (til venstre) er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo. Her er han sammen med NFF-president Lise Klaveness og Oslos byrådsleder Raymond Johansen, fra forrige uke da det ble kjent at Oslo vil være med på å søke om å arrangere fotball-EM for kvinner i 2025. (Heiko Junge/NTB)

– Det må bli et kjempeløft for idretten generelt, og ikke minst likestillinga. Det gjorde byrådet veldig gira på dette mesterskapet. Etterpå kan vi ikke snakke om herrefotball og kvinnefotball. Da er det bare fotball, sier han.

Byråden mener det er på tide at Oslo tar arrangørjobben.

– Hvis vi ikke vil at det skal være mesterskap i korrupte land, i Qatar og Russland og så videre, så må vi faktisk ta ansvar og si at de mesterskapene skal komme til vår del av verden. Man må bidra sjøl.

Nå går kommunen gjennom kravene UEFA stiller til arrangørbyene.

– Det ikke skal være noe urimelige ting som skjer. Vi kommer ikke til å gå med på noe som er uetisk. Det ligger til grunn. Men da kan vi ikke bare si «nei, vi boikotter», sier han.

[ Dagsavisen følger Oslo-fotballen. Hør «Trikkeligaen» der du finner podkaster. ]

Også Trondheim, staten og UEFA spytter inn

Oslos 27 millioner kroner er selvsagt ikke nok til å arrangere hele mesterskapet. Pengene skal først og fremst gå til å dekke arrangementer i byen, gratis kollektivtrafikk for billettkjøpere, pynting, frivilligprogram, gateleie og den slags. Selve kampene skal UEFA selv stå for, økonomisk. I tillegg skal NFF bruke ressurser verdt «opp mot 15 millioner» på arrangementet, og arrangementet håper på bidrag fra Trondheim og fra Kulturdepartementet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen