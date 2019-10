– Jeg har en journal i helsevesenet som er på flere tusen sider, sier han til Dagsavisen.

Sammen med Bjørn Petterson, som også har en lang historie innen psykisk helse, Frps bystyrerepresentant Aina Stenersen, nestleder i Fontenehuset Oslo Øst, Solveig Persson og Hanna-Christine Bygland Larsen, som jobber med de mellom 16-30 år på Fontenehuset, møter han Dagsavisen på Mortensrud.

Ville forsvinne

Marius er opprinnelig fra Nordland men flyttet til Oslo for å få et nytt liv.

– Jeg har en lang bakgrunn med psykiske problemer, som startet i barndommen med en vanskelig skolehverdag, konflikter med lærere og krangling. Jeg hadde masse tvangstanker, og ønsket egentlig å forsvinne. Ta mitt eget liv, sier han stille.

Hverdagen etter at han fylte 18 år, ble uføretrygdet og flyttet til Oslo, ble ikke noe lettere.

– I perioder hadde jeg 15-16 innleggelser i uken på grunn av selvmordsforsøk. Det var legevakta, Ullevål, utskriving, og samme runde en gang til. Hvor mange ganger jeg har blitt lagt inn aner jeg ikke, men journalen min er på flere tusen sider, sier han.

Marius ble et kjent ansikt på Oslo legevakt og på akuttpsykiatrisk mottak på Ullevål sykehus.

–– Forløpene var forskjellige fra gang til gang. Noen ganger var det politiet som kjørte meg. Andre ganger ble jeg hentet i ambulanse. Fortsatt er det folk på legevakta, og da særlig vakter som kjenner meg igjen, sier han.

Redningen for Marius ble Fontenehuset.

– Det var psykologen min som sa til meg, «hvorfor tar du ikke kontakt med Fontenehuset?» Jeg satt hjemme i leiligheten min og vurderte fram og tilbake. Jeg hade prøvd det meste, men ikke Fontenehuset. Jeg tok kontakt, fikk en å prate med, og ble møtt med et «hei, vi har lunsj snart. Vil du ikke komme?»

– Jeg kom til lunsj og ble tatt inn i varmen. Noe som var nytt for meg. Her møtte jeg et fellesskap og folk som brydde seg om meg, og som fortalte meg at det var muligheter. Jeg har ikke fullført hverken grunnskole eller videregående. 1. september ble uførestempelet historie, og nå har jeg en 100 prosent stilling som erfaringskonsulent/prosjekteder i Bydel Gamle Oslo. Jeg har vært i tilnærmet fast jobb siden 2017, sier han med et smil.

– Det uførestempelet er en rar greie. Når du får det så sier samfunnet og systemet at nå er det «over» og at du bare lene deg tilbake og ta det rolig. At jeg ble uføretrygdet som 18-åring var nok det riktig da, sier han.

– For meg er det en stor forskjell. Fra å gå fra 15-16 innleggelser i uken på grunn av selvordsforsøk, har jeg bare to innleggelser fra januar 2017 til dags dato, sier han, og legger til:

– I dag greier jeg meg godt alene, og har også sluttet å gå til psykolog. Det er viktig å få fram, at uansett hvor mørkt det er, så er det mulig å endre på det. Jeg har alltid vært selvdreven, men på Fontenehuset ble jeg sett og motivert til å ta grep, sier han.

Redningen

Bjørn Petterson ble dårlig for 25 år siden, og er i dag aktiv på Fontenehuset.

– Jeg er her tidlig hver dag, sammen med en gjeng som har problemer med å sove. Jeg våkner ved femtiden, og da er det ingen grunn til å sitte hjemme, humrer han.

Bjørn er født med CP, og fikk tilbud om å bli uføretrygdet.

– Det var uaktuelt for meg. Jeg ville jobbe, og fikk en utdannelse som blikkenslager, sier han.

– Da moren døde i 1995 ble det krise, og jeg ble innlagt på DPS (distriktspsykiatrisk senter) første gang, sier han.

Men han kom tilbake i arbeid, men etter et slag i 2003 ble han uføretrygdet.

– Jeg har også hatt hjerteproblemer, og er alene og ensom, sier han.

Igjen ble redningen Fontenehuset.

– Jeg tviler på at jeg hadde vært i live uten Fontenehuset, sier han til Dagsavisen.

Han kom til Fontenehuset i 2012.

– Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke kom dit tidligere, sier Bjørn Petterson som i dag er i 60-årene.

– Jeg husker da Bjørn lå på sykehuset på Ullevål med hjerteproblemer. Noen av oss kom for å besøke ham, og det ar helt stille til vi nærmet oss Bjørns rom. Da hørt vi latter og mange stemmer. Han hadde rommet fullt av besøk av folk fra Fontenhuset. Det sier litt om Bjørn stilling og betydning hos oss, sier Solveig Persson.

Tre Fontenehus i Oslo

Aina Stenersen har lyttet til Marius og Bjørns historier. Og er imponert over hva de og Fontenhuset har fått til..

– Det viser hvor viktig funksjon Fontenehusene har i samarbeid med medlemmene for livskvaliteten, helse, og jobbmuligheter for de som ønsker, og at de kan få prøve seg i gode sosiale rammer, sier hun da de to har fortalt ferdig.

–– I dag er det to Fontenehus i Oslo, begge nær sentrum. Vi ser behovet for ett til, og vi ønsker det i Oslo Sør. Derfor vil vi i vårt forslag til Oslobudsjettet sette av 2.5 millioner kroner til etablering og drift av et Fontenehus her på Mortensrud, sier Stenersen.

– NAV greier ikke å fange opp alle. Det er mange som ikke er i arbeidslivet, eller i et utdannelsesløp, er ensomme, eller som faller utenfor på andre måter. På Fontenehuset får man hjelp til utdannelse og til å komme i arbeid. Og det er et sted hvor man blir akseptert som seg selv, og også et sted å være og bli sett. Her på Mortensrud har vi også Oslo største DPS, så vi trenger sårt et Fontenehus her i Oslo sør, sier hun.

Byrådet har avslått dette i sin innstilling til budsjettet, men Stenersen håper hun får med seg bystyret på dette.

– VI trenger mer fokus på psykisk helse, og dette er en viktig årsak til utenforskap, sier hun.

Lofsrud gård

Nestleder ved Fontenehuset Oslo Øst, Solveig Persson sier at de lenge har jobbet med mulighetene til å etablere seg på Mortensrud.

– Selve ideen er gammel, men et enstemmig bydelsutvalg (BU) vedtok i desember i fjor at bydelen trenger dette, og bydelen ønsker at vi skal vå leie våningshuset på Lofsrud gård, som i dag står tomt. Det er fem minutter gange fra Søndre Oslo DPS. Da blir det lett å samarbeide, sier Solveig Persson til Dagsavisen.

– Jeg er glad for Frps støtte til vårt nye Fontenehus, og håper Rødt og det nye byrådet plukker opp ballen når budsjettet skal vedtas. Et Fontenehus på Mortensrud vil få stor betydning for mennesker i området som i dag befinner seg utenfor fellesskap og arbeidsliv, sier hun.

Interne tall fra Fontenehuset viser at det nytter, og en undersøkelse blant medlemmene fra 2018 viser at 98 prosent hadde fått bedre helse, 70 prosent hadde fått mindre behov for ulike helsetjenester, 61 prosent sa de hadde redusert behov for innleggelse eller akutt hjelp, og 45 prosent var i jobb eller studier i løpet av 2018.

– Undersøkelser viser at fellesskapet i driften av Fontenehuset gir styrket selvfølelse, bedret helse, venner og kolleger. Mange kommer ut i arbeid og studier, sier Persson, som håper at Fontenehuset på Lofsrud gård blir en virkelighet.

– Vi skal inkludere mennesker som i dag står utenfor arbeid og skole. Vi skal skape et sted som gir felleskap og tilknytning - uansett bakgrunn. Vi skal gi støtte ut i jobb og studier. Vi skal rette oss spesielt mot unge, og vi skal bli det grønne Fontenehuset med muligheter for dyrking av mat og mye utearbeid, sier Solveig Persson.