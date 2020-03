Sisters in business er et sosialt entreprenørskap som sysselsetter innvandrerkvinner med ulik kompetanse som av forskjellige årsaker har problemer med å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Siden oppstarten i oktober 2017 har de sydd for IKEA, og samtidig tatt oppdrag fra businesskunder og privatmarkedet. Nylig kunne Budstikka melde om det nye oppdraget med å sy smitteverfrakker som det er manko på i helsevesenet akkurat nå.

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

Nasjonal dugnad

– Forrige fredag hadde alle fått permitteringsvarsel. Så kom det en forespørsel om vi kunne levere 50 smittevernfrakker til et sykehjem på Ringerike. Brått måtte vi kaste oss rundt og produsere, sier daglig leder Sandra Tollefsen til Dagsavisen.

Les også: Varsler kaos på intensivavdelingene: – Vi står overfor en alvorlig bemanningskrise

For noen dager siden anmodet Helsedirektoratet om nasjonal dugnad, fordi mangelen på smittevernutstyr er prekær. Helsemyndighetene har stort sett henvendt seg til næringslivet men NRK kunne melde at sørlandskommunen Lyngdal gikk til egne innbyggere. Og der fikk de respons umiddelbart.

På kort tid har over 50 flere personer sagt at de ønsker å sy.

– Det er utrolig fascinerende og se hvordan innbyggerne griper dette an. Alle bidrar samtidig som de nasjonale reglene følges, sier Ronny Bjørnevåg, kommunalsjef i Lyngdal kommune.

Holder hemmelig

Tirsdag skrev NRK at helsemyndighetene har tall på hvor mye utstyr som er tilgjengelig i Norge, men at de holder tallet hemmelig, for ikke å skremme folk.

Dagsavisen har tatt kontakt med Oslo kommune og byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, med spørsmål om behovet for utstyr i Oslos helse- og omsorgstjenester. Byrådsavdelingen opplyser at kommunen kontinuerlig jobber med å skaffe utstyr, og at de oppfordret aktører som har utstyr om å ta kontakt torsdag allerede.

Krevende oppdrag

Hos Sisters of Business er det supertravle dager på systua igjen, og ifølge Tollefsen satt det nye oppdraget produksjonskompetansen skikkelig på prøve.

– Det stilles mange krav til utstyr som brukes i helsevesenet, og det er ikke bare å sette seg ned å sy. Først måtte vi finne et materiale som oppfylte kravene – et gult materiale som kan vaskes på 90 grader. Vi hadde ikke tid til å bestille materiale fra utlandet, men var heldige og fant det vi trengte hos Rainbow Tekstil på Grønland i Oslo.

– Vi hadde fått tilsendt en smittevernfrakk vi kunne bruke som mønster, og satt i gang. Det gule materialet rakk ikke til alle frakkene, men helsevesenet har lempet på kravene og ga klarsignal for at vi også kunne bruke naturfarget bomull, forteller Sandra Tollefsen. Nå venter flere og større oppdrag på Sisters in Business, og i følge Tollefsen er dette nettopp den typen oppdrag de vil satse på.

Håper flere vil satse på lokal produksjon også etter koronakrisen Foto: Sisters in Business

Drømmeoppdrag

På sin hjemmeside skriver de at Sisters in Business er «et springbrett til selvrespekt og økonomisk uavhengighet».

– Dette er kvinner som av ulike årsaker hadde problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Nå står de i frontlinjen og utfører et så viktig oppdrag. Tenk hva det gjør for selvtilliten, sier Sandra Tollefsen.

– Målet er å være økonomisk lønnsomme, sosialt bærekraftig med 100 prosent lønn til alle. Ikke minst er det et vanvittig løft for syerskene – både som skattebetalere, rollemodeller for barna sine og økonomisk uavhengige.

Les også: Ber folk om å ikke ringe nødnumre med koronaspørsmål – her er liste over numre du kan ringe

Nå håper de at det vil komme flere bestillinger fra helseinstitusjoner og næringer også etter at koronakrisen er over.

– Det er dette vi har drømt om helt siden starten, å bygge opp en bærekraftig og lønnsom lokal tekstilproduksjon som skaper arbeidsplasser og kan levere jevnlig til hele Norge – alt fra smittevernfrakker og utstyr til hotell- og restaurantnæringen til bedriftsjulegaver av bærekraftige materialer, sier Sandra Tollefsen til Dagsavisen.

Smitteverntiltak: Koronatiltak som videreføres til og med 13. april