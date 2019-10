Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte mandag ettermiddag justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og Oslos politimester Beate Gangås, for å diskutere den økende ungdomsvolden i hovedstaden.

Johansen er bekymret over det han så i helgen.

– Oslo skal være en trygg by

– Sånn skal vi ikke ha det. Oslo skal være en trygg by, sier byrådslederen til Dagsavisen.

– Det vi har sett i helgen er uakseptable hendelser. Kriminalitetsbekjempelse er politiets oppgave, men kommunen har viktige oppgaver innen forebygging. Vi jobber godt sammen med politiet og før sommeren vedtok vi en felles handlingsplan som skal forebygge gjentatt kriminalitet blant unge. Resultater fra forebyggende innsats kommer ikke etter seks måneder, men vi er allerede i gang med å tilby flere ungdom enn noen gang jobb, sikre bedre informasjonsdeling mellom kommunen og politiet, tettere oppfølgning av enkelte ungdommer og bedre kunnskapsgrunnlag om ungdomskriminalitet i Oslo. Sammen med staten jobber vi også med å lage et nytt institusjonstilbud for unge som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet, sier Johansen.

Johansen mener at foreldrene må ta sin del av ansvaret.

– Politiet har sin rolle og kommunen har sin rolle, så har foreldrene den aller viktigste rollen. Kommunen og politiet kan ikke erstatte hvor viktig det er at foreldre følger med på hva ungene driver med, tar del i livet deres, følger på treninger og snakker med lærerne. 13-14-åringer skal ikke reke rundt på natta uten at foreldrene vet hvor de er og hva de gjør. Men mest av alt må foreldrene på banen.

– Alle vi som er foreldre er glad i ungene våre. Vi vil alle gi dem de beste muligheter for å lykkes i livet. Da må alle fylle sin rolle. Når ungdom følger de ikke er en del av samfunnet og ikke har andre alternativer enn en kriminell løpebane. Bakgrunnen for dette handler om manglende muligheter og manglende fremtidstro. Det er uakseptabelt, sier Johansen.

Johansen mener det også er viktig at politiet og kommunen finner ut hvordan de kan dele informasjon om de barna som har det vanskelig på hjemmebane, slik at innsatsen kan koordineres oss imellom.

– Mange av disse familiene er vanlig, hardtarbeidende folk. Men de kjenner effekten av økende ulikhet i Norge, trangboddhet i deler av Oslo og at for få har en tilknytning til arbeidslivet.

– ​Derfor har vi satset på sommerjobber for ungdommer i regi av bydelene og lokalt næringsliv. Den satsingen har fått positive tilbakemeldinger fra både bydelene og politiet, så det kommer vi til å fortsette med, sier byrådslederen.

– Så tror jeg kontakten mellom skolen og politiet er viktig. Mange konflikter i ungdomsmiljøer blir først fanget opp på skolen, så jeg mener vi bør se på muligheten for en fast politikontakt på alle ungdoms- og videregående skoler, samtidig som vi styrker den gode dialogen kommunen og politiet allerede har, sier Raymond Johansen.

Frykter voldsbølge

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) frykter voldsbølgen i Oslo skal spre seg til andre byer, blant annet gjennom sosiale medier.

– Min bekymring er at dette skal spre seg til andre byer, i og med at man bruker sosiale medier. Det er en internasjonal trend at man bruker det til å tøffe seg, sier Kallmyr etter et møte med byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og politimester Beate Gangås.

De tre har blant annet diskutert de 11 uprovoserte voldshendelsene som er blitt registrert i Oslo i helgen.

– Vi synes helgens hendelser er helt uakseptable. Vi vet at mange forsøker å høyne sin sosiale status internt i systemet ved å utøve vold og bruke sosiale medier, sier Kallmyr.

Møtet var egentlig avtalt lenge i forveien, men et av temaene skulle uansett være ungdomskriminalitet. I lys av helgens hendelser, ble det brennaktuelt.

Aktiv helg

– Det har vært en aktiv helg for Oslo politidistrikt. Vi har hatt flere tilfeller av vold som tilsynelatende virker uprovosert. Blind vold på offentlig sted. Av 11 slike hendelser, så har vi pågrepet 16 personer i sju av sakene, sier politimester Gangås til NTB.

Hun forsikrer om at de jobber for fullt med å etterforske alle sakene og at de vurderer varetektsfengsling. De pågrepne er i alderen 16-30 år og er bosatt på ulike steder.