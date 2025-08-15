Stortingsvalg til salgs

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



11. juli sprakk nyheten om at den tidvis koleriske milliardæren Øystein Stray Spetalen åpnet lommeboka for Kristelig Folkeparti. «Jeg anbefaler alle å lytte til hva Dag-Inge sier om familie, verdigrunnlaget det norske samfunnet er bygget på og hans syn på hvordan velstanden i Norge skal opprettholdes», uttalte han. Det var lett å få mistanke om at det særlig var den siste delen av stemningen som var viktigst – opprettholdelse av velstand.

KrF kan nemlig får en avgjørende rolle i å sikre borgerlig flertall i dette valget, og dermed også flertall for å fjerne formuesskatten. Spetalen kan få mangedoblet avkastning på sin investering i et mer kristelig Norge.

Løsningen på alt er merkelig nok å kutte skatten på formuene til de rikeste.

Eller er det egentlig kristensaken KrF går til valg på i år? Tolv dager senere kunne vi lese et leserinnlegg i Dagens Næringsliv signert KrF-leder Dag Inge Ulstein under tittelen «Norge trenger flere rike». Hovedpoenget var at formuesskatten må fjernes. Budskapet nådde sitt publikum. Tre dager senere hadde et nettverk av 18 formuende nordmenn skrapt sammen nye to millioner til KrF.

Annonse

Summen ble matchet uken etter av milliardær Christer Sveaas, som også har donert ti millioner til FrPs valgkamp, fem til Høyre og to til Venstre. I motsetning til Spetalen tok han seg ikke bryet med å si noen vage fraser om familie og verdier når han nå åpnet lommeboka for KrF. «Vi håper bidraget kan hjelpe partiet til å komme over 4 prosent som igjen forhåpentlig vil sikre et borgerlig flertall i det kommende stortingsvalget», uttalte Hege Galtung, administrerende direktør i Sveaas’ holdningselskap, til Aftenposten.

Dette er det mest utilslørte forsøket på valgpåvirkning vi har sett fra den norske milliardærklassen. Kjernen i demokratiet, at hver person har én stemme, uavhengig av økonomisk og samfunnsmessig status, utfordres direkte av en norsk overklasse som er laserfokusert på å sikre egne skattefordeler. På siste måling spretter KrF over sperregrensen, utvilsomt godt hjulpet av sommerens pengedryss. At det er det lille, kristne partiet som er redskapet for dette åpenlyse forsøket på korrumpering av det norske demokratiet, er sjokkerende nok i seg selv.

Vi har sett hvor galt det kan gå i andre land når pengene flommer inn i politikken. USA er skrekkeksempelet. Mange av landets problemer kan spores tilbake til høyesterettsdommen «Citizens United», som kategoriserte politiske donasjoner som verdifulle politiske ytringer som måtte omfattes av ytringsfriheten. Men ironisk nok er lovverket i USA i utgangspunktet strengere enn det norske. Der måtte milliardærene ha plassert pengene i en «super pac» som ikke ville hatt lov til å direkte samhandle med KrFs partiapparat (i alle fall etter de reglene som gjaldt før Trump ble gjenvalgt).

I Norge er det bare å vippse over pengene rett til KrF. Avkastningen kan være god. Den rause milliardæren Christer Sveaas kan for eksempel spare 36 millioner årlig hvis formuesskatten fjernes. Den største vinneren vil være laksearving Gustav Magnus Witzøe, med omtrent 331 millioner i redusert skatteregning på sin enorme formue.

Annonse

Det politiske Norge er konsekvent bakpå i kampen mot pengemakt i politikken. Kanskje fordi vi tviholder på en illusjon om Norge som et uskyldsrent tillitssamfunn der regler ikke trengs, og kanskje fordi for mange av partiene allerede har hånda ned i honningkrukka. 1. juli i år strammet Stortinget inn muligheten til anonyme pengegaver, etter at anonyme givere hadde donert store summer til valgkampen, særlig gjennom «Aksjon for borgerlig valgseier», som kvitterte med å doble støtten til Frp før loven trådte i kraft.

Det er ikke vanskelig å se hvordan disse pengene settes i verk. En populær diskusjonstråd på det norske nettsamfunnet på Reddit fra 9. august oppsummerer tilstanden i valgkampen: «Opplever noen andre å ha blitt totalt teppebombet av anti-formueskatt innehold på alle sosiale medier plattformer den siste tiden?». Svært mange kjente seg igjen. Man skal ikke oppholde seg lenge på sosiale medier før man får opp innlegg, videoer og artikler om den grufulle formuesskatten, som kveler konkurransekraft og jager kapital.

Løsningen på alt, fra forsvarsbudsjetter til klimakrise og arbeidsledighet, er merkelig nok å kutte skatten på formuene til de rikeste.

Diskusjoner om valgkampdonasjoner ender ofte opp i en pekelek. Høyresiden peker på LOs donasjoner til venstresiden, mens venstresiden peker på høyresidens rike onkler (mitt eget parti MDG får for ordens skyld ingen milliongaver fra hverken fagbevegelse eller rikfolk). Naturligvis er det en forskjell i demokratisk legitimitet mellom demokratiske organisasjoner med en million medlemmer og enkeltindivider med store formuer, men uansett bør alle partier kunne samles rundt demokratiets grunnprinsipp: at alle mennesker i samfunnet får én stemme hver, uavhengig av om hun eier kontorbygget, sitter i hjørnekontoret på toppen eller vasker gulvene på kvelden.

Annonse

Så lenge demokratiet har eksistert har det vært stemmer som har ment at de som eier og tjener mye også bør ha mer å si i valg. I gamle dager manifesterte dette seg som krav om inntekt eller eiendom for å få stemmerett, i dag manifesterer deg seg ved at formuende bruker sine økonomiske muskler til å påvirke politikken. I begge tilfeller er det et angrep på demokratiets grunnprinsipp. Derfor trenger vi en kraftigere reform av norske valglover. Valg bør avgjøres av hvem som har de beste argumentene og de mest aktive og engasjerte medlemmene, ikke av hvem som har de rikeste onklene. Derfor må vi stramme kraftig inn på hvor store pengebeløp som kan doneres til partier.

Spørsmålet er hva som skjer om årets enorme pengestrøm til valgkampen gir uttelling. Hvor stor vil viljen være til å skille pengemakt og politikk være dersom milliardærenes strategiske investering gir avkastning? I verste fall havner vi i samme situasjon som USA, der de politiske fløyene deltar i et gjensidig våpenkappløp som demokratiet taper på.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!