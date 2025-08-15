Slik vil SV strupe dagligvaregigantene

SV vil bruke makt for å gi dagligvaregigantene mindre makt over prisøkningen i norske matbutikker. Men SVs medisin vil ikke fungere, mener forsker.

SV mener å ha medisinen som kan motvirke prisgaloppen.

Innenriks

Martin Næss Kristiansen
Journalist
Tom Vestreng
Tom Vestreng Nyhetsjournalist
Publisert Sist oppdatert

Da prisøkningen på mat i dagligvarebutikkene ble sluppet av Statistisk sentralbyrå mandag, reagerte eksperter med at økningen er overraskende høy.

Sosialistisk Venstreparti (SV) mener å ha medisinen som kan motvirke prisgaloppen og hindre de store dagligvarekjedene i å bli enda mer markedsdominante enn de allerede er. De tre store er Norgesgruppen (Kiwi, Meny med flere) samt Rema 1000 og Coop.

Blant annet vil SV begrense kjedenes andel egne merkevarer (EMV), som gjerne markedsføres som billigere alternativer.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

egne merkevarer sosialistisk venstreparti dagligvarekjeder konkurransetilsynet matpriser nyheter mat
Powered by Labrador CMS