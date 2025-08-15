Da prisøkningen på mat i dagligvarebutikkene ble sluppet av Statistisk sentralbyrå mandag, reagerte eksperter med at økningen er overraskende høy.

Sosialistisk Venstreparti (SV) mener å ha medisinen som kan motvirke prisgaloppen og hindre de store dagligvarekjedene i å bli enda mer markedsdominante enn de allerede er. De tre store er Norgesgruppen (Kiwi, Meny med flere) samt Rema 1000 og Coop.

Blant annet vil SV begrense kjedenes andel egne merkevarer (EMV), som gjerne markedsføres som billigere alternativer.