I månedsvis har foreldrene til barn på Bolteløkka skole kjempet mot at barna skal busses til Brynseng mens skolen pusses opp. I stedet har de ønsket seg en midlertidig brakkeskole i nærområdet.

Tirsdag formiddag kom beskjeden fra rådhuset: Oslo-politikerne overkjører nå Utdanningsetaten og bestemmer at barna skal få brakkeskolen sin.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har forsvart etatens beslutning, seinest i bystyret i forrige uke. Nå sier hun at hun har forståelse for bystyrets valg.

– Det er en løsning jeg har forståelse for fordi det fra flere på rødgrønn side som pekte på denne løsningen i valgkampen. Jeg gjorde ikke det personlig, fordi jeg er opptatt av at fagetaten skal få gjøre jobben sin, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

– Ikke overdramatisk

Er det riktig av bystyret, både faglig og prinsipielt, å overkjøre Utdanningsetaten i denne saken?

– Bystyret har en mulighet til å instruere etatene, og det hender fra tid til annen at man gjør det. Sånn er det i et demokrati. Vi har ikke overlatt alt til fagfolk. Men jeg vil nødig anbefale at vi gjør det særlig ofte. Det vil gjøre det umulig å jobbe for våre fagfolk i kommunen. Det er der kompetansen sitter. Men at det skjer innimellom er ikke overdramatisk, sier Thorkildsen.

Du sa fra talerstolen i forrige uke at byrådsavdelingen din ikke hadde rett kompetanse til å overkjøre etaten i denne saken. Har bystyret det?

– Bystyret har en annen form for kompetanse. De skal ivareta den demokratiske rollen og passe på at ting de har sagt i valgkampen blir fulgt opp. Noen ganger skjer det på bekostning av faglige råd, men det må vi tåle i et demokrati. Det som er viktig for meg nå er å passe på at andre prioriterte skoleprosjekter ikke må lide som følge av dette, og vi må finne ut hva denne løsningen krever i praksis, sier Thorkildsen.

Ressurssterke foreldre

Foreldrene på Bolteløkka har kjempet i månedsvis for saken sin. De er en ressurssterk gjeng som blant annet har hatt forfatter Åsne Seierstad og musiker Knut Schreiner med på laget. Thorkildsen sier hun er opptatt av at politikere må passe på at de ikke blir lettere å påvirke fra noen hold enn fra andre.

– Jeg er veldig opptatt av situasjonen til barn med foreldre som ikke har samme mulighet til å påvirke politiske aktører. Det er et kjempestort ansvar vi som politikere har. Og denne type vedtak må ikke gå på bekostning av andre utsatte skoler, sier hun.

Hun ønsker seg nå at flere foreldre på flere skoler sier tydelig i fra.

– Jeg er veldig glad for foreldre som står på og som fremmer perspektiver som er lite synlige i den politiske diskusjonen. Noen ganger kan det bli en faglig prosess som i for stor grad er preget av juridiske og økonomiske betraktninger. Jeg skulle ønske enda flere foreldre stod på enda flere steder. Vi må passe på at vi legger til rette for et godt skole/hjem-samarbeid og at vi har øra på stilk, særlig i områder der foreldrene kanskje ikke vet hvordan de skal påvirke oss, sier Thorkildsen.